Opinie: Een krachtpatser die met haar ideeën het vermoeide land wil optillen

Leidsche Rijn is een ‘enorm succes geworden’. Aan het woord is de ontwerper zelf, Riek Bakker, ‘stedendokter’ van Nederland. ‘Ik heb er met een riksja eens een dag rondgefietst en gesproken met inwoners. Ik vroeg telkens wat ze ervan vonden hier te wonen. Steevast kreeg ik te horen: het is hier geweldig. Ze hebben een lagere hypotheek, de kinderen kunnen veilig rond het huis spelen, je krijgt meer waar voor je geld. (..)’ Aanvankelijk was men bang voor de grootschaligheid van dit vinexproject, maar ‘het voelt eerder aan als een verstedelijkt dorp midden in Nederland en goed aangesloten op de rest van het land’.

Deze zelffelicitatie zou ijdel en grotesk zijn, ware het niet dat het stadsdorp-deel van Utrecht, met inmiddels ruim 40 duizend inwoners, een succes is - en Bakker in haar boek De Ruimte van Riek, geschreven met journalist Margreet Fogteloo, óók de moeizame processen en mislukte projecten in haar loopbaan noemt. De bundel, een mengeling van (auto)biografie, projectcatalogus en reflecterende kroon op het werk van een vrouw die sociaal en leefbaar wonen tot haar levensopdracht heeft gemaakt, is spannend leesvoer in een krap land waar behalve 1 miljoen extra woningen, vooral prettige leefomgevingen voor miljoenen mensen moeten komen. Onder prangende druk van de klimaatcrisis.

Bakker is de krachtpatser die het door de Maas gespleten Rotterdam in de crisisjaren tachtig hielp aan de verbindende en inmiddels iconische Erasmusbrug. Daarmee begon de glorieuze reset van de arbeidersstad die na de naoorlogse wederopbouw het spoor bijster was en verloederde. Smulzinnen duiken terloops op in de terugblik op die tijd: ‘De PvdA, die veel kiezers had op Zuid, zag het zoals wel vaker verkeerd: het tegenovergestelde geluid kwam omhoog tijdens de participatieavonden met de bewoners; zij, de bewoners, wilden dolgraag vooruit en die nieuwbouw nieuwe stijl hoorde daarbij, waarom niet?’

Want burgers, daar deed ze het voor. Burgerparticipatie was bij haar meer dan tekenen bij het inspraakkruisje. Ook in Soesterberg of Tilburg. Bakker, uit sociaaldemocratisch hout gesneden en met een bourgondische inborst, dacht in verbindende visies, waardoor mensen zin kregen zich - net als zij - het vuur voor uit de sloffen te lopen. Nu gewoon, maar destijds niet, was dat ze als een holistische dokter eerst de ‘patiënt’ en diens umfeld diagnosticeerde voor ze aan de slag ging. Nooit was er alleen een te bouwen huis of aan te leggen weg. Bakker deed aan gebiedsanalyse, met alles wat daar aan historie, mensen, diensten, politieke en bestuurlijke verhoudingen bij kwam kijken. Zodat daarna met kennis van zaken de gebiedsontwikkeling op gang kon komen.

Hoewel de beschrijvingen van de talloze projecten in het land soms tot (te) diep detailniveau reiken, schuilen daar ook de parels die weer tonen dat ontwerpen en bouwen vaak ook draait om een toevallig contact of persoon, een goeie klik hier of, helaas, starre tegenstand daar. Rare kunstjes helpen soms ook: zo sprong Bakker ooit in een dienstauto om ministers te overtuigen; met Rotterdams burgemeester Bram Peper boterde het zomaar goed.

Nu de onorthodoxe plannenmaker, bekend van herenpak en sigaar, met pensioen is, hoopt ze dat na de visieloze jaren vol marktideologie het ‘kathedraal-denken’ herleeft: als middeleeuwers bouwen aan een gebouw dat jij noch je kinderen af zult zien, maar waaraan je graag je steentje bijdraagt, omdat je er in gelooft. Dan kan het vermoeide land weer worden opgetild naar een toekomst waarin het ‘met meer mensen en minder koeien’ fijn en gezond wonen is. Geestdrift, daar verlangt deze 75-plusser naar. Wat een fris geluid.