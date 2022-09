Opinie: Een klimaatcode in de culturele sector is onnodig en vertragend

It’s Our F***Ing Backyard in het Stedelijk Museum. Beeld Gert-Jan van Rooij

Traditiegetrouw barst bij de mogelijke invoering van een nieuwe code een langjarige discussie los over de inhoud en het gebruik ervan. Dat leren de ervaringen bij de totstandkoming van bijvoorbeeld de Fair Practise Code of de Code Diversiteit & Inclusie. Mede daarom is er een zekere codemoeheid ontstaan in de kunst & cultuurwereld. Het gevaar bestaat zelfs dat beleidsmakers en organisaties achterover gaan leunen in afwachting van de totstandkoming van de code.

Die tijd is er niet meer. De klimaatcrisis wacht niet op een code.

Seleky, Julien en Bul pleiten in de Volkskrant hartstochtelijk voor een grotere bijdrage van de culturele sector aan de klimaattransitie. Gedreven door bezorgdheid over de klimaatcrisis en idealisme pleiten zij voor een collectief gedragen code met klimaateisen. Ik ben het van harte eens met hun intenties, maar de gekozen vorm zal ons niet sneller maar juist trager bij een klimaatpositieve sector brengen.

Over de auteur Jan Willem van Bokhorst is medeoprichter van Bureau 8080 dat als doel heeft de transitie naar een klimaatpositieve culturele en creatieve sector te versnellen.

Kortetermijnprioriteiten

Het klimaatbeleid wordt in de sector nog te vaak verdrongen door kortetermijnprioriteiten. Het vierjaarlijks subsidiecircus, de coronacrisis, een bezuinigingsronde of de stijgende inflatie zijn enkele argumenten waarmee noodzakelijke klimaatstappen op de lange baan worden geschoven. De goede voorbeelden in het opiniestuk zijn prachtig, maar ook erg gedateerd. Ik constateer dat het gros van de instellingen in de sector nog geen antwoord heeft op de vraag: welk ambitieus klimaatbeleid heeft u geïmplementeerd in uw organisatie?

Begrijp me niet verkeerd, er zijn koplopers. Podia, musea, producenten en festivals die hun nek uitsteken en al verschillende jaren grote stappen maken om hun footprint te verkleinen. Sommige werken zelfstandig aan verduurzaming, waar anderen weer door grote adviesbureaus zoals Royal HaskoningDHV of kleinere, zoals Bureau 8080, worden begeleid. Zo is het Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede al jaren consciëntieus aan het werk om zijn gebouwen en het beheer en gebruik ervan te verduurzamen. Dat doen ze onder andere op het vlak van energie, afval, horeca-inkoop en door het stimuleren van bezoekers om duurzame keuzes te maken.

Footprint

In Amsterdam scoorde het Rijksmuseum de hoogste BREEAM-score (duurzaamheidscertificaat) voor het beheer van zijn bijzondere gebouw, liet Nationale Opera & Ballet de footprint uitrekenen van enkele van zijn producties en werkt het Scheepvaartmuseum aan zijn ambitie om in 2030 ecopositief te zijn.

Ook zijn koplopers bereid die opgedane kennis te delen met collega-instellingen, zodat die sneller verduurzamingsmaatregelen kunnen nemen zonder dat iedereen telkens opnieuw het wiel moet uitvinden. Maar het is helaas (nog) maar een kleine voorhoede.

Daarentegen hebben kunstenaars en artiesten al stevig bijgedragen aan het maatschappelijk debat en bewustwording over de klimaatcrisis. Het zijn juist zij die de kracht van de verbeelding kennen en meer en meer gebruiken. ‘It’s Our F**ing Backyard’ in het Stedelijk Museum in Amsterdam en ‘Arcadia’ in Friesland zijn zomaar enkele voorbeelden van een groeiende lijst artistieke producties die klimaatverandering belichten. Bij met name jonge makers is het klimaat, naast diversiteit, het belangrijkste thema.

Afspraken

De roep om een klimaatcode in het opiniestuk van Seleky, Julien en Bul is begrijpelijk, maar het is niet de juiste vorm. Het zal zelfs de transitie naar een sectorbreed klimaatbeleid vertragen. Helemaal als je, zoals de drie betogen, ook afspraken wil maken over de mate waarin het gesubsidieerde deel van de sector zich artistiek dient te verhouden tot het klimaat. Nooit doen. De autonomie over de inhoud is aan de makers. Ik heb er geen twijfel over dat het klimaat, zoals we dat nu al zien, de boventoon gaat voeren in de meeste uitingen van kunstenaars, ontwerpers en artiesten.

Ik deel het gevoel van urgentie van de schrijvers van het opiniestuk dát de sector haast moet maken met klimaatbeleid. Daar kan en moet iedere organisatie, kunstenaar en beleidsmaker morgen aan beginnen. De kaders zijn duidelijk: wet- en regelgeving op Europees, landelijk en lokaal niveau vragen steeds meer van organisaties in Nederland, dus ook van de culturele sector.

Wat mij betreft beginnen we vandaag met ambitieus klimaatbeleid. We maken géén gebruik van eventuele dispensaties voor kleinere organisaties en gaan zeker niet pleiten voor ontheffingen. Iedereen die lijdt onder de gevolgen van klimaatverandering – oftewel wij allen – heeft daar direct baat bij, maar ook de betrokken organisatie zal profiteren. Bezoekers, personeel, makers, financiers en stakeholders zullen geneigd zijn meer en beter samen te werken met deze op de toekomst gerichte organisaties.