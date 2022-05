Opinie: Dolfijnen en zeeleeuwen zijn politiek neutraal, zet ze dus niet meer in oorlogen in

Hannibal in gevecht met de Romeinen, in de slag bij Zama. Schilderij van onbekende kunstenaar. Beeld Getty Images

De door de Russen getrainde dolfijnen in de haven van Sebastopol staan in een lange traditie van biologische oorlogsvoering. Bovendien van een voortdurende strijd op het grensvlak tussen Oost en West, tussen Azië en Europa. Al in het oudste geschrift uit de westerse literatuurgeschiedenis, de Ilias van Homeros, is er sprake van een ziekte die over het Griekse legerkamp wordt verspreid in de oorlog om Troje, in het tegenwoordige Turkije, bij de zeestraat naar de Zwarte Zee.

Maar de treffendste parallel in de klassieke literatuur bieden de biografieën van auteur Cornelius Nepos (eerste eeuw voor Christus), met name zijn beschrijving van het leven van Hannibal. Deze legerleider uit de stad Carthago, gelegen in het tegenwoordige Tunesië en destijds oppermachtig in Noord-Afrika en Spanje, nam het eind tweede eeuw voor Christus op tegen het Romeinse wereldrijk in wording.

Brandende takkenbossen

Een van de biologische middelen – nog afgezien van zijn oversteek van de Alpen met olifanten als oorlogstuig – in het zuiden van Italië was de inzet van kalveren. Ingesloten tussen de heuvels en de Romeinse tegenstander liet Hannibal bij nacht brandende takkenbossen aan de hoorns van de jonge dieren bevestigen, wat een angstaanjagend schouwspel opleverde. De Romeinen durfden hun posities niet te verlaten.

Ook na zijn uiteindelijke nederlaag en verbanning uit zijn vaderland, hield Hannibal niet op de toen nog onafhankelijke volken rond de Middellandse Zee tot oorlog tegen de Romeinen te bewegen. Hij nam zijn toevlucht tot bondgenoten te Pontus aan de Zwarte Zee. In de strijd tegen koning Eumenes van Pergamum (in Klein-Azië, het tegenwoordige Turkije) vond een zeeslag plaats waarbij Hannibal massa’s met gifslangen gevulde kruiken op de vijandige schepen liet gooien. Door een schrikreactie wendden de tegenstanders hun stevens naar het land, waarna alleen nog maar het koningsschip aangevallen hoefde te worden.

Microben

Dergelijke listen met gebruikmaking van het dierenrijk paste Hannibal vaker toe. Van pogingen tot vergiftiging of besmetting met dieren en mensen, of met bacteriën en microben (door het sturen van patiënten naar vijandige legerkampen of steden), de voorbeelden zijn talloos.

En nog steeds. Rusland zou eveneens dolfijnen inzetten bij hun marinebasis in Syrië, waar ook Hannibal koning Antiochus tegen de Romeinen probeerde op te zetten. De Russische trainingsbasis is Sebastopol op de Krim, een doorgangsroute van handelaren, nomaden en volkeren tussen Oost en West. Precies het gebied waar ooit de Romeinse overheersing eindigde, vanwege de door woestelingen bewoonde eindeloze vlakten daarachter. In de Noordelijke IJszee gebruiken de Russen zeeleeuwen en witte dolfijnen, opgetuigd met apparatuur voor spionage of sabotage. Amerikanen maken eveneens gebruik van de inzet van dieren voor oorlogsdoelen.

Barbaars

Het middel is eeuwenoud, maar niet meer volgens de normen van deze tijd. Het middel is niet alleen barbaars als het schade toebrengt aan de dieren zelf, ook voor het verzamelen van informatie of het aanzetten tot agressie moet aan deze praktijk een halt worden toegeroepen. Dieren zijn politiek neutraal, hebben geen nationaliteit en moeten te allen tijde buiten de oorlog worden gehouden.

Het is een goede zaak wanneer de Nederlandse ministers van Buitenlandse Zaken, van LNV (Natuur) en Defensie zich hiervoor sterk maken, bijvoorbeeld door een artikel aan de Conventies van Genève toe te voegen ter bescherming van het dierenrijk in oorlogssituaties.

Diederik Burgersdijk is classicus, verbonden aan de Universiteit Utrecht. Hij vertaalde Het leven van Hannibal uit Cornelius Nepos’ Macht en Moraal voor Athenaeum Uitgeverij.