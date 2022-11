Opinie: Duurzame veehouderij? Het is mogelijk, met een holistische visie en minder nadruk op groei

Bij Kipster in Beuningen worden kippen op een duurzame en diervriendelijke wijze gehouden. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Hoe is de Nederlandse veehouderij zo grootschalig en intensief geworden? Daarvoor moeten we bijna tweehonderd jaar terug. Aan het begin van de industrialisatie in de 19de eeuw trok de Britse plattelandsbevolking in groten getale naar de steden om in de nieuwe fabrieken te gaan werken. Daardoor verminderde de binnenlandse voedselproductie en sprongen Nederlandse boeren in het gat om meer vlees en zuivel te produceren en naar het Verenigd Koninkrijk te exporteren.

Over de auteur Thijs Kuiken is hoogleraar vergelijkende pathologie aan het Erasmus MC.

Na de Tweede Wereldoorlog zette de Nederlandse overheid verder in op schaalvergroting, met de gemeenschappelijke Europese markt als afzetmogelijkheid voor landbouwproducten. In de jaren zestig sloot de Europese Commissie een handelsverdrag, waardoor goedkope soja Europa binnenkwam via Rotterdam. Nederlandse veevoerbedrijven speelden daarop in door meer veevoer te produceren. Daarbij leenden ze geld aan boeren om grote varkens- en pluimveebedrijven op te zetten en zo zich te verzekeren van een afzetmarkt.

Machines

In dezelfde periode ging door de groei van de economie het loonpeil snel omhoog, ook in de landbouw, waardoor menselijke arbeid zoveel mogelijk werd vervangen door machines. Het aantal mensen dat in de veehouderij werkte daalde sterk, terwijl het aantal dieren alleen maar steeg in het streven naar zo hoog mogelijke productie tegen zo laag mogelijke kosten. Zo zijn we in Nederland tot de huidige situatie gekomen, met veruit de hoogste veedichtheid in Europa: zes keer hoger dan het Europese gemiddelde.

Door deze hoge veedichtheid wordt het zichtbare voordeel van goedkoop vlees, zuivel en eieren overschaduwd door de soms minder zichtbare nadelen. Zo is de Nederlandse veestapel verantwoordelijk voor dusdanige vermesting van oppervlaktewater, dat 95 procent van onvoldoende kwaliteit is. Voor beschadiging van 40 procent van natuurgebieden door overmaat aan stikstof. Voor 9 procent van de totale Nederlandse uitstoot aan broeikasgassen, met opwarming van de aarde en zeespiegelstijging tot gevolg. Voor het gebruik van een landoppervlak voor veevoerproductie (leidend tot ontbossing in Zuid-Amerika) zo groot als 1,4 keer het totale areaal cultuurgrond in Nederland. En voor verslechtering van de volksgezondheid door onder andere fijnstofuitstoot, geuroverlast en het risico op nieuwe infectieziekten zoals vogelgriep.

Daarnaast is dierenwelzijn in de intensieve veehouderij, zacht gezegd, niet optimaal. Vanzelfsprekend is de veehouderij niet als enige verantwoordelijk voor deze problemen. Ook andere sectoren zoals industrie, transport en bouw dragen eraan bij. Wel heeft de Nederlandse veehouderij door die hoge veedichtheid een grote bijdrage.

Klimaatverandering

Bovenstaande problemen passen in een wereldwijd patroon van overmatige productie en consumptie in midden- en hoge-inkomenslanden, leidend tot klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en opkomende infectieziekten. Er bestaat brede internationale consensus onder wetenschappers dat deze problemen alleen kunnen worden opgelost door fundamentele veranderingen van onze maatschappij in economische, sociale en technologische factoren: zogenaamde ‘transformatieve veranderingen’.

Een belangrijke stap bij transformatieve veranderingen is om je voor te stellen hoe een mooie, duurzame toekomst eruit zou kunnen zien. Voor het Nederlandse voedselsysteem, waartoe de veehouderij behoort, zijn dergelijke toekomstvisies geschreven. Een voorbeeld is ‘Re-rooting the Dutch food system: from more to better’ van maatschappelijke organisaties, boeren en wetenschappers van de Wageningen Universiteit. Hun plan is door de Rockefeller Foundation uitgeroepen tot de beste visie voor een toekomstige voedselsysteem.

Peulvruchten

In die holistische visie wordt een kringlooplandbouw voorgesteld die grotendeels is gericht op het verbouwen van groenten, peulvruchten en fruit voor menselijke consumptie. De veestapel speelt daarin een kleine rol met veel minder dieren en is vooral nuttig in het verwerken van voor mensen onverteerbare resten van de voedselproductie. Daarmee verdwijnen grotendeels de problemen die de veehouderij in de huidige staat nu veroorzaakt.

Een scepticus zal zeggen dat zo’n nieuw voedselsysteem economisch niet uit kan. Een duurzame toekomst zal inderdaad niet gerealiseerd kunnen worden onder het huidige economische model dat is gericht op exponentiële groei en wordt gemeten met de beperkte maat van het bruto nationaal product (bnp). Wel is het mogelijk onder een nieuw economisch model, dat is gericht op brede welvaart in plaats van groei.

Kipster

Ook zal een scepticus vragen om details. Echter, de precieze route naar een nieuw voedselsysteem staat nog niet vast, waardoor dergelijke details nog niet kunnen worden gegeven. Wel zijn er nu al voorbeelden van start-ups, zoals Herenboeren, Kipster, en De Vegetarische Slager, die in detail laten zien hoe voedsel geproduceerd kan worden op een manier die past bij zo’n toekomstvisie.

Doorgaan op de huidige weg dient dus niet het algemene belang. Een nieuwe koers geeft een betere kans op een duurzame toekomst voor de Nederlandse veehouderij. De enige manier om zo’n toekomst te bereiken is om nu de eerste stap ernaartoe te zetten, dan de tweede, en zo verder.