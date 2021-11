Opinie: Doen alsof alléén vaccineren gelijkstaat aan je verantwoordelijk gedragen brengt ons verder van huis

Viering van de de elfde van de elfde, in Den Bosch, deze week. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Als we het demissionair kabinet moeten geloven, bestaat onze samenleving momenteel uit twee groepen: gevaccineerden en ongevaccineerden. In werkelijkheid is het veel eerder een glijdende schaal. Een gevaccineerde met een genuanceerde mening, en een weigering zich te laten meeslepen in het ‘wij tegen zij’-debat, staat dicht bij een ongevaccineerde met eenzelfde visie. Terwijl twee gevaccineerden, waarvan de één een extreem standpunt inneemt en de ander ziet dat de realiteit niet zo zwart-wit is, veel verder uit elkaar staan. Maar deze laatste twee worden wel op een hoop gegooid.

Daarnaast wordt verantwoordelijk en onverantwoordelijk gedrag niet uitsluitend bepaald door wel of niet vaccineren. Dit is te zien aan sommige gevaccineerde burgers die met klachten of zelfs een positieve test tóch overal naartoe gaan, omdat ze nu eenmaal een werkzame QR-code hebben. Aan de andere kant zijn er ook ongevaccineerde burgers die heel voorzichtig zijn, hun kring nog steeds klein houden en zich laten testen als ze ergens naartoe gaan, juist om hun verantwoordelijkheid te nemen. Hoewel verantwoordelijkheid momenteel gedefinieerd lijkt te worden als ‘vaccineren’, leggen deze voorbeelden de vraag bloot: wat betekent verantwoordelijkheid in deze situatie?

Goed antwoord

We bevinden ons namelijk in een zeer complexe situatie waarin er niet maar één goed antwoord is. De vraag wat goed is, is er bovendien eentje die je niet zomaar kunt beantwoorden. Context speelt hierbij een belangrijke rol. En ieder van ons maakt in de eigen unieke context een eigen unieke afweging. Het is niet zwart óf wit, ja óf nee, gevaccineerd óf ongevaccineerd.

Ook maatschappelijk gezien hebben we te maken met veel aspecten die op elkaar inspelen: zorgbezuinigingen, gebrek aan oplossingen voor de krapte in de zorg, coronabeleid, timing van maatregelen, wetenschappelijk onderzoek, fake news, mensen die graag het vaccin nemen, mensen die het vaccin niet kúnnen nemen, mensen die niet nadenken over hun keuze, mensen die een weloverwogen beslissing maken, verantwoordelijk en onverantwoordelijk gedrag van burger en overheid.

De storm en de schuld

We mogen de complexiteit van het leven meer erkennen, evenals dat het soms lastig is om je daar doorheen te navigeren als mens. En dit navigeren zullen we toch echt samen moeten doen. Dat gaat mijns inziens het beste met een kapitein (kabinet) waar de bemanning (wij) op kan vertrouwen. Ik wil niet zeggen dat het niet zwaar is om dit schip door de storm te leiden, maar wel dat een kapitein die vooral naar anderen wijst in plaats van naar zijn eigen leiderschap de situatie onnodig bemoeilijkt. Je kan namelijk niet zeggen dat de storm de schuld is van de mensen op het schip.

Het aanwijzen van een zogenaamd uniforme groep als zondebok brengt ons niet dichterbij de oplossing. Doen alsof alléén vaccineren gelijkstaat aan je verantwoordelijk voelen en gedragen brengt ons nog verder van huis. Wat lijkt te ontbreken is leiderschap dat niet de tweedeling in de samenleving versterkt, maar juist de complexiteit van de situatie erkent en zichzelf als deel van de oplossing ziet. Leiderschap waarin adequaat handelen, transparant communiceren, eigen verantwoordelijkheid en respect voor elkaars grenzen centraal staan. Want we zitten samen op dit schip. Laten we op deze barre tocht onze medemenselijkheid dan ook niet uit het oog verliezen. We hebben het nodig.

Thalia Laurentius is zorgethica.