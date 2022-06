Opinie: Een linkse fusie is niet het ultieme antwoord, maar wel een noodzakelijke stap

Politieke partijen PvdA en GroenLinks voeren overleg over het mogelijk fuseren van de fracties. Beeld ANP

Oud-collega Ad Melkert keert zich in een artikel in het tijdschrift Socialisme en Democratie van de Wiardi Beckman Stichting tegen een fusie op links. Stappen in die richting zouden onverstandig zijn .

Hij geeft argumenten die mij zeer bekend voorkomen. Sterker: het waren dezelfde argumenten die in alle vier de fuserende partijen (CPN, PPR, EVP en PSP) werden gebruikt om de oprichting van GroenLinks tegen te houden. Het waren en zijn argumenten die steunen op het verleden en op de eigen naoorlogse geschiedenis.

Over deze auteur Ina Brouwer is oud-politica van de CPN en medeoprichter van GroenLinks.

Gelukkig haalde indertijd de politieke werkelijkheid de partijpolitieke discussie in. In 1984 was een samengaan van de partijen de enige mogelijkheid om de kiesdrempel te halen bij de Europese Verkiezingen en zo ontstond de voorloper van GroenLinks, het Groen Progressief Akkoord, dat twee zetels behaalde in het Europees parlement.

Nadat een van de partijen (PSP) een gezamenlijke lijst voor de Tweede Kamer verkiezingen in 1986 had geblokkeerd, met als gevolg een voor alle partijen desastreuze verkiezingsuitslag, ontstond er alsnog momentum. Achter de schermen werd een stevige basis gelegd voor de oprichting van GroenLinks dat in 1989 met een innovatief programma en onafhankelijken op de lijst de verkiezingen in ging. De rest is geschiedenis.

Breder samenwerken

Lessons learned? Dat hoop ik wel. Schat het politieke momentum goed in. Wacht niet te lang, gebruik je politieke kapitaal niet alleen om te overleven, maar vooral om te innoveren. Een gewaagde stap (fusie) kan juist inspireren en uitnodigend werken.

Melkert kiest het andere pad. Een fusie, schrijft hij, kan verdelend werken. Het kost te veel energie en dan kom je niet toe aan oppositie voeren en aan het bieden van een goed alternatief. Waarom zoveel waarde hechten aan samengaan van fracties? De PvdA moet groepen teleurgestelde kiezers terugwinnen. PvdA-kiezers zijn nooit de kiezers van GroenLinks geweest en dat zullen ze ook niet worden, schrijft Melkert. Er zijn grote cultuurverschillen tussen de partijen. De PvdA zet kleine stapjes vooruit en wil de boel bij elkaar houden. GroenLinks wil de bestaande orde radicaal veranderen en heeft een hele andere kijk op de samenleving. Ga breder samenwerken op links, ook met D66 en de SP.

Ad Melkert redeneert vanuit een roemrucht verleden toen de PvdA nog een machtige partij was met de vakbonden als kameraadschappelijke ondersteuners en toen wethouders volkshuisvesting uitzicht en huizen boden (‘In gelul kun je niet wonen’, aldus PvdA wethouder, ooit CPN-lid, Jan Schaefer in de jaren tachtig). De kleinere linkse partijen waren indertijd meer activistisch dan bestuurlijk en speelden een grote rol in de maatschappelijke bewegingen van die tijd. Maar nu?

In veel steden bestuurt GroenLinks, vaak met PvdA, SP en D66 . De sociale kwestie komt in alle partijprogramma’s prominent naar voren. Er wordt binnen alle partijen geworsteld met de balans tussen klimaatbeleid en de sociale kwestie. Ook binnen de PvdA is het klimaat een speerpunt. Dat kan niet anders, gelet op de alarmerende rapporten, evenals het veiligheidsbeleid van Europa dat opnieuw ontworpen moet worden.

Breed platform

Die essentiële discussies lopen dwars door partijen heen. Daar zit het verschil niet in. Waar alle partijen zich druk over moeten maken is of de deelname daaraan wel voldoet aan de eisen van deze tijd. Krijgt de jonge Twitter-generatie de kans om de politiek van deze tijd vorm te geven, zijn innovatieve starters uitgenodigd voor het milieuprogramma, heeft links de TU Delft of Universiteit Wageningen uitgenodigd om mee te denken? Zijn er mediadeskundigen, hackers, dwarsdenkers uitgenodigd om, al is het tijdelijk, de huidige politiek vorm te geven?

Dat is wat er nu nodig is en daarvoor heb je een breed platform nodig. Zonder eigentijdse en innovatieve kwaliteit komt er geen oplossing voor de huidige problemen en die kwaliteit zit vooral bij jongeren en andersdenkenden.

Daarom kom je er niet met een beroep op het verleden. Sterker, die hang is een bewijs dat je de huidige problemen onderschat. Een fusie van links - en wat mij betreft met D66 en SP erbij - moet innovatie brengen. De politiek moet zichzelf veranderen en wel zodanig dat het een uitnodigend en zeer toegankelijk platform wordt voor jongeren die de wereld willen verbeteren, maar ook nog niet weten hoe.

Noodzakelijke stap

Geen enkele partij heeft het eeuwige leven. Iedere partij is ontstaan als antwoord op de ontwikkelingen van die tijd. Dat geldt ook voor de naoorlogse PvdA, voor het CDA, voor D66 en voor GroenLinks.

Een fusie is niet het ultieme antwoord, maar wel een noodzakelijke stap, zeker als die gepaard gaat met een drastische vernieuwing van de oude politieke praktijk.