Opinie: Een giftig wereldje ontstaat vanzelf als presentatoren sterallures krijgen

De gevel van de Nederlandse Omroep Stichting (NOS). Op de redactie van NOS Sport zou sprake zijn geweest van pesterijen en discriminatie. Beeld ANP

Scoringsdruk

Net zoals bij De Wereld Draait Door zal de mannelijke scoringsdruk een rol hebben gespeeld: per se willen presteren ten koste van alles en iedereen. Tijd voor een adequate aanpak van deze misstanden. Een goed moment ook om te bezien of zo veel dagelijkse sport op radio én tv niet heel erg overdreven is.

Wim van den Haak, Knegsel

Onrechtvaardigheid

Kan Gary Lineker niet aan de slag bij NOS Sport? Die is immers bij de BBC geschorst vanwege zijn protest tegen onrechtvaardigheid. Bij de NOS wordt je nog niet geschorst als je zelf onrechtvaardigheid creëert.

Chris Olivers, Utrecht

Vlaggenschip

De wereld is hard en seksistisch en dat komt samen bij de NOS. Tijdens de beeldbewerking inzoomen tussen de benen van een turnster en vrouwelijke medewerkers kapot maken zodat zij opstappen. Wat een doorgedraaide wereld.

NOS staat voor Nederlandse Omroep Stichting. Dit kan toch nooit meer ons vlaggenschip zijn?

Alex van Empel, IJsselstein

Onbekwaam

Wat een indrukwekkend, maar ook heel treurig stemmend verslag. Wat een lamzakkerige reactie van de hoofdredactie die zoveel jaar ziende blind en doof is geweest. Wat een stel slapdarmige medewerkers die alles maar laten gebeuren en niet het lef hebben om hun mond open te trekken. En wat een volstrekt onbekwaam management dat volledig door het ijs is gezakt.

Pim Hol, Utrecht

Tackelen

‘Vuil spel bij NOS Sport’ kopt de Volkskrant. Maar zat de scheidsrechter weer eens te slapen en was het geel in plaats van rood? Of slaan we door en accepteren we geen overtredingen meer die vroeger ‘normaal’ waren waardoor de ‘overtreder’ zonder duidelijk bewijs keihard wordt getackeld?

Hans Nagtegaal, Bussum.

Macht

Je hebt seks en je hebt seks. Het verschil daartussen kan bijna iedereen aanvoelen. Seks is in het geval van grensoverschrijdend gedrag, net als met pesten, een symptoom. Het gaat hierbij vaak om keihard verworven macht. Te vergelijken met apen die door seks de pikorde bepalen.

Zij zijn bang dat hun macht door nieuwkomers wordt overgenomen. Waarom die bange machthebbers zoveel macht krijgen blijft een raadsel.

Elly van den Boom, Den Haag

Remedie

Een giftig wereldje ontstaat vanzelf als presentatoren sterallures krijgen en hun bekendheid gaan gebruiken om boeken te schrijven, documentaires te maken of wijn te adviseren. Er ontstaan iconen die steeds sterker hun eigen bubbel gaan vervuilen.

De remedie is simpel: zet het raam open.

Na een bepaald aantal jaren wordt het tijd voor een frisse wind. Dit geldt ook voor minister-presidenten, managers en andere boegbeelden. Als de houdbaarheidsdatum wordt opgerekt, worden zaken toxisch.

Kees van Aert, Hilvarenbeek

Cultuur doorbreken

Bijna 30 jaar geleden ging ik werken als bouwkundige bij gemeentewerken van een grote stad. Hier werkten voornamelijk mannen. Mannen die zich beter voelden dan hun vrouwelijke collega’s en gewend waren om met elkaar over vrouwen te praten in niet al te fraaie bewoordingen.

Je werd horende doof. Het raakte je echter wel. Als je dan als gelijkwaardige vrouwelijke collega binnenkwam, was dat moeilijk. Een mannencultuur doorbreken was bijna onmogelijk.

Die cultuur is blijkbaar nog steeds aanwezig, als je leest wat er op de redactie van NOS Sport is gebeurd. Maar we zijn nu op een breekpunt aangekomen, en dat is goed.

Magda Savelsbergh, Heerlen

Over de auteurs Dit zijn ingezonden brieven, die niet noodzakelijkerwijs het standpunt van de Volkskrant reflecteren. Lees hier meer over ons beleid aangaande opiniestukken.