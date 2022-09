Opinie: Een klimaatcode? Geef kunstenaars geen keten, maar meer geld

Bezoekers bij de tentoonstelling ‘We Are Animals’ in De Kunsthal, Rotterdam. Beeld Arie Kievit

Er moet een Code Cultuur, Klimaat & Milieu komen, betogen Maurice Seleky, Chris Julien en Maarten Bul in de Volkskrant. De zorg voor het klimaat en de behoefte van Seleky, Julien en Bul om een positieve bijdrage te leveren aan de verschillende klimaatdoeleinden is begrijpelijk. Dat er iets niet goed gaat met het klimaat is overduidelijk. De vraag is alleen of nóg een code hierin het geëigende middel is. Jan Willem van Bokhorst van Bureau 8080 betoogde al dat een code vertragend werkt.

OVER DE AUTEUR Eelco van der Lingen is directeur van het Mondriaan Fonds.

Daarnaast maken Seleky, Julien en Bul een denkfout in hun verwijzing naar de bestaande Governance Code Cultuur, de Fair Practice Code en de Code Diversiteit & Inclusie. Deze codes richten zich op een gezonde en representatieve culturele sector; iedereen in de sector heeft hierin een directe rol, rechten en verantwoordelijkheden. De staat van het klimaat is echter een veel breder maatschappelijk vraagstuk. Dat is van een andere orde.

Er wordt wellicht afkeurend gekeken naar de museumdirecteur die van São Paulo naar Melbourne vliegt ter voorbereiding van zijn programma en misschien wordt fronsend berekend hoeveel kerosine een optreden van het Residentie Orkest in Japan kost, maar laten we eerlijk zijn, dat zijn niet de oorzaken van de lange rijen op Schiphol. De inzet van een code suggereert ten onrechte dat er vooral in de culturele sector een probleem zit.

Code of keten?

Het ontbreekt in de sector ook niet aan toewijding of inzicht − het klimaat is al lange tijd een belangrijk cultureel thema. Seleky, Julien en Bul geven zelf al een aantal voorbeelden, maar er zijn er veel meer. Denk aan klimaatneutrale museumdepots, groene daken en andere infrastructurele zaken, maar ook aan de zorg voor het klimaat als actueel en veel gebruikt onderwerp voor kunstenaars, cineasten of schrijvers.

‘Op een dode planeet is geen kunst’ en dus mag er volgens Seleky, Julien en Bul iets verlangd worden van elke kunstenaar. Kunstenaars zijn er goed in om ons anders naar de wereld te laten kijken, dat wil niet zeggen dat ze moeten gaan dienen als een duizenddingendoekje voor elk maatschappelijk probleem. Kunstenaars zijn er niet om goed te doen, we hebben ze nodig om morele kaders te bevragen, ons te provoceren en soms ook gewoon om ons in verwarring achter te laten. Als kunstenaars alleen nog maar verplicht binnen de morele lijntjes mogen kleuren of oplossingen moeten aandragen, dan wordt een code een keten.

Financieel onhaalbaar

Het ligt dus om meerdere redenen niet voor de hand om, als het om het klimaatvraagstuk gaat, de culturele sector met een code tot extra actie te dwingen. Het zou financieel ook niet haalbaar zijn. De Fair Practice Code is er niet voor niets gekomen. De budgetten in de sector zijn laag, de honorering van kunstenaars en werknemers is met regelmaat beschamend. Voor veel kunstenaars is een vliegvakantie niet alleen vanwege vliegschaamte geen optie. Veel kunstpodia zouden dolgraag dubbel glas en een warmtepomp installeren, maar hebben al moeite met de huurkosten.

Culturele organisaties zijn vaak zwaar overvraagd en onderbezet en elke code betekent meer werk en meer werkdruk voor iedereen. Om die reden zijn we terughoudend als het gaat om het invoeren van nieuwe codes. We moeten er eerst nog voor zorgen dat iedereen op een goede manier invulling kan gaan geven aan de bestaande codes.

Dus als het gaat om een oproep aan staatssecretaris Gunay Uslu, dan zou ik niet op een nieuwe code inzetten, maar vooral op meer financiële ruimte voor de Fair Practice Code en de Code Diversiteit & Inclusie, want de institutionele wil om stappen te zetten richting een kleinere ecologische voetafdruk is er al lang. Alleen het budget om dit op een goede en verantwoorde manier te doen en om daarin iedereen mee te nemen, daar valt nog veel winst te behalen.