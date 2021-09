Opinie: Energieplannen VVD en D66 moeten sneller en forser om klimaatdoelen te halen

BioWarmte Installatie van Eneco bij Utrecht. Beeld HH

In het Document op hoofdlijnen dat VVD en D66 schreven voor de formatie, beter bekend als de ‘aanzet tot een opzet voor een mogelijk regeerakkoord’, wordt gesproken over de noodzaak van een groene industriepolitiek. In aanleg is dat een uitstekend idee, maar de contouren en de tijdlijnen die worden geschetst in het document zijn onvoldoende. Een hoger tempo en meer besluitvaardigheid zijn nodig, anders kunnen we nu al vaststellen dat Nederland de klimaatdoelen van de Klimaatwet en die vanuit Europa zeker niet gaat halen.

De kern van de groene industriepolitiek van VVD en D66 komt neer meer geld voor de versnelde aanleg van cruciale energie-infrastructuur op diverse terreinen. Daartegenover staat dan een verhoogde klimaatdoelstelling staat voor de industrie. Dit alles moet ervoor zorgen dat Nederland de klimaatdoelstellingen haalt. Dat ziet er goed uit, zeker omdat het gaat om (onder andere) extra wind op zee, zon op dak, elektrificatie van de industrie, opschaling van groene waterstof en nog te bepalen ‘doorbraken in de circulaire economie’.

55 procent reductie

De grote zorg bij het plan is de tijdlijn. Losjes wordt gesteld dat ‘opties van na 2030 naar voren worden gehaald’. Dat klinkt ferm. Maar beide partijen realiseren zich klaarblijkelijk niet wat dat betekent, namelijk dat binnen nu en twee jaar alle grote besluiten hiervoor moeten zijn genomen. De eerste twee jaar van het nieuwe kabinet zijn bepalend voor de haalbaarheid van het klimaatdoel van 55 procent CO 2 -reductie in 2030 ten opzichte van 1990.

Zaken als elektrificatie in de industrie, de bouw van windparken op zee, of het bouwen van nieuwe warmtebronnen (zoals aquathermie en geothermie) hebben een doorlooptijd heeft van tenminste zes tot tien jaar indien je alles meeneemt, zoals de benodigde netverzwaring, beleidsbeslissingen, aanpassen en toepassen van subsidieregelingen, en de zakelijke besluitvormingsprocessen en investeringsbesluiten.

Teruggerekend heeft het nieuwe kabinet dus geen negen jaar, maar slechts twee jaar om alle belangrijke beleids- en investeringsbeslissingen te nemen. Doen we dat niet, dan is het doel van 2030 uit zicht en onmogelijk om nog te realiseren. Hoe langer de formatie duurt, hoe minder er tijd over is.

Gelukkig lijkt het demissionaire kabinet de urgentie te beseffen en zal het naar verwachting op Prinsjesdag aankondigen 6- tot 7 miljard euro extra uit te trekken om de CO 2 -uitstoot te verminderen. Dat verdient grote waardering en zal ook tot versnelling van de klimaatmaatregelen en de energietransitie leiden. Maar het maakt de opgave voor het volgende kabinet niet kleiner. Naast klimaatsubsidies zijn moedige besluiten nodig, gericht op het omzetten van de ‘wissels in de economie’. Hierdoor wordt vergroening uiteindelijk ook rendabel zonder, of met minder, subsidie. Bijvoorbeeld door normen voor de uitstoot en fiscale maatregelen.

Juiste prikkel

Maatschappelijk draagvlak is cruciaal, ook voor groene industriepolitiek. Verduurzamen moet betaalbaar blijven en tegelijk moeten de juiste prikkels worden ingebouwd in het belastingsysteem, zodat elektriciteit goedkoper wordt en gas duurder. Daarom moet de opslag duurzame energie (ODE, die nu geheven wordt op stroom en gas) worden afgeschaft voor elektriciteit. De energiebelasting op aardgas moet juist worden verhoogd voor alle doelgroepen, van consument tot grootgebruiker. De opbrengsten kunnen worden teruggesluisd naar burger en bedrijfsleven, bijvoorbeeld door het verlagen van de loonbelasting voor lagere inkomens.

Een ander zorgpunt lijkt de vrijblijvendheid in de wederkerigheid van de groene industriepolitiek. Bedrijven hebben de overheid nodig, maar moeten zelf ook sneller en fundamenteler in beweging komen. Het is cruciaal dat ieder bedrijf aangeeft wanneer het volledig CO 2 -neutraal is, en met welke concrete maatregelen. Bij Eneco weten we uit ervaring dat dit gepaard gaat met pijnlijke keuzen. Maar als het bij ons kan, als groot energiebedrijf, dan is het voor iedereen mogelijk.

Het is goed dat in het Document op hoofdlijnen staat dat er veel meer moet worden gedaan voor het klimaat en de energietransitie. Onze toekomst en die van onze (klein)kinderen hangt er mede van af. Maar deze plannen zijn onvoldoende en het tempo moet fors omhoog. Gelukkig hebben de twee partijen nog de kans een tandje bij te zetten, in een formatie die hopelijk snel wordt afgerond.

As Tempelman is ceo van Eneco.