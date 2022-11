Opinie: Emir van Qatar, als religieuze diversiteit u echt lief is, behandel dan ook de bahais beter

Tamim bin Hamad al-Thani, de emir van Qatar, komt aan bij de Arabische top van 1 november. Beeld Fethi Belaid / AFP

Het artikel ‘Hoeveel arbeidsmigranten kwamen er om in Qatar, en onder welke omstandigheden?’ (Ten eerste, 11/11) biedt een genuanceerde analyse van de behandeling van arbeidsmigranten in Qatar. Maar om een vollediger inzicht te krijgen in de dynamiek van de mensenrechtensituatie in dat land, is het van belang ook de situatie van andere mensenrechten onder de loep te nemen.

Over de auteur Karlijn van der Voort is mensenrechtenjurist en woordvoerder van de Nederlandse Bahá’í-gemeenschap.

Ondanks de ratificatie van de twee belangrijkste internationale mensenrechtenverdragen (het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, en het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten) door Qatar, worden religieuze minderheden zoals bahais namelijk gediscrimineerd en in toenemende mate het land uitgezet zonder enig bewijs van wangedrag.

Vreedzaam

Al vele jaren, zelfs vóór de verklaring van Qatar als een onafhankelijke staat in 1971, hebben leden van de bahai-gemeenschap daar vreedzaam gewoond. Ze beschouwen Qatar al generaties lang als hun thuis en hebben bijgedragen aan de sociale, culturele en economische welvaart. Maar sinds de jaren tachtig is er een verschuiving opgetreden en worden bahais op de zwarte lijst geplaatst, gescheiden van hun familie en gedeporteerd.

Ahmed Shaheed, de voormalige Speciale VN-rapporteur voor vrijheid van godsdienst en levensovertuiging, gaf eerder dit jaar aan dat de bahais in Qatar zich in een ‘precaire situatie’ bevinden. Verblijfsvergunningen en werkpapieren worden hun zonder enige uitleg geweigerd onder het mom van migratiebeleid.

Obstakels

De emir van Qatar, sjeik Tamim bin Hamad al-Thani, gaf tijdens zijn recente toespraak voor de Algemene Vergadering van de VN aan dat Qatar obstakels wil overwinnen en ‘onze gemeenschappelijke menselijkheid’ wil vieren, hoe divers onze religies en nationaliteiten ook zijn. Ondanks inspanningen van Qatar om diversiteit en interreligieuze dialoog te bevorderen, zijn er krachten en strategieën in het spel die een afspiegeling zijn van het beleid van Iran om de vreedzame bahai-gemeenschap te ontwortelen.

Het WK voetbal is veel meer dan een sportevenement en het biedt de mogelijkheid aan Nederlandse autoriteiten om dit onderwerp te bespreken met de Qatarese autoriteiten, en om de emir van Qatar op te roepen de eliminatie van deze religieuze groepering te beëindigen. Voordat er weer een religieuze minderheid uit een land in het Midden-Oosten zal verdwijnen.