Opinie: Eén ding is duidelijk: veel mensen met een laag inkomen zullen die eenmalige energietoeslag van 800 euro nooit ontvangen

Een bewoner van een huis in Amsterdam plaatst radiatorfolie om energie te besparen. Beeld ANP

Het lijkt maar niet goed te lukken mensen met een lager inkomen te compenseren voor de sterk gestegen energieprijzen. Eerst kwam het kabinet met de verlaging van de btw op energie van 21 procent naar 9 procent. Dat schot hagel scheelt alle huishoudens in Nederland het komend halfjaar eenmalig ongeveer 140 euro in de energierekening. In aanvulling daarop komt het kabinet met een eenmalige energietoeslag van 800 euro voor huishoudens met een laag inkomen.

Om ondoorgrondelijke redenen is de uitbetaling van die toeslag bij de gemeenten ondergebracht. Alle 344 gemeenten moeten nu zelf beleid hiervoor maken en een app bouwen op hun site waarmee inwoners via hun DigiD de toeslag kunnen aanvragen. Een soort bezigheidstherapie voor ambtenaren.

Financieel risico

Een ander probleem is dat veel gemeenten de energietoeslag als financieel risico zien: zij vrezen de kosten voor de toeslag niet volledig door het Rijk vergoed te krijgen. Het scheelt dat minister Carola Schouten nu heeft gegarandeerd dat gemeenten voldoende compensatie krijgen voor uitkering van de energietoeslag, maar het perverse effect dat vervolgens optreedt, is dat het bedrag dat gemeenten overhouden aan de toeslag in de algemene middelen van de gemeentekas belandt.

Het is dus aantrekkelijk voor gemeenten niet al te scheutig te zijn met die toeslag. Schouten roept de gemeenten dringend op de energietoeslag van 800 euro uit te keren aan alle huishoudens met een maximaal inkomen van 120 procent van het sociaal minimum. Voor een alleenstaande komt dat neer op een inkomen van bruto 1.500 euro.

De meeste mensen met een bijstandsuitkering hebben de toeslag inmiddels automatisch op hun rekening gestort gekregen, maar werkenden met een laag inkomen en AOW’ers moeten deze zelf aanvragen. Veel gemeenten worstelen met het optuigen van een digitaal systeem hiervoor; zij melden dat inwoners toch nog even moeten wachten voordat de toeslag kan worden aangevraagd. In Den Haag ging de site wegens het grote aantal aanvragen plat. Het is te voorzien de uitvoeringskosten van deze operatie vele malen hoger uitvallen dan het totaal uitgekeerde bedrag aan toeslagen.

Zelf uitrekenen

Ook de voorwaarden voor de energietoeslag verschillen per gemeente. Sommige gemeenten vermelden het maximale inkomen voor de toeslag als nettobedragen per maand, inclusief vakantiegeld. Zoals Roermond, waar een alleenstaande maximaal

1.310 euro mag verdienen om de toeslag van 800 euro te krijgen. Den Haag heeft de toeslag verhoogd naar 900 euro en geeft op de website aan dat iedereen die maximaal 130 procent van de bijstandsnorm verdient in aanmerking hiervoor komt. Hagenezen moeten zelf uitrekenen welk bedrag dat is.

In Amsterdam mag een alleenstaande maximaal een fiscaal jaarinkomen hebben van 20.878 euro (1.740 per maand bruto) om voor de toeslag in aanmerking te komen, maar mag het eigen vermogen niet hoger zijn van 6.200 euro. Rekenen met het fiscaal jaarinkomen maakt de toeslag ook toegankelijk voor zzp’ers en werkenden met een onregelmatig inkomen; maar buiten Amsterdam vallen die dus buiten de boot.

In Leiden mag je als alleenstaande een inkomen hebben van maximaal netto 1.245 euro per maand. Met of zonder vakantiegeld, dat is onduidelijk. Alleenstaande ouders mogen in Leiden weer meer verdienen dan elders, maximaal 1.601 euro.

Landelijk uitvoeren

Eén ding is duidelijk: veel mensen met een laag inkomen zullen die eenmalige toeslag van 800 euro nooit ontvangen: het is veel te ingewikkeld georganiseerd. Veel vertrouwen in de overheid levert het niet op. Laat dit soort regelingen daarom voortaan landelijk uitvoeren, via één duidelijk loket met duidelijke voorwaarden. De NOW-regeling werd ook niet via de gemeenten gefinancierd.

Nog beter zou het zijn het beleid specifiek te richten op degenen die echt in de problemen komen door de hoge energieprijzen en om naar structurele oplossingen te zoeken. Bijvoorbeeld door een sociaal tarief voor energie in te voeren zoals in België, en door bij de verduurzaming van woningen het beleid sterk te richten op mensen met een lager inkomen die in verouderde huizen wonen.

Annemarieke Nierop werkt bij de Wiardi Beckman Stichting en is gemeenteraadslid in Heiloo.