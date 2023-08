Opinie: Er zijn heffingen nodig op de uitstoot van stikstof. Niet alleen voor de landbouw, ook voor luchtvaart en industrie

Een boer in Nieuw-Beijerland rijdt mest uit. Beeld Arie Kievit

Het stikstofbeleid van het (demissionaire) kabinet-Rutte IV kost miljarden en de effecten zijn nog onvoldoende duidelijk. Een nieuw kabinet biedt kansen voor een andere aanpak. Er zijn heffingen nodig op de uitstoot van stikstof: niet alleen voor de landbouw, maar ook voor de luchtvaart en de industrie. Al zal de landbouw, die verantwoordelijk is voor 44 procent van alle stikstofemissies, prioriteit moeten krijgen.

Over de auteur Joost de Jong is oud-medewerker van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Dit is een ingezonden bijdrage, die niet noodzakelijkerwijs het standpunt van de Volkskrant reflecteert. Lees hier meer over ons beleid aangaande opiniestukken. Eerdere bijdragen in deze discussie vindt u onder aan dit artikel.

Veehouders weten na de uitspraak van de Raad van State in 2019 nog steeds niet waar ze aan toe zijn. Door de vrijblijvende aanpak van de opkoopregelingen is het buitengewoon onzeker of die een voldoende reductie van stikstofemissies opleveren. De regering wil geen harde, effectieve maatregelen zoals onteigening of het intrekken van vergunningen. In principe kunnen piekbelasters hun bedrijf voortzetten. In het huidige beleid ontbreken prikkels voor individuele bedrijven om hun emissies van stikstof of broeikasgassen terug te dringen.

Voor verhandelbare stikstof- en fosfaatrechten worden inmiddels flinke prijzen betaald. Alleen al door die fosfaatrechten is gemiddeld het vermogen van veehouders een miljoen gestegen. Met de huidige aankoop van bedrijven voor ‘woest aantrekkelijke’ prijzen, zoals minister Van der Wal (Natuur en Stikstof) het uitdrukt, betaalt de overheid dus extra voor al die stikstofrechten en fosfaatrechten die het ministerie zelf heeft gecreëerd.

Twijfels

Gelet op de kritiek van planbureaus en experts over het stikstofbeleid groeien de twijfels over het instrumentarium van opkoopregelingen. Niet voor niets heeft Van der Wal aan de Algemene Bestuursdienst (ABD) gevraagd te onderzoeken of normeren en beprijzen een beter alternatief is voor de huidige instrumenten. Het woord ‘beprijzen’ gaat hier niet over de verhandelbaarheid van rechten, maar over heffingen. Volgens het ABD-rapport Normeren en beprijzen van stikstofemissies van 14 juni jl. kunnen heffingen op stikstofemissies een belangrijke bijdrage leveren aan het terugbrengen van stikstofemissies. Heffingen zouden maximaal ruimte geven aan ondernemerschap, waarbij innovatie en vakmanschap beter tot hun recht komen.

Mede door de val van het kabinet en het klappen van het Landbouwakkoord, zal minister Van der Wal weinig meer doen met het rapport. Naar verwachting verklaart de Tweede Kamer het stikstofbeleid in september controversieel. Dan wordt het het komend half jaar doormodderen op de ingeslagen weg.

Verdrag

In het Verdrag van Europa is expliciet opgenomen dat alle lidstaten het principe van ‘de vervuiler betaalt’ dienen op te nemen in hun wetgeving. Dit principe wordt voor de landbouw nauwelijks toegepast. Boeren hoeven niet te betalen voor de emissies van nutriënten, bestrijdingsmiddelen, fijnstof, stikstof of broeikasgassen. Terwijl de industrie al jaren middels het ETS-systeem de emissies van broeikasgassen moet beperken.

Heffingen op emissies prikkelen tot emissiereductie en leiden zo tot verduurzaming: de opbrengsten kunnen worden gebruikt voor ecosysteemdiensten of innovaties voor boeren die hun bedrijf willen aanpassen. Het wordt tijd dat er een eind komt aan de uitzonderingspositie van de landbouw om geen heffing te betalen voor de emissies van broeikasgassen, stikstof of nutriënten naar het oppervlaktewater. Bij voorkeur moet zo’n aanpak op Europees niveau gebeuren. Maar ongetwijfeld wordt de Europese druk om de landbouw in Nederland te verduurzamen de komende jaren sterker.

Er is een heffingensysteem nodig dat boeren stimuleert niet alleen minder stikstof uit te stoten, maar ook minder broeikasgassen. Het moet een beloning zijn voor die boeren die de afgelopen jaren al stevige stappen hebben gezet om de uitstoot van stikstof en broeikasgassen terug te brengen. Het ABD-rapport biedt handvatten. Succesvolle voorbeelden van zulke overhevelingsmechanismen zijn er genoeg. Zo’n veertig jaar geleden bleek een heffing op loodhoudende benzine een uitstekend instrument om loodvrije benzine te promoten.

Uiteraard is het belangrijk dat er betere methoden komen om de feitelijke uitstoot van emissies te meten. Introductie van heffingen zal de druk om emissies adequaat te meten sterk vergroten. In de landbouw wordt momenteel een ‘afrekenbare stoffenbalans’ ontwikkeld. Daarbij wordt – als een soort milieuscore – in beeld gebracht welke emissies plaatsvinden. Dit biedt mogelijkheden om het systeem van beprijzen vorm te geven.

Integraal

Het is jammer dat ABD-rapport focust op stikstof en niet naar de emissies van broeikasgassen en nutriënten naar het oppervlaktewater of het grondwater. Dat zal te maken hebben met minister Van der Wal als opdrachtgever. Vanuit het kabinet was een meer integrale benadering op zijn plaats geweest.

Het zou goed zijn als in het nieuwe kabinet een meer centrale regie plaatsvindt. En de scheiding wordt opgeheven tussen een minister die verantwoordelijk is voor de uitstoot van stikstof uit de landbouw en een andere minister die verantwoordelijk is voor de broeikasgassen uit de landbouw.

Kortom: een nieuw kabinet biedt kansen om het stikstofbeleid met nieuwe instrumenten aan te pakken die effectiever en goedkoper zijn.