Opinie: Een visumboycot van Russen is juist contraproductief

Russische toeristen bij de Finse grens. Per 1 september beperkt Finland het aantal toeristenvis voor Russen tot 10 procent van het huidige aantal. Beeld AFP

Afgelopen week riep de Oekraïense president Volodimir Zelenski op tot een visumboycot van Rusland. Hij vindt het onacceptabel dat Russische burgers (behalve uiteraard de mensen die al op de sanctielijsten staan) vrijelijk naar de EU en VS kunnen reizen terwijl hun land Oekraïne bombardeert. Zijn pleidooi vindt steun op regeringsniveau in Estland, Letland en Finland. Het vraagstuk is geagendeerd voor de top van EU-ministers van Buitenlandse Zaken die eind augustus plaatsheeft.

Als je denkt aan onbezorgd vakantie vierende Russische toeristen in Amsterdam, Barcelona of Venetië is het pleidooi van Zelenski wellicht begrijpelijk. Ook de onrust bij Ruslands buurstaten, die zich met name op het veiligheidsaspect lijkt te richten, kun je je voorstellen. Toch zou het afkondigen van een stop op de uitgifte van visa voor Europa aan Russische staatsburgers een grote vergissing zijn, met in potentie verstrekkende negatieve gevolgen.

Volkomen isolatie

Rusland is geen gewoon land. Het is waarschijnlijk vrijwel het enige land ter wereld dat meer dan zeventig jaar in vrijwel volstrekt isolement ten opzichte van de rest van de wereld heeft doorgebracht. En dat ook nog in die positie van zelfgekozen isolement een modern land is geworden. Dat laat diepe sporen na in de psyche van een land.

De lange Sovjetperiode, waarin het voor Russen zo goed als onmogelijk was vrij naar het buitenland te reizen, ligt wat dat betreft nog zeer vers in het geheugen. De sancties, die de vliegverbindingen met een groot deel van de wereld lamlegden en die Rusland afsloten van het internationale betalingsverkeer, sloegen daarom psychologisch in als een bom.

Angst

De angst om opnieuw opgesloten te worden in het ongelukkige land hing tastbaar in de lucht. Een formele visumstop, die Russen daadwerkelijk af zou snijden van de rest van de wereld en een streep zou zetten door de mogelijkheid om de benen te nemen als het in Rusland zelf echt te erg wordt, zou voor veel Russen een nachtmerrie zijn.

Over de auteur Gijs Kessler is verbonden aan het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) in Amsterdam en auteur van het boek Rusland – land dat anders wil zijn.

Maar waarom zouden we ons daarom bekommeren? Welnu, om een aantal goede redenen. Ten eerste zijn het met name juist ook de Russen die naar Europa reizen die diepe afschuw voelen voor wat hun land doet. Zij zijn onze bondgenoten in de strijd tussen Poetin-getrouwen en oppositionele krachten, die er hopelijk ooit gaat komen en die bepalend zal zijn voor de manier waarop wij op dit continent met Rusland verder zullen moeten leven. Deze potentiële bondgenoten van ons vervreemden is niet productief, ook omdat het praktisch gezien dan erg lastig wordt de dialoog met hen te blijven voeren.

Gemarginaliseerd

Tevens zal een dergelijke visumstop het bijzonder lastig maken voor gemarginaliseerde, bedreigde en onderdrukte Russen om een veilig heenkomen te zoeken en asiel aan te vragen in de EU. Nu kunnen zij door het aanvragen van een relatief onschuldig toeristenvisum nog op een weinig zichtbare manier het land verlaten, maar een visumstop maakt dat onmogelijk.

Maar verreweg de zwaarwegendste reden waarom een visumstop een slecht idee is, is dat we hiermee een van de belangrijkste verworvenheden van dertig jaar verandering in Rusland sinds de val van de Sovjet-Unie teniet doen. Rusland mag dan geen democratie geworden zijn, er is wel een nieuwe generatie Russen opgegroeid die niet langer zijn gevormd in isolement. Voor hen is Rusland deel van de wereld in plaats van een land dat buiten de wereld staat. Die mindset is cruciaal voor hun én onze toekomst en het zou zeer onproductief zijn hen opnieuw af te snijden van de rest van wereld.