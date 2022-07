Opinie: En weer krijgen kwetsbare wijken van bovenaf een ingewikkeld plan opgelegd. Zo wordt wantrouwen een selffulfilling prophecy

Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen was de opkomst in arme wijken zeer laag. Bestuurders constateerden dat de overheid nu echt het vertrouwen van de burger moet terugwinnen. Vorig jaar pleitten vijftien burgemeesters in het manifest Dicht de kloof! voor meer geld voor zestien stedelijke gebieden. Hier domineren hardnekkige sociale problemen, groeiende tweedeling en achterstelling het dagelijks leven van meer dan een miljoen inwoners. Oud-PvdA-leider Lodewijk Asscher betoogde onlangs in de Thorbecke-lezing dat de kansenongelijkheid in Nederland niet alleen individuele levens ondermijnt, maar ook een bedreiging voor de maatschappelijke vrede vormt.

Over de auteur Reinout Kleinhans is universitair hoofddocent stedelijke vernieuwing aan de TU Delft.

Het antwoord van de regering kwam onlangs, met het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. De doelstelling is om de leefbaarheid en veiligheid van de meest kwetsbare gebieden in Nederland in 15 tot 20 jaar op orde te brengen en het perspectief van de bewoners te verbeteren. Het zwaartepunt ligt bij het toekomstperspectief van jongeren. Het is mooi dat het kabinet structureel flink investeert in de versterking van de onderwijskwaliteit, vooral op scholen met leerachterstanden. Het stimuleren van scholing en betaald werk moet voorkomen dat jongeren bezwijken voor de verleidingen van het snelle geld in de georganiseerde criminaliteit. Ook preventie en woningverbetering zijn een absolute noodzaak.

Blijk van wantrouwen

Helaas slaat het Programma op andere punten de plank flink mis. Ten eerste komen de bewoners van de twintig gekozen focusgebieden er qua invloed bekaaid van af. Het idee is dat de gemeente, maatschappelijke en private partners samen met bewoners de doelen en ambities formuleren en uitwerken in een langjarig programma.

Na tien jaar beleidsretoriek over de ‘participatiesamenleving’, ‘eigen kracht’ en ‘zelfredzaamheid’ van bewoners is de dagelijkse realiteit totaal anders. Bewoners mogen op bepaalde momenten aanschuiven in een geregisseerd participatieproces waarin hun input geen wezenlijk verschil maakt.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft geen gehoor gegeven aan de roep vanuit de samenleving, praktijk en wetenschap om bewoners als ervaringsdeskundigen een serieuze positie te geven. Het programma bevat ook geen enkel concreet aanknopingspunt om dit te doen. Dat zal uitgelegd worden als blijk van wantrouwen aan het adres van bewoners.

Schotten en regelingen

Ten tweede omschrijft het Nationaal Programma zijn eigen faalfactoren: verkokerde beleidspraktijk, versnippering en gebrekkige samenwerking tussen sectoren en actoren. Integraal werken wordt in de praktijk lastig gemaakt door de opgelegde schotten, regelingen, urenbudgetten, en complexe verantwoordingsmethodieken.

Jongerenwerkers, wijkverpleegkundigen, leerkrachten, politieagenten en woonconsulenten die dagelijks in de arme wijken werken, vragen al jaren om dit probleem bij de wortel aan te pakken. Het Nationaal Programma mikt vooral op ‘ruimte creëren voor experimenten en maatwerk’ en onderzoeken welke aanpassingen nodig zijn in het juridische instrumentarium. Dat voelt als mosterd na de maaltijd nu deze professionals al zo vaak hebben aangegeven waar de schoen wringt.

Pijnlijke geschiedenis

Ten derde de sturing. De pijnlijke geschiedenis van het wijkenbeleid herhaalt zich hier. Er wordt van bovenaf een ingewikkelde en tijdrovende bestuurlijke structuur opgelegd. De toverwoorden zijn interdepartementale werkgroepen, ‘alliantie-overleggen’, programmabureaus en een ‘deugdelijk monitoring- en verantwoordingssysteem’.

Daarmee suggereert het Nationaal Programma (onbedoeld) dat er lokaal geen programmering, sturing en monitoring van betekenis plaatsvindt. Die opgelegde structuur zuigt veel energie en capaciteit weg bij de uitvoering van de broodnodige maatregelen, of walst over bestaande, goed functionerende samenwerkingsvormen heen.

Zeggenschap

Het Nationaal Programma mikt op het verbeteren van perspectief van bewoners in de meest kwetsbare wijken. Naar die bewoners en uitvoerende professionals wordt slecht geluisterd, gaven ook oud-vicepresident van de Raad van State Herman Tjeenk Willink en SCP-directeur Kim Putters aan. Het wantrouwen dreigt daarmee een selffulfilling prophecy te worden.

We kunnen dit voorkomen. Het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve Bewoners (LSA) en het Landelijk Platform Wijk- en Buurtgericht Werken (LPB) hebben samen met kennisinstellingen een Manifest voor een Succesvolle Wijkaanpak opgesteld. Dit manifest omschrijft in negen concrete kernpunten een wijkaanpak ván en mét de wijk. De ervaringskennis en agenda van bewoners zijn hierin leidend. Met deze werkwijze zijn de doelen van het Nationaal Programma haalbaar. Als je bewoners vertrouwen en zeggenschap geeft, herstel je ook vertrouwen. Was dat niet de missie van het kabinet-Rutte IV?