Opinie: Een database met bombardementen, zonder enige context, biedt nog geen transparantie

Vorige week werd bekend dat burgers in de Iraakse plaats Mosul omkwamen bij een Nederlandse luchtaanval in 2016. Tegelijkertijd publiceerde Defensie een database over alle keren dat wapens werden ingezet door Nederlandse F-16’s tegen Islamitische Staat (IS).

Nederland is het eerste land dat zulke ‘maximaal mogelijke transparantie’ levert, aldus minister van Defensie Kajsa Ollongren. Direct ontstond discussie over de vraag hoe transparant deze database nu is, en hoe wenselijk dat dan is. Maar er is een onderliggende vraag: wat is ‘transparantie’ hier eigenlijk?

Als antropologisch onderzoeker naar de krijgsmacht zie ik uitgesproken standpunten geuit worden in mijn netwerken. Voorstanders benadrukken dat de krijgsmacht uit naam van de samenleving optreedt. Transparantie zorgt dat Defensie aansprakelijk kan worden gesteld. Tegenstanders werpen tegen dat transparantie zo al snel een illusie van schijnheilige zuiverheid wordt. Had de Russische invasie van Oekraïne ons niet de ogen geopend over de smerige werkelijkheid van oorlog?

Over de auteur Tine Molendijk is een antropoloog gespecialiseerd in militair geweld, politieke praktijken en maatschappelijke percepties rondom de krijgsmacht. Dit is een ingezonden bijdrage, die niet noodzakelijkerwijs het standpunt van de Volkskrant reflecteert. Lees hier meer over ons beleid aangaande opiniestukken. Eerdere bijdragen in deze discussie vindt u onder aan dit artikel.

Extreem geschetst staat aan het ene uiterste de transparantie zoekende burger en aan het andere eind de terughoudende militair. De burger beschuldigt de militair van een moreel armoedig ‘you can’t handle the truth’-achtig machiavellisme. De militair wijst op naïviteit en gebrek aan morele moed aan de kant van de kritische burger, en denkt daarom inderdaad soms: ‘You can’t handle the truth.’ Doelend op de ‘waarheid’ dat in elke oorlog slachtoffers nu eenmaal onvermijdelijk zijn.

Schrijnend verhaal

Daarbij vergeet de militair soms te benoemen dat ook hij – juist hij – burgerslachtoffers verschrikkelijk vindt. Neem bijvoorbeeld het schrijnende verhaal van de vlieger die verantwoordelijk was voor een precisiebombardement met burgerslachtoffers in Irak, opgetekend in het boek Missie F-16.

De discussie is dus gepolariseerd, maar laat ook een onverwachte gemeenschappelijke noemer zien, namelijk dat alle partijen in beginsel meer transparantie willen over de smerigheid van oorlog. Denk terug aan de discussies rond Srebrenica, Chora in Afghanistan (waar Nederlandse militairen zwaar geschut hebben ingezet tegen de Taliban, met ook burgerslachtoffers, red.) en Hawija in Irak (waar tientallen burgerslachtoffers vielen bij een luchtaanval op IS door een Nederlandse F-16, red.).

Vooraf werd een ambitieus, veilig verhaal verteld, over ingrijpen zonder nevenschade, óók vanuit Defensie. Een schandaal leidde tot maatschappelijke verontwaardiging, een politieke verdedigingsdans en een technisch-procedurele evaluatie. Zowel burgers als militairen klaagden over het gebrek aan transparantie en waarheid.

Gewetenswroeging

Intussen praten militairen niet graag over hun uitzendervaringen. Hoe kan je als militair je ervaringen nu echt in woorden uitdrukken als de ontvanger, de burger, een andere betekenis toekent aan die woorden? Het enige geaccepteerde verhaal, zo vertelden talloze militairen me, is een bloedeloos heldenverhaal of een biecht van gewetenswroeging. Wijk je daarvan af, dat kan je zomaar voor een psychopaat worden aangezien. Daarom stelde romanschrijver en veteraan Tim O’Brien dat hij zijn oorlogservaringen alleen kon vertellen via fictie. Is dat dan transparantie?

In ieder geval is non-fictie dat ook niet per se. In de sociale wetenschappen noemt men het geloof in ‘data spreken voor zichzelf’ en ‘meten is weten’ een achterhaalde epistemologie van radicaal positivisme. Data worden altijd binnen een bredere context geïnterpreteerd, weten we inmiddels. En dat is maar goed ook, want ze hebben alleen betekenis in hun context. Maar daarom moeten we wel kritisch reflecteren op die context.

De mantra ‘meten is weten’ bijvoorbeeld zegt juist meer over ons huidige maakbaarheidsdenken dan over de werkelijkheid an sich. Dat maakbaarheidsdenken vormt dan de context waarmee we elk incident uit de database al bij voorbaat interpreteren als een menselijke fout, die we met ‘zero tolerance’ moeten bestrijden.

ChatGPT

Ook in het publieke debat erkennen we de complexiteit van transparantie al in bepaalde domeinen. In de coronatijd waren we het over weinig eens, maar wel over het feit dat cijfers zonder context weinig informatief zijn. We zagen dat ‘harde cijfers’ daarentegen tot desinformatie kunnen leiden. Sinds de komst van chatbot ChatGPT discussiëren we over hoe kunstmatige intelligentie bestaande vooroordelen kan versterken door ze te legitimeren. De output van een chatbot lijkt neutraal en objectief, maar is de reproductie van onze eigen menselijke input.

Laten we dit soort discussies ook over militair optreden hebben, te beginnen bij het inzicht dat het beschikken over alle denkbare data niet automatisch betekent dat er transparantie is. Voor transparantie is een breder gesprek over oorlog nodig, met inzet van zowel burger als militair, zonder wensdenken over de mogelijkheid van schone oorlogen én zonder eufemismen als het begrip ‘nevenschade’ voor de verwoesting van mensenlevens.