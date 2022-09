Opinie: Er zijn kansen genoeg om de energiecrisis te bezweren. Room om te beginnen de overwinsten af

Arifin Tasrif, de Indonesische minister van Energie en Mineralen, begroet Nederlandse minister van Klimaat en Energie Rob Jetten bij een G20-bijeenkomst op 2 september in Nusa Dua, Indonesië. Beeld Reuters

Weer worden de energietarieven met 30 procent verhoogd, maakten Essent en Vattenfall deze week bekend. De afgeknepen gastoevoer uit Rusland en de toegenomen vraag na de covid-crisis doen de energieprijzen tot duizelingwekkende hoogtes stijgen.

België besloot vorige week het sociale tarief op gas en elektriciteit te verlengen. Mensen die het financieel het zwaarst hebben, ontvangen een speciale lagere prijs voor hun energie. En de Duitse bondskanselier Scholz kwam afgelopen zondag met steunmaatregelen voor met 65 miljard euro.

OVER DE AUTEUR Mohammed Chahim is vice-voorzitter Sociaaldemocraten in het Europees Parlement en Europarlementariër voor de PvdA.

Van goedkoper openbaar vervoer, verhoging van de kinderbijslag en uitbreiding van de huurtoeslag tot het verlagen van de belasting van de middeninkomens. Nederland daarentegen bungelt onderaan de lijst van Europese landen als men kijkt naar de uitgaven voor het bestrijden van de crisis.

Om hun steunpakket te financieren belasten onze oosterburen de overwinsten van energiebedrijven met een beroep op uitzonderlijke situaties. Ook Nederland zou zo’n overwinstbelasting kunnen instellen. Sinds de Russische invasie in Oekraïne heeft de Nederlandse energiesector naar schatting 8,9 miljard aan overwinsten gemaakt.

De Europese Commissie moedigt lidstaten aan tijdelijk een dergelijke belasting toe te passen omdat het een gerichte maatregel is om mensen met een lager inkomen te helpen. Maar ons kabinet kiest ervoor pas begin volgend jaar iets te doen, zo kondigde minister Kaag van Financiën aan.

Waar is Jetten?

De Algemene Beschouwingen over twee weken zullen in het teken staan van de energiecrisis. De debatten vinden echter plaats in de afwezigheid van de minister van Klimaat en Energie. Minister Rob Jetten zit in het buitenland voor werkbezoeken. En dat terwijl de energiecrisis fundamentele vragen oproept die de richting van onze samenleving bepalen: vervallen we zoals gewoonlijk in de reflex van het beschermen van de markt, of gaan we een nieuwe koers varen door het beschermen van de burger?

De afwezigheid van Jetten bij deze belangrijkste debatten van het jaar, is veelzeggend. Zelfs een energiecrisis waar miljoenen Nederlanders van wakker liggen, is nog geen topprioriteit voor onze energieminister.

Het uitblijven van actie door Nederland doet vermoeden dat ons land niet veel last heeft van de sterk gestegen gasprijzen, maar niets is minder waar. Voor de elektrische opwekking is Nederland voor 46 procent afhankelijk van gas, tegenover een Europees gemiddelde van 19 procent.

De absurde gasprijzen laten de hieraan gekoppelde elektriciteitsprijzen even hard stijgen. Elektriciteit volgt namelijk de duurste grondslag en dat is nog altijd gas. Een effectieve oplossing zou zijn om de elektriciteitsmarkt te hervormen, waarbij de prijs op elektriciteit wordt ontkoppeld van de gasprijs.

Dit zal de druk van de markt halen en de elektriciteitsprijs doen dalen. Het kabinet wijst op de technische complexiteit van een dergelijke ontkoppeling. Het lijkt echter eerder politieke onwil dan technische onmogelijkheid in een land dat zich ruimschoots bewezen heeft in het verzinnen van technisch complexe oplossingen.

Gezamenlijk gas inkopen

Daarnaast moeten we als Europa zorgen voor gezamenlijke inkoop van gas. Door solidair te zijn met elkaar in Europa, kunnen we de gasprijs verlagen. Nu heeft het inkoopbeleid van landen de prijs juist nog verder opgedreven doordat landen zoals bijvoorbeeld Duitsland en Nederland zo snel en zo veel mogelijk gas zijn gaan inkopen om hun eigen reserves te vullen.

Een gezamenlijk Europees optreden in de gasmarkt, betekent effectief het introduceren van een Europees prijsplafond voor gas. Dit zal voor heel Europa beter zijn. Dit kan worden doorgetrokken tot op het niveau van de G7-landen, zoals men nu ook van plan is om met Russische olie te doen.

Een overwinstbelasting, het loskoppelen van elektriciteit en gas, en een gezamenlijk Europees inkoopbeleid van gas: er zijn opties te over. Deze ingrepen hoeven niet maanden te duren, maar kunnen vrijwel direct van kracht worden via een noodmaatregel. Maar waar het Outbreak management Team (OMT) de ene na de andere maatregel kon nemen, is er nu nog niet eens een crisiscomité gevormd.