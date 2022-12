Opinie: Erfgoedinstellingen houden zichzelf in de tang met strenge eisen en te weinig kennis

1945: Amerikaanse militairen vonden in een zoutmijn in het Duitse plaatsje Merkers door de nazis geroofde kunst aan. Op de foto het beroemde schilderij Dans la serre, van Edouard Manet. Beeld Bettmann Archive

Niemand zal het ontkennen: de huidige energiecrisis vormt een enorme uitdaging voor instellingen die culturele erfgoedcollecties beheren, zoals musea, archieven, bibliotheken en historische huizen. De tot grote hoogte gestegen kosten bedreigen het voortbestaan van vele organisaties, die zich gesteld zien voor drastische maatregelen. Gelukkig is er wel licht aan het eind van deze tunnel: de afgelopen decennia is veel onderzoek gedaan naar het klimatiseren van collecties en zijn er nieuwe inzichten gekomen, waarmee op duurzame wijze op hoge energiekosten kan worden bespaard.

Over de auteur Foekje Boersma is hoofd collectiebehoud KB Nationale Bibliotheek en heeft dit artikel geschreven namens het platform ErfGoedKlimaat. Dat bestaat uit vertegenwoordigers van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed, Rijksvastgoedbedrijf, Technische Universiteit Eindhoven, DYSECO, Kröller-Müller Museum, RaadSaam Erfgoedprojecten, Nationaal Archief en de KB Nationale Bibliotheek.

Maar als het duurzamer, energiezuiniger en ook veilig voor collecties kan, waarom doen we dat dan niet al lang? Daarvoor even een korte blik op het verleden. Tegen het einde van de 19de eeuw openden meer en meer collecties hun deuren voor het grotere publiek. Voor menselijk comfort werd er in de winter centraal verwarmd – iets wat door de technische ontwikkelingen van de industriële revolutie mogelijk was geworden. Dit leidde tot zeer droge condities, met ook ongewenste gevolgen: tentoongestelde collecties liepen zichtbaar schade op door uitdroging, vervorming en krimp.

Grotten, mijnen, metro

Hoewel al voor de Tweede Wereldoorlog de gedachte ontstond dat stabiele condities beter zouden zijn voor collectiebehoud, was daarvoor nog nauwelijks wetenschappelijke onderbouwing. Tijdens beide wereldoorlogen werden collecties geëvacueerd en opgeslagen in ondergrondse ruimtes, zoals grotten of mijnen die niet langer in gebruik waren, en zelfs in de London Underground. Wat bleek: de meer stabiele condities in de mijnen in het Verenigd Koninkrijk resulteerden in minder schade aan geëvacueerde collecties dan was waargenomen in de musea in Londen.

Na de oorlog volgde de opmars van de airconditioning en daarmee de mogelijkheden om het binnenklimaat verder te controleren. Een ongebreideld vertrouwen in de techniek om strakke klimaatcondities te kunnen realiseren, stimuleerde het bouwen van nieuwe, iconische gebouwen. De aandacht ging daarbij vooral uit naar esthetiek (veel glas en staal) en minder naar hoe een gebouw door slimme constructies en materiaalgebruik van zichzelf een bufferende werking kan hebben op het binnenklimaat.

Waar zijn we nu? In een situatie waarin wereldwijd strakke klimaatbandbreedtes worden nagestreefd in een one-size-fits-all aanpak, ongeacht de kosten van installatie, gebruik en onderhoud. Voor die trend betalen we nu wereldwijd een hoge prijs.

Vals gevoel van veiligheid

Inmiddels weten we uit wetenschappelijk onderzoek en observaties van objecten die vaak al eeuwen oud zijn, dat voor de meeste collecties strakke klimaatcondities niet bijdragen aan een verlenging van de levensduur. Integendeel, we hebben onszelf een vals gevoel van veiligheid gegeven. Waar actieve klimatisering vooral gericht is op het bijsturen van condities die voor menselijk comfort worden gecreëerd, brengen ze ook risico’s met zich mee. Een maakbaar klimaat is ook storingsgevoelig. En klimaatstoringen komen helaas veel voor. Dan kunnen er extreme condities ontstaan die tot schade leiden. Helaas worden in de erfgoedsector ervaringen met het disfunctioneren of zelfs uitval van klimaatinstallaties niet gedeeld, terwijl iedere erfgoedinstelling hier wel eens mee te maken heeft gehad.

Al in 2014 riepen internationale en nationale professionele verenigingen (zoals de International Council of Museums - Committee for Conservation en het International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works) op tot actie. Beide pleiten voor het zo veel mogelijk gebruik maken van energiezuinige en installatie-arme oplossingen en geven richtlijnen voor ruimere, veilige klimaatbandbreedtes voor het behoud van collecties.

In de tang

Tot op heden hebben deze duidelijke signalen helaas nog te weinig de publiciteit gehaald en opvolging gekregen. Een (inter)nationale erfgoedsector die zichzelf in de tang lijkt de houden met strenge bruikleeneisen, samen met een gebrek aan kennis, maken dat de hoognodige verduurzaming erg lang op zich laat wachten.

Gelukkig is er voor de erfgoedinstellingen veel kennis en informatie beschikbaar om stappen te nemen en zijn er ook goede voorbeelden te vinden. Het platform ErfGoedKlimaat, bestaande uit kennisinstituten en experts uit de praktijk, faciliteert kennisdeling en discussie.

En op 13 december wordt bij de TU Eindhoven het Symposium Slim Geregeld - Ontwikkelingen van het binnenklimaat in erfgoedinstellingen gehouden. Tijdens dit symposium wordt dieper ingegaan op de huidige inzichten in het denken over het binnenklimaat voor erfgoedcollecties en komen inspirerende voorbeelden aan bod. Een must voor erfgoedinstellingen die duurzame, betaalbaardere oplossingen zoeken.

Het platform ErfGoedKlimaat roept ondertussen erfgoedbeherende instellingen, zoals musea, bibliotheken en archieven, op om de huidige energiecrisis als hét moment aan te grijpen om duurzamere klimaatstrategieën voor hun collecties te implementeren. Want, zoals Churchill gezegd zou hebben: Never let a good crisis go to waste.