Opinie: Er is pensioengeld in overvloed, dus kunnen de premies lager en de uitkeringen hoger

Frank Kalshoven besteedde in zijn column in de Volkskrant van 11 juni aandacht aan onze stelling dat de meeste Nederlandse pensioenfondsen niet arm zijn, zoals velen beweren, maar integendeel heel rijk. Sinds 2008 hebben de fondsen op last van De Nederlandsche Bank hun forse rendementen van gemiddeld circa 6 procent per jaar bij de reserves gevoegd. Daardoor zijn die sinds 2008 verdrievoudigd tot ongeveer 1.800 miljard euro nu.

Het rendement bedroeg de afgelopen jaren per jaar zo’n 100 miljard euro, de uitkeringen aan gepensioneerden slechts ongeveer 35 miljard euro. De premie-inkomsten liggen in de orde van 40 miljard euro. Per saldo kon er na aftrek van kosten in 2021 weer 95 miljard euro aan de reserves worden toegevoegd

Overvloed

Er is dus overvloed bij de pensioenfondsen. Tegelijk zuchten veel Nederlanders onder de gevolgen van lang achterblijvende loongroei en nu ook hoge inflatie. Ook de overheidsfinanciën bevinden zich deze lente in zwaar weer. Het kabinet zoekt naar circa 15 miljard euro om gaten te vullen.

Het goede nieuws is dat dit kan zonder de burger zwaarder aan te slaan. Door lagere pensioenpremies en hogere uitkeringen ontstaat er ruimte voor extra uitgaven bij burger en overheid, zonder de mooie Nederlandse pensioenfondsen in gevaar te brengen.

Zelfs wanneer we de pensioenpremie halveren (van 40 miljard naar 20 miljard) en weer een rendement van 6 procent (108 miljard) zou resulteren, blijft er na kosten nog altijd een netto–toename in 2022 van 88 miljard over, zodat het vermogen tot ‘slechts’ circa 1.888 miljard euro zou aangroeien.

Daarvan kan in 2023 weer rendement worden geoogst, zodat de reserves gemiddeld over de langere termijn blijven groeien.

We zouden dit rendementsdekking kunnen noemen. Het mooie van dit arrangement is dat het elk jaar opnieuw kan worden toe­gepast, zolang we er maar op letten dat het vermogen zelf niet zakt beneden een veilig niveau.

Geen potverteren

Er is op deze manier geen sprake van potverteren. Het pensioenvermogen is door het koortsachtige sparen en de hoge rendementen van de afgelopen jaren zozeer gestegen, dat premie-ontvangsten in feite financieel overbodig zijn geworden om toekomstige uitkeringen te bekostigen: het rendement kan al voldoende zijn.

Alle relevante partijen hebben voordeel van zo’n transitie naar rendementsdekking. We lopen ze even langs.

De werknemers betalen minder premie, en hebben dus meer beschikbaar inkomen. Als de premielast van 40 miljard halveert, leidt dit bij 40 procent werknemersaandeel in de premies tot een stijging van het beschikbaar inkomen (na laten we zeggen 40 procent loonbelasting) voor werknemers van 8 miljard euro.

De lagere werkgeverspremie zal, met een werkgeversaandeel in de premie van ongeveer 60 procent, leiden tot stijging van de winst (na 20 procent winstbelasting) van zo’n 9,6 miljard euro.

De overheid, die als werkgever 70 procent van de ABP-premielast van circa 12 miljard euro betaalt, kan bij halvering van de premies dus ongeveer 4,2 miljard euro besparen.

De overheid ontvangt ook de extra belastingen op de hierboven genoemde hogere lonen en winsten, samen ten bedrage van 5,6 miljard euro. Voor de overheidskas leidt een halvering van de premies dus tot een extra opbrengst van zo’n 9,8 miljard euro per jaar.

Gepensioneerden

Er mist nog één partij: de gepensioneerden. Na een verlies van meer dan 20 procent aan koopkracht sinds 2008, ligt indexatie voor de hand. De kosten van 1 procent indexatie zijn 400 miljoen euro. Dit is slechts 0.4 procent van het jaarlijkse rendement en op hogere pensioenuitkeringen ontvangt de overheid weer extra belasting: opnieuw win-win.

We laten het aan de politiek hoeveel koopkrachtherstel zal plaatsvinden, maar het is duidelijk dat er genoeg ruimte is.

Bovenstaande berekeningen zijn gedaan op het spreekwoordelijke bierviltje, met vrij voorzichtige aannamen. Het kan ook best ­anders worden ingericht, maar linksom of rechtsom is de uitkomst dat er veel, heel veel ruimte is in de pensioenen. Premies kunnen lager en uitkeringen hoger, ­zonder dat dit de toekomstige pensioenen in gevaar brengt.

Dat is goed nieuws voor werknemers, bedrijven, de overheid – en voor Nederland. In een tijd van moeizaam politiek draagvlak voor beleid, van inflatie, oorlog en klimaattransitie staan we voor belangrijke uitdagingen.Laten we daarom de financiële ruimte die we hebben, ook benutten.

Dirk Bezemer is hoogleraar economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Bernard van Praag is emeritus universiteitshoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam.