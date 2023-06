Opinie: Een overheid die beter functioneert, daar kun je zelf voor zorgen

Vrijwilligers bij de voedselbank Emmen stellen pakketten samen. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Het behoeft geen betoog dat er op dit moment waarschijnlijk niemand meer in Nederland woont die wél tevreden is over onze politieke leiders. Over de rechter- en linkerflank, maar ook dwars door het midden; iedere achterban is razend ontevreden.

En tegelijk weten we ook dat ieder volk de leiders krijgt die het verdient, zoals ook Kustaw Bessems het treffend verwoordt. Dus waarom doen we niet allemaal een simpele zelfevaluatie, met betrekking tot onze persoonlijke maatschappelijke bijdrage?

Over de auteur

Marjolijn van Oordt is organisatieadviseur en expert op het gebied van crisisbeheersing.

Aan de hand van de volgende maatstaf evalueren we onze betaalde en onbetaalde arbeid.

Werk 1.0: U gelooft nog in het oude adagium dat we in een verzorgingsstaat leven. Dit is een gaaf land en als we doorgaan op de ingeslagen weg dan wordt het uiteindelijk voor iedereen gaaf genoeg. Dus het maakt niet zoveel uit waar u werkt, wat u doet en u hoeft zich ook geen wezenlijke vragen te stellen over uw bijdrage aan het grotere geheel. Zolang u maar aan de slag bent, is uw bijdrage geleverd.

Vrije markt

Werk 2.0: U gelooft dat de overheid de zaken zoveel mogelijk aan de vrije markt moet overlaten, want daar vindt de innovatie plaats en daar is uiteindelijk iedereen bij gebaat. Volgens u nemen bedrijven verstandige beslissingen, kijk maar naar alle berichten op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen of stakeholder value als plaatsvervanger van shareholder value. U beseft dat het een proces is maar u hebt nog een heilig geloof in commercie als panacee voor maatschappelijke vraagstukken.

Werk 3.0: U begrijpt dat het zo niet langer kan. U weet dat we een sterke overheid nodig hebben om uit de problemen te komen en bent zelf bereid om daar een bijdrage aan te leveren, bijvoorbeeld door bij de overheid te gaan werken of politiek actief te worden.

Sociale media

U begrijpt ook dat een sterk maatschappelijk middenveld van belang is voor een goed werkende democratie, daar zou u dus ook zo aan de slag kunnen. En u begrijpt dat regulering van de sociale media, herziening van het belastingstelsel en afschaffing van het systeem van toeslagen onontbeerlijk zijn. Als wetenschapper of onderzoeker is daar een hoop werk te verrichten. U snapt ook dat een ceo en een verpleegkundige of kinderjuf onvergelijkbare grootheden zijn: de ceo doet er niet toe. U bent dus liever kinderjuf. Of verpleegkundige.

Iedereen die zichzelf indeelt in werk 1.0 of 2.0 is toe aan een herziening van de eigen functie. In een land dat gekenmerkt wordt door werk 3.0 volgen de normale politieke leiders vanzelf. Omdat wij burgers ze weer verdienen.