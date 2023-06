Opinie: Doorgeschoten verengelsing vormt ook bedreiging voor de samenleving als geheel

Studenten aan het werk op de Universiteit Maastricht. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Donderdag debatteert de Tweede Kamer over de internationalisering van het hoger onderwijs. Maar laat je niet afleiden door het woord ‘internationalisering’, waar niemand op tegen is. Waar het Kamerdebat werkelijk over zou moeten gaan, is de verengelsing van het onderwijs en de culturele en maatschappelijke gevolgen daarvan. Het huidige universitair taalbeleid is namelijk schadelijk voor de Nederlandse cultuur en samenleving.

Wetenschappelijk onderzoek in de Nederlandse taal geeft een belangrijk impuls aan de cultuur, met name de literatuur, geschiedenis, journalistiek en het theater. Als het Nederlands als academische taal verdwijnt, zijn minder wetenschappers in staat het werk van Multatuli en W.F. Hermans te bestuderen of archiefonderzoek te doen, en kunnen studenten nauwelijks met vingeroefeningen in bijvoorbeeld studentenblad Propria Cures hun journalistiek of literair talent ontplooien.

René Gabriëls is medewerker van de Universiteit Maastricht en schreef samen met Bob Wilkinson het boek The Englishization of Higher Education in Europe.

Verengelsing betekent niet alleen culturele verarming, maar ook het vergroten van de kloof tussen wetenschap en samenleving. Het reeds bestaande verschil tussen laag- en hoogopgeleiden wordt talig gemarkeerd en de van een Nederlandstalige omgeving losgezongen elite is niet of nauwelijks in staat om haar wetenschappelijke bevindingen te vertalen naar een breed publiek.

Cultuurhistorisch onderzoek

Maar velen beseffen niet dat internationalisering ook zonder verengelsing mogelijk is. Zo kunnen een Duits, Frans en Nederlands wetenschapper een internationaal netwerk voor hun cultuurhistorisch onderzoek naar de Inca’s opzetten en het Spaans verkiezen als voertaal.

Er is geen twijfel over dat de verengelsing de internationalisering bevordert, maar ze is in Nederland, vergeleken met andere Europese landen, veel te ver doorgeschoten. De Universiteit Maastricht (UM) biedt van alle Nederlandse universiteiten veruit de meeste Engelstalige programma’s aan. Aldaar is de Faculteit Cultuur- en Maatschappijwetenschappen, waar ik werk, illustratief voor de idiotie van de verengelsing.

Deze faculteit herbergde een groep onderzoekers die met verdienstelijke biografieën (over de Nederlandse auteurs Vasalis, Pierre Kemp en Theun de Vries) en interessant historisch onderzoek (over de geneeskunde, psychiatrie en de universiteit) bijdroeg aan de Nederlandse cultuur. Via het onderwijs gaf ze de verworven kennis over de Nederlandse cultuur door aan studenten.

Nuances verloren

Dit door de Nederlandse taal gedragen terrein van onderzoek en onderwijs is door de verengelsing verloren gegaan. In vertaling gaan immers altijd nuances uit de oorspronkelijke taal verloren. Schaamteloos besloten bestuurders van de faculteit het ooit florerende Nederlandstalige programma om zeep te helpen. Niet op grond van academische, maar op grond van economische overwegingen.

Net als andere universiteiten houdt de UM zich niet aan de Wet op het hoger onderwijs. Volgens artikel 7.2 van deze wet moeten opleidingen in het Nederlands gedoceerd worden, tenzij instellingen de noodzaak van een andere instructietaal kunnen aantonen. Uit eigen onderzoek naar de gestage verengelsing van de UM blijkt dat de academische noodzaak om aan de genoemde Faculteit Cultuur- en Maatschappijwetenschappen niet langer in het Nederlands te ­doceren, nimmer is aangetoond.

Het merendeel van de studenten wordt geen wetenschappelijk onderzoeker, maar gaat later in het hogere segment voor de Nederlandse overheid of het bedrijfsleven werken. Studenten die alleen Engelstalige programma’s volgen ontberen dikwijls de taalbeheersing om zich later als ambtenaren, bestuurders, leraren of beleidsmedewerkers op niveau in het Nederlands uit te drukken.

Gefundeerde mening

Voor een democratie is het van groot belang dat wetenschappelijke kennis voor een breed publiek toegankelijk is. Op grond van deze kennis kunnen burgers en politici een gefundeerde mening over politiek kwesties vormen. Om hieraan tegemoet te komen, moeten wetenschappers de competentie bezitten om hun bevindingen in het Nederlands over te dragen. Een groeiende groep expats aan de universiteit kan dat niet. Zij richt zich eerder tot een mondiaal Engelstalig publiek dan tot het Nederlandstalige publiek.

Universiteiten slaan zich graag op de borst als het om diversiteit en inclusiviteit gaat, maar hun taalbeleid is daarvan niet het toonbeeld. Verengelsing impliceert in linguïstiek opzicht juist minder diversiteit en het doodbloeden van onderzoeksterreinen die relevant zijn voor de Nederlandstalige cultuur en samenleving. Het is opmerkelijk dat diverse faculteiten werken aan de dekolonisatie van het curriculum, maar dat dé erfenis van kolonisatie – de mondiale hegemonie van het Engels – daarbuiten valt. Wanneer curricula onderworpen worden aan dekolonisatie, dan moeten er meer mogelijkheden komen voor het Nederlands en andere talen.

Economisch goed

De vraag is waarom Nederland een cultuurgoed als taal minder serieus neemt dan andere landen. De reden is dat taal primair als economisch goed voor het werven van studenten wordt gezien. Universiteiten zijn elkaars concurrenten als het gaat om het aantrekken van zoveel mogelijk studenten. Het Nederlandse financieringsmodel verleidt ze ertoe, omdat de overheidsmiddelen grotendeels afhangen van het aantal studenten.

Een belangrijke bron van inkomsten is door het aanbieden van Engelstalige programma’s zoveel mogelijk buitenlandse studenten te werven. Het gaat eerder om kwantiteit dan om kwaliteit. Als universiteitsbestuurders toch lippendienst bewijzen aan de kwaliteit, dan vergeten zij dat met 40 procent van de programma’s in het Engels genoeg talentvolle studenten uit het buitenland kunnen worden aangetrokken.

De universiteit is geen bedrijf, maar een academische gemeenschap waar waarheidsvinding vooropstaat en niet de groei van het aantal studenten.