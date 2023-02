Opinie: Echt groen beleggen? Kijk goed wat er met je geld gebeurt

Inzameling van textiel om te hergebruiken. Beeld ANP / Olaf Kraak

Het is 17 graden in mijn werkkamer, maar toch zit ik er warmpjes bij. Ik draag namelijk een dikke wollen trui van het Amsterdamse label Loop.a life. Hij is donkerblauw, maar tegelijkertijd ook groen, want honderd procent circulair. Loop.a life doet namelijk aan mechanische recycling: zonder gebruik van water en chemicaliën.

Het bedrijf haalt truien uit kledingcontainers en selecteert ze op kleur: van oude blauwe truien worden nieuwe blauwe truien gemaakt. Slow fashion uiteraard – klassieke modellen die je over tien jaar nog met goed fatsoen kan dragen.

Over de auteur Hans Wansink is journalist en historicus.

Andere bedrijven die zich circulair noemen trekken wat in de kledingcontainers zit vacuüm. Ze sturen de bundels naar Azië, waar ze eerst gebleekt worden en dan opnieuw geverfd. Vervolgens worden de vezels teruggestuurd naar Europa om ze tot garens te spinnen. Die garens gaan weer terug naar Azië, om er truien van te breien. Die komen uiteindelijk hier als gerecycled op de markt. Qua duurzaamheid is het een farce.

Unieke technologie

Loop.a life, nu goed voor 1 procent van de wollentruienmarkt, zou een revolutie teweeg kunnen brengen in een supervervuilende industrie. Met zijn unieke technologie zou de fabriek ook T-shirts, hoodies of poloshirts kunnen maken. En het kan circulaire garens leveren aan de grote kledingproducenten. De vraag is alleen: hoe kom je aan kapitaal om zodanig op te schalen dat je in de mode-industrie het verschil kunt maken?

In het geval van Loop.a life is het antwoord crowdfunding. U kunt mede-eigenaar worden als u duurzaamheid belangrijker vindt dan snel rendement. Voor startups die zich nog moeten bewijzen, blijft de deur van de traditionele ‘grijze’ bank namelijk gesloten.

Net als in de kledingbranche is het verschil tussen echt circulair en nep-circulair in de financiële sector voor buitenstaanders moeilijk vast te stellen. Echt groen beleggen, dat wil zeggen investeren met het doel een duurzame omslag in de sector te bewerkstelligen, heet in het jargon ‘impact investeren’. Het is geen liefdadigheid; de investering moet ook financieel renderen. De investeerder verplicht zich te rapporteren over de voortgang van de onderliggende investeringen, zowel qua impact als qua rendement.

Marginaal verschijnsel

Impact investeren is nog altijd een marginaal verschijnsel. Vuistregel bij traditionele bankiers en beleggers is dat ze na maximaal vijf jaar uit hun project stappen. Dat project moet bovendien 6 tot 8 procent winst per jaar maken. Impact investeerders hanteren een horizon van minstens tien jaar en zijn tevreden met 2 procent rendement (al mag het ook meer zijn).

Een ander verschil met grijze beleggers is de grote betrokkenheid. Het screenen op de impact en het inbedden ervan in alle onderdelen van de bedrijfsvoering vergen intensieve bemoeienis van de impactbelegger. Dit alles maakt echt groen beleggen veel duurder dan grijs beleggen. Vandaar dat impact investeringen nog altijd maar 2 procent van de kapitaalmarkt als geheel uitmaken.

Maar, zult u zeggen, echt groen beleggen willen we toch allemaal? De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft in november onderzoek gedaan naar de kennis van zaken onder duurzame beleggers (te lezen in deze pdf). De resultaten zijn ontluisterend: de meeste duurzame beleggers zijn niet goed geïnformeerd. Wat impact beleggen betekent, weten ze vaak niet. Ze verwarren het uitsluiten van vervuilende ondernemingen (die dan elders hun kapitaal aantrekken, waardoor er per saldo niks verandert) met het teweegbrengen van een duurzame vergroening.

Onvoldoende concreet

Ook gaan ze voornamelijk af op de subjectieve informatie op de websites van de fondsen – en die informatie beoordeelt de AFM als onvoldoende concreet en betrouwbaar. Tot slot blijkt 40 procent van de duurzame beleggers ambivalent: ze zijn niet bereid financieel rendement op te geven bij hun impact investering.

Dat kan beter. Er is een toonaangevend, wereldwijd keurmerk voor bedrijven die ecologisch en sociaal verantwoord willen ondernemen: ‘B Corp’ (Benefit Corporation). Om zich als B Corp te kwalificeren moet een bedrijf het ‘B Impact Assessment’ doorlopen. Je hebt minimaal 80 punten op een schaal van 200 nodig om je certificering in de wacht te slepen. Er zijn zo’n 120 Nederlandse B Corps. In de financiële sector springen twee ondernemingen eruit met hoge scores: Triodos Bank en investeringsmaatschappij Pymwymic.

Triodos belegt in meer dan driehonderd projecten op het gebied van duurzame energie, biologische landbouw, natuurontwikkeling en duurzaam bouwen. Strateeg Hans Stegeman typeert zijn bank bescheiden als een ‘nichebank met een fanclub’. Triodos levert producten voor klanten die ethische afwegingen maken. Vanwege die afwegingen en de ambitie om ‘het verschil te maken’ in de overgang naar een groene economie is de overhead ‘supergroot’ en is het ‘heel erg lastig om als kleine bank een verdienmodel te hebben’.

Milieubewuste ondernemers

Het eerste bedrijf dat in Europa de status van B Corp verwierf was de Nederlandse pionier in impact investeren Pymwymic. Dat staat voor Put Your Money Where Your Meaning Is Community. Pymwymic is in 1994 opgericht door milieubewuste ondernemers als Frank van Beuningen (Gaastra), Eckart Wintzen (BSO/Origin) en Jan Oosterwijk (The Body Shop).

Om je aan te sluiten bij deze ‘familie’ van groene beleggers moet je wel een flink kapitaaltje achter de hand hebben. Maar dan behoor je wel tot de club die de Fairphone heeft gelanceerd, de groene smartphone die twee keer zo lang meegaat als uw grijze mobiel (Fairphone is ook een B Corp). Pymwymic investeert vooral in het verduurzamen van de voedselproductie.

Triodos en Pymwymic zijn voortrekkers, maar wie volgt? Qua financieel groen bewustzijn valt er nog een wereld te winnen. Dat geldt voor beleggers, maar ook voor spaarders en deelnemers aan pensioenfondsen – dus eigenlijk voor ons allemaal. We blijven te gemakkelijk hangen bij banken die vroeger onkreukbaar waren – de Postbank of de coöperatieve Raiffeisenbank – maar inmiddels als ING of Rabobank een metamorfose hebben ondergaan tot financiële giganten met een strafblad. We stellen geen vragen aan ons pensioenfonds of aan onze vermogensbeheerder over het groene gehalte van hun portefeuille.

Hoe lang blijven we zo onnozel en gemakzuchtig?