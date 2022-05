Opinie: Er is een uitweg uit impasse die stikstof heet. Haak aan op klimaatbeleid

Boer aan het werk in de omgeving van Amsterdam Beeld Joost van den Broek / de Volkskrant

De regering zit in haar maag met de uitstoot van stikstofverbindingen door veeteelt, verkeer en industrie. Investeringen in bouw en infrastructuur zitten daardoor op slot. Er is 25 miljard euro begroot om boeren uit te kopen en om met innovaties de stikstofuitstoot van veeteelt te reduceren. Om een indruk te geven: dit bedrag is ongeveer even hoog als de jaaromzet van de hele Nederlandse horecasector. Toch is het verre van genoeg om boeren over te halen en de schade van andere economische activiteiten op de natuurgebieden aan te pakken. Een oplossing waardoor Nederland nu eindelijk eens aan de Europese natuurnormen voldoet, is niet in zicht.

Het stikstofbeleid is een uitwerking van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn uit 1979 en 1992. Nederland heeft 162 unieke en kwetsbare natuurgebieden bij de Europese Commissie aangemeld. De kwaliteit van de natuur en de diversiteit van planten en dieren mogen daar niet achteruit gaan. Dit heeft grote gevolgen voor de economie. In Nederland gaan verhalen rond over ambtenaren die veel te ambitieus waren in het aanwijzen van deze 162 gebieden. Dat klopt niet. Nederland liep in de EU simpelweg voorop met het in kaart brengen van kwetsbare natuurgebieden. Met die kaarten kon de Europese Commissie Nederland dwingen om zo’n ambitieus aantal grote en kleine gebieden aan te wijzen.

Technocratisch

De 162 gebieden zadelden de overheid op met twee problemen. Ten eerste, bij de aanwijzing is eenzijdig en technocratisch gekeken naar ecologische belangen. Uitvoerbaarheid en consequenties voor andere belangen waren ondergeschikt. Daardoor was het Europese beleid van meet af aan gedoemd te mislukken, gezien de intensieve economische inrichting van Nederland. Ten tweede, Nederlandse regeringen kregen de afgelopen twintig jaar steeds minder oog voor natuur- en milieuproblemen. Met uitstellen, verzoeken om flexibiliteit, schijnoplossingen, en het niet nakomen van beloften is geprobeerd te doen alsof er aan uitvoering werd gewerkt. De hoop bestond dat innovaties, extra Europese subsidies en Europese coulance de problemen zouden oplossen. Het stikstofdossier leert ons veel over grote Europese ambities en nationale weerbarstigheid.

Nederland probeerde nog op creatieve wijze slechte natuurkwaliteit in het ene gebied te compenseren met goede kwaliteit elders. Echter, de uitspraken van het Europese Hof van Justitie en de Raad van State in 2019 beëindigden de Nederlandse droom over flexibiliteit in de Europese natuurregelgeving. Nederland moest serieus aan de slag maar de 25 miljard is te weinig, de prikkels voor boeren zijn onvoldoende, en het schort aan democratisch draagvlak.

Pragmatisch en star

Het lijkt alsof er twee Europese Unies zijn: een pragmatische en een starre Unie. De eurozone is een voorbeeld van pragmatisme waar regels voortdurend politiek geïnterpreteerd worden en van juridische handhaving amper sprake is. Nederland heeft met dit gebrek aan Europees toezicht, terecht, veel moeite. Het stikstofbeleid is het andere uiterste. Hier wordt naar de letter gehandhaafd. Ook hiermee heeft Nederland moeite omdat een nieuwe belangenafweging na verloop van de tijd onmogelijk is. Zinvolle regels vereisen scherpe handhaving, maar ook regelmatige herziening. Politieke keuzes moeten kunnen worden aangepast aan nieuwe inzichten, omstandigheden en voorkeuren.

Bij stikstof heeft de democratie zichzelf buitenspel gezet. De 162 gebieden zijn ‘definitief en onherroepelijk’ vastgelegd. Nederland en de rest van de EU hadden de plannen niet goed doordacht en langetermijneffecten op andere terreinen onderschat. Zonder herziening van het Europese natuurbeleid is de 25 miljard een noodsprong die hooguit tijdelijk iets zal betekenen. Nationaal is het eventueel mogelijk om half doordacht beleid te formuleren, omdat het beleid voortdurend kan worden aangepast. Inzet op EU-niveau vraagt nationaal veel meer zorgvuldigheid, omdat herziening veel moeilijker of bijna onmogelijk is.

Slechte reputatie

De oplossing ligt in het openbreken van de Europese regels. Echter, de Europese Commissie staat niet zomaar open voor aanpassing want Nederland heeft inmiddels een slechte reputatie op het gebied van natuurbehoud. Daarbij komt dat de Commissie andere landen niet de mogelijkheid wil bieden om hun natuurproblemen bespreekbaar te maken.

Nederland moet daarom, ten eerste, met een ambitieus plan komen over wat wél mogelijk is met het natuurbeleid. Raadzaam is om het stikstoffonds van 25 miljard samen te pakken met de 35 miljard euro die Rutte IV uittrekt voor de klimaat- en energietransitie. Deze problemen zijn nauw met elkaar verbonden en zijn ook een geïntegreerd onderdeel van de Green Deal van Frans Timmermans.

Samenhangend beleid

Het gaat ons niet om een bezuiniging maar om een samenhangend natuur- en klimaatbeleid dat uitvoerbaar is, gericht op politieke prioriteiten, en draagvlak heeft. Een geïntegreerde aanpak betekent dat het regeerakkoord moet worden opengebroken. Twee afzonderlijke budgetten en ministers belemmeren momenteel de samenhang. Ten tweede is een Europese strategie nodig die gesteund wordt door meerdere lidstaten. Voor medestanders kan gekeken worden naar regio’s met vergelijkbare problemen zoals het dichtbevolkte Vlaanderen, de Franse Rhônevallei, en gebieden in Duitsland, Denemarken en Noord-Italië.

Een Europese strategie vereist ook een Europees verhaal. De grootschalige Green Deal dreigt in de uitwerking vergelijkbaar te worden met het vastgelopen stikstofbeleid. De onderhandelingen in Brussel worden opnieuw gekenmerkt door een technocratische aanpak. Ook hier dreigen ingrijpende economische consequenties en soortgelijke problemen met draagvlak en handhaving.

Nederland moet in Brussel duidelijk maken dat voor het welslagen van de Green Deal lessen getrokken moeten worden uit het stikstofdossier. Daarmee creëert Nederland de kans om het huidige stikstofbeleid te laten opgaan in een realistische uitwerking van de Green Deal, met geïntegreerde natuur- en klimaatregelgeving. Als dit niet gebeurt zit Nederland straks met veel meer dan een stikstofprobleem.

Adriaan Schout is Europa-deskundige bij Instituut Clingendael en hoogleraar aan Radboud Universiteit. Paul Hofhuis is onderzoeker bij Instituut Clingendael.