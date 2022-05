Opinie: Duitse bestuurscultuur laat zien hoe je de positie van arbeidsmigranten kunt verbeteren

Op camping Droomgaard verblijven veel arbeidsmigranten. Een Poolse werknemer rookt vanuit zijn caravanraam. Beeld Marcel van den Bergh

Op 1 mei kon het bedrijfsleven het succes vieren van vijftien jaar EU-arbeidsmigratie uit Midden- en Oost-Europa. Zo’n half miljoen EU-werknemers (van wie 400 duizend uit Midden- en Oost-Europa) werken nu in Nederland. Maar niemand stond stil bij dit jubileum.

Zou dat komen omdat arbeidsmigratie inmiddels gepaard gaat met veel ongenoegen bij burgers en gemeenten? En doordat landelijke bestuurders vooral machteloosheid tonen bij het terugdringen van kwalijke bijverschijnselen, zoals illegale huisvesting en ‘verkamering’ en uitbuiting door malafide bedrijven en uitzendorganisaties?

De risico’s hierop werden al voor de openstelling van de Nederlandse arbeidsmarkt per 1 mei 2007 benoemd in debatten in de Tweede Kamer. Sindsdien heeft het aan debatten en aan rapporten niet ontbroken. Twee jaar geleden bracht een team onder leiding van Emile Roemer een stevig rapport uit, getiteld Geen Tweederangsburgers, met vijftig aanbevelingen hoe de positie van arbeidsmigranten te verbeteren.

In coronatijd viel het rapport in goede aarde. Er was veel sympathie voor de problematiek van werknemers uit andere EU-landen. Toch bestaan misstanden zoals slechte huisvesting en onderbetaling nog steeds. Het UWV en gemeenten voelen zich nu genoodzaakt vluchtelingen uit Oekraïne te waarschuwen voor uitbuiting en misstanden op de arbeidsmarkt.

Onze Duitse buren hebben last van huisvestingspraktijken van Nederlandse uitzendbureaus. Ina Scharrenbach, minister van Binnenlandse Zaken van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, windt er geen doekjes om. Afgelopen zondag sprak ze van onmenselijke huisvesting en moderne slavernij. Het betreft zo’n zeventig uitzendkrachten, voornamelijk uit Roemenië, werkzaam in Nederlandse slachthuizen, die gehuisvest zijn in het Duitse Goch, net over de grens.

Forse boetes

Nederland kan best wat leren van de Duitse bestuurscultuur. Forse boetes en snelle wetsaanpassing zijn het bestuurlijke antwoord. Pandeigenaren in Noodrijn-Westfalen hebben sinds 31 maart een meldplicht bij de gemeente op straffe van een boete van 500 duizend euro.

Van Duitsland wil het kabinet-Rutte IV iets anders leren, leert het coalitieakkoord. Gekeken wordt of het zinvol is om net als in Duitsland te gaan werken met een streefcijfer voor arbeidsmigranten. De krapte op de arbeidsmarkt brengt de regering ertoe de mogelijkheden voor arbeidsmigratie te verruimen door met landen buiten de Europese Unie strikte afspraken te maken.

De inspecteur-generaal van de Nederlandse Arbeidsinspectie, Rits de Boer (Ten eerste, 9/5), waarschuwt ervoor je vooral op de wensen van het bedrijfsleven te richten. De Boer stelt vast dat er met arbeidsmigranten wordt omgegaan als geanonimiseerde bulkarbeid. Dit is in strijd met ‘de menselijke waardigheid zoals die is verankerd in wetgeving’. Arbeidsmigratie gaat gepaard met maatschappelijke lasten die niet bij werkgevers en uitzendbureaus in rekening worden gebracht.

Negatieve gevolgen

Terwijl werkgevers en uitzendbureaus de vruchten plukken van arbeidsmigratie, worden de negatieve gevolgen afgewenteld op de samenleving. Als we niet in een Brits ‘take back control’-scenario terecht willen komen, is proactieve regie van de overheid nodig.

Hoe? Door uitzendbureaus te reguleren, overtredingen te bestraffen, bestaande wetgeving scherper te handhaven en door te investeren in goede huisvesting voor iedereen. Het is goed dat werkgevers ervaren dat arbeidskrachten schaars zijn. Dat prikkelt om ze goed te behandelen, ook als zij afkomstig zijn uit een ander (EU-)land. De grenzen opengooien voor arbeidsmigranten van buiten de EU zou dat effect weer teniet doen.

Nederland moet strategischer en toekomstgerichter opereren. Als we onze welvaart willen veiligstellen, is het zaak om maatschappelijke waarden en belangen expliciet mee te wegen. Een verdienmodel dat vooral is gebaseerd op zo goedkoop mogelijke arbeid, past daar niet bij.

Malgorzata Bos-Karczewska is econoom en hoofdredacteur van Polonia, website voor Polen in Nederland.