Opinie: Duitsland laat zien hoe we sneller nieuwe coalities kunnen krijgen, ook in gemeenten

Installatie van de nieuwe gemeenteraad van Nieuwegein. Ook hier is nog geen nieuw college geformeerd. Beeld Mel Boas

Met een tangverlossing was dit kabinet tot stand gekomen, zo had Wopke Hoekstra het ervaren. Rutte IV betrad half januari het bordes na de langste Nederlandse kabinetsformatie ooit. Twee maanden later, op 16 maart van dit jaar, waren er alweer gemeenteraadsverkiezingen in ons land. Dat ziet zich nu, naast de problemen rond corona, geconfronteerd met een oorlog op het Europese continent. Toch gingen we opnieuw in de bestuurlijke lockdown van coalitievorming. Ook na lokale verkiezingen neemt deze telkens meer tijd in beslag. In het overgrote deel van de gemeenten wordt nog steeds onderhandeld. Veel colleges van B en W zijn demissionair.

Met Rutte III had de premier reeds het record van de langstdurende formatie gebroken. De vorming van zijn huidige kabinet duurde weer 2,5 maand langer. Vergeleken met Nederland neemt de formatie in Duitsland, waar ook coalities van verschillende partijen moeten worden gesmeed, de helft van de tijd in beslag.

Nederlandse gemeenten weten zichzelf bij verkiezingen voor de derde keer op rij te overtreffen. Gemiddeld 49 dagen vroeg de collegevorming in 2014. Vier jaar later waren dat vijftien dagen meer. En nu? Opnieuw sneuvelen records.

Meer over de auteur Peter Rehwinkel is staatsrechtexpert en PvdA-politicus. Hij is waarnemend burgemeester van Dijk en Waard en was (in)formateur in verschillende gemeenten.

Politieke wil

Geen van de vier grootste steden heeft daadwerkelijk een nieuw college. In Amsterdam hebben PvdA, GroenLinks en D66 onlangs een coalitieakkoord gepresenteerd en de beoogde wethouders bekendgemaakt. Utrecht hoopt binnen een aantal weken zover te zijn. CDA-coryfee Piet Hein Donner denkt voor Den Haag ‘voorshands de meest haalbare coalitie’ te hebben gevonden; volgens eerdere verkenners ontbrak het in de hofstad aan politieke wil. Wouter Koolmees - gepokt en gemazeld in onderhandelen, verkennen en informeren op nationaal niveau - mag het in Rotterdam al een poosje proberen.

Onlangs bleek uit onderzoek van de NOS dat in slechts circa 130 van de 333 gemeenten bekend was welke partijen en welke wethouders in het nieuwe college plaatsnemen. Bij de voorvorige raadsverkiezingen van 2014 waren half mei bijna alle gemeenten klaar. Momenteel loopt men in de provincie Groningen het meest achter met de coalitievorming.

Wat óók is toegenomen: de benoeming van het aantal externe (in)formateurs in gemeenten. Zelf heb ik de afgelopen weken een rol vervuld in Gooise Meren (informateur) en Bloemendaal (formateur). Ik stel me de vraag: levert dit ‘leentjebuur spelen’ van het Haagse formatiespel wel een bijdrage aan voortvarende coalitievorming op lokaal niveau?

‘Elefantenrunde’

Juist Duitsland biedt misschien het antwoord. Daar worden voorafgaand aan coalitieonderhandelingen ‘Sondierungsgespräche’ gevoerd: zonder (in)formateur. Zowel bij verkiezingen voor de Landtag (deelstaat) als de Bundestag debatteren partijleiders in een televisiedebat (de ‘Elefantenrunde’) over hun onderhandelingsinzet. Daarna gaan ze eerst samen om de tafel. Hulp van buitenaf is niet nodig voor een gesprek over de vraag of voldoende basis bestaat voor onderlinge samenwerking. Ook in Nederland moeten gemeentelijke politici vooral elkaar in de ogen kijken. In ieder geval leveren méér (in)formateurs hier voorlopig niet mínder lange formaties op. Te vaak voeren deze een verplichte dans uit.

Naar mijn mening is het volgende nodig.

Sluit voorafgaand aan verkiezingen stembusakkoorden met elkaar. Vorm een schaduwkabinet of geef aan dat je als college in een volgende periode de coalitie voort wil zetten. Hierover kan de kiezer zich dan uitspreken. Samenwerking krijgt eerder gestalte, de formatie wordt naar voren gehaald. Eenmaal gevormde coalities zullen stabieler blijken te zijn. Volgens de politicoloog Tom van der Meer lukt het zo ‘om de assertieve kiezer van nu werkelijke keuzemogelijkheden te bieden en het formatieproces te ontwarren’.

Gevolgen gaswinning

Daarnaast dient termijnstelling plaats te vinden. Politici verdwijnen veel te lang de achterkamertjes in. Of zij voeren een toneelstuk voor de bühne op. De landelijke formatiekaravaan trok vorig jaar naar Groningen om zich in de gevolgen van de gaswinning te verdiepen. Ook werden gesprekken met slachtoffers van de toeslagenaffaire gevoerd. In Amsterdam bezochten de onderhandelingspartijen de afgelopen weken telkens een ander stadsdeel en ook Weesp. Dat kan buiten de formatie; bij onderhandelingen moet je je standpunten al bepaald hebben.

Wij als burgers moeten willen dat na verkiezingen zo snel mogelijk nieuwe bestuurders aan het roer staan. Gemeenteraadsfracties hebben nu al maanden demissionaire wethouders binnen de gelederen en dienen hun controletaak in gezonde dualistische verhoudingen te hervatten.

Tijdslimieten

Er kunnen tijdslimieten voor coalitievorming worden ingevoerd, zoals in Israël of Bulgarije. (In)formateurs en politieke partijen krijgen dan een deadline bij hun onderhandelingen opgelegd. Daarna is het de beurt aan een ander. Eventueel worden nieuwe verkiezingen uitgeschreven.

Ten slotte zouden coalitieakkoorden zich tot hoofdlijnen moeten beperken. Uit onderzoek blijkt dat deze steeds dikker worden door de fragmentatie van het politieke landschap (meer partijen) en vergroting van gemeenten. In 2018 waren coalitieakkoorden bijna 20 procent omvangrijker dan vier jaar ervoor. Corona en Oekraïne hebben ons nog eens met de neus op de feiten gedrukt: plannen moet toch telkens worden bijgesteld. Bovendien kan uitwerking van een coalitieakkoord plaatsvinden in een collegeakkoord, dus door burgemeester en wethouders.

Terug naar de tangverlossing van Wopke Hoekstra: gemeentelijk Nederland moet van de huidige stuitligging worden verlost. Ik hoop dat snel met blijdschap kennis wordt gegeven van lokale bestuurders die weer volop aan de slag zijn.