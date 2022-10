Opinie: Druk op asielketen vraagt niet om een ‘dwangwet’ maar om pure solidariteit

Eric van der Burg, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en Hugo de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening vorige maand tijdens het debat over de asielopvang in de Tweede Kamer. Beeld Freek van den Bergh

Toen Eric van der Burg op 10 januari dit jaar staatssecretaris van Justitie werd, met de portefeuille Asiel en Migratie, werd al gauw duidelijk dat er een wat andere wind ging waaien dan onder zijn voorganger en partijgenoot, de VVD-politica Ankie Broekers-Knol. Al in het voorjaar liet hij weten dat hij bij de opvang van asielzoekers de steun van alle gemeentes in Nederland nodig had en alleen zo de onhoudbare situatie in Ter Apel kon worden opgelost. En in juli liet hij weten dat we ‘elke barrière die nu nog wordt opgeworpen moeten doorbreken’.

Over de auteur: Leo Lucassen is directeur van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis en hoogleraar aan de universiteit van Leiden

Al decennialang vormen gemeenten die geen of weinig asielzoekers willen opnemen zo’n barrière en hoewel Van der Burg in zijn partij op eieren moet lopen, laat hij ook weten dat een spreidingswet noodzakelijk is als vrijwilligheid niet voldoende oplevert. En het toeval wilde dat zijn eigen Adviescommissie Vreemdelingenzaken (ACVZ) samen met de Raad voor Openbaar Bestuur op 14 juni een uitgebreid advies het licht liet zien waarin wordt aangeraden om van de opvang van kansrijke asielzoekers (zo’n drie kwart van het totaal) een gemeentelijke taak te maken, net als de huisvesting van statushouders. Want alleen ‘als we de opvang niet als crisis, maar als maatschappelijke opgave aanpakken’ (ACVZ) komt er rust op dit front en zijn de mensonterende toestanden in Ter Apel, die al in 2021 begonnen en tot op de huidige dag voortduren verleden tijd.

Dwangwet

Inmiddels is dit zeer verstandige advies, waar ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zich achter heeft geschaard, in de beeldvorming verworden tot een ‘dwangwet’, waar de Tweede Kamer fractie van de VVD mordicus tegen is. Blijkbaar vindt die het prima dat honderden gemeenten weigeren zelfs maar noodopvang toe te staan. En dat armere gemeenten drie keer zoveel asielzoekers opvangen als rijkere.

Zo staan in de afgelopen tien jaar de honderd armste gemeenten in Nederland, zoals Pekela, Vlagtwedde en Dongeradeel garant voor bijna de helft voor hun rekening, terwijl de honderd rijkste gemeenten slechts goed zijn voor zo’n 15 procent van het gemiddeld aantal bedden in azc’s. Dat de welkomender houding van armere gemeenten ook voortkomt uit andere motieven (zoals werkgelegenheid), doet niet ter zake. Feit is dat solidariteit bij rijkere gemeenten in het huidige systeem ver te zoeken is. En laat de achterban van de VVD zich nu precies in die steden en dorpen concentreren.

Het hoeft dan ook niet te verbazen dat premier Mark Rutte, die zich in mei zei ‘diep te schamen’ voor de situatie in Ter Apel, krokodillentranen huilde. Dat blijkt niet alleen uit het gebrek aan daadwerkelijke actie, maar ook uit zijn toelichting, namelijk dat de woningcrisis (ook grotendeels van VVD makelij) een belangrijke oorzaak was. Daarmee waste hij zijn handen schoon en had hij een excuus om niets structureels aan de problemen te doen.

Statushouders

Intussen grijpen Kamerleden van de VVD, zoals Thierry Aartsen, iedere gelegenheid aan om stemming te maken tegen asielzoekers. Dat bleek deze week nog na de ophef over een bericht in Het Financieele Dagblad, gretig overgenomen door andere media, dat ’tientallen statushouders’ meteen ontslag zouden hebben genomen nadat ze een woning toegewezen hadden gekregen. Na navraag bij de gemeente Utrecht bleef er van dit bericht weinig over.

Niet alleen ging het voor zover bekend slechts om zes statushouders (van de 650), maar ook om slecht betaald en onregelmatig werk bij een fastfoodketen, waarmee de vaste lasten niet worden gedekt. Bovendien worden ze geacht nu in te burgeren, wat veel tijd kost, en speelde het gebrek aan kinderopvang een rol. Kortom van een mug werd een olifant gemaakt.

Maar dat belette Thierry Aartsen niet om, nadat de ware toedracht duidelijk was geworden, een filmpje op Twitter te zetten met als boodschap ‘dat het niet zo kan zijn dat statushouders hun baan opzeggen om op 11 oktober een uitkering te krijgen.’ Dezelfde parlementariër die samen met zijn fractiegenoten (en het CDA) tegen het voorstel stemde om asielzoekers, net als Oekraïners, direct toegang tot de arbeidsmarkt te geven.

En intussen wordt het ACVZ-advies geframed als een ‘dwangwet’ in plaats van een solidariteitswet, waardoor niet alleen de opvang, maar vooral ook de integratie op de langere termijn in de wielen wordt gereden.

We kunnen dus niet anders dan concluderen dat de VVD-fractie – vooralsnog gesteund door Rutte en minister Dilan Yesilgöz van Justitie – de puinhoop in de asielopvang bewust in stand wil houden. Door te weigeren een op solidariteit gebaseerde wetgeving in te voeren, draagt zij niet alleen doelbewust bij aan het schenden van nationale en internationale wetgeving, zoals de rechter vorige week vaststelde, maar laat zij ook haar eigen staatssecretaris in de kou staan.