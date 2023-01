Opinie: Docenten overwerkt, leerlingen overstrest. Terwijl de beste remedie goedkoop en eenvoudig is

Op middelbare school De Passie in Wierden is de smartphone verboden. De leerlingen leggen aan het begin van de dag hun mobieltje in hun kluisje. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Het Nederlands onderwijs maakt z’n leerlingen en docenten fysiek en mentaal ziek. Onderwijs kent de meeste burn-outs onder het personeel en ook 46 procent van de leerlingen ervaart (nogal) veel druk door school. Het Health Behaviour in School-aged Children-rapport 2021 concludeert: ‘De stijgingen in psychosomatische klachten en mentale problemen in de laatste vier jaar zijn ongekend groot.’

Over de auteur Albert Mark van Leeuwen is docent en geeft maatschappijleer & filosofie

Ter verdediging stellen scholen dat hun eisen niet zoveel veranderd zijn. Dat klopt maar ten dele, en is vooral niet doorslaggevend. Feit blijft dat scholen minstens eenderde van het leven van hun leerlingen beheersen en die leerlingen beleven nu niet de jeugd die we ze toewensen.

Wakkere tijd

Er zijn minstens drie relevante veranderingen buiten scholen die ertoe leiden dat we in de school huiswerk en prestatiedruk zouden moeten verminderen, in ruil voor meer focus. Ten eerste hebben scholieren steeds meer bijbanen. Ten tweede raakt de samenleving al decennia meer en meer doordrongen van de waarde van onderwijs. Mooi, maar daardoor disciplineert de samenleving de jeugd tot prestaties op school; in elk verjaardagskringetje worden jongeren door volwassenen naar hun schoolprestaties gevraagd.

En dan de derde verandering: de smartphone. Ik heb onze vijfde- en zesdeklassers hun mobiel laten uitlezen om te berekenen hoeveel van hun wakkere tijd ze op hun schermpje kijken. Gemiddeld zo’n 25 procent. Overdag besteden leerlingen een kwart van hun tijd aan een apparaat dat twintig jaar terug nauwelijks invloed had. 22 van de 188 leerlingen besteden meer dan 40 procent van hun tijd aan het kijken naar hun mobiel. Hoe je de kwaliteit van het onderwijs ook wil verbeteren, dit is de goedkoopste en eenvoudigste maatregel: je moet de tijd die je met je leerlingen krijgt, afschermen van de schermen die kinderen mentaal en fysiek beperken.

Aandacht

Rutger Bregman wees ons er al op, Johann Hari schrijft er boeken over vol: in Silicon Valley, Californië, bevindt zich een deel van de meest begeerde banen ter wereld. Je wordt er met de beste secundaire arbeidsvoorwaarden vorstelijk betaald om aandacht te trekken. Aandacht van u, mij en onze jeugd, voornamelijk via de smartphone.

Hoe kunnen docenten het winnen van zoveel manipulatieve kracht? Na die verzuchting vroeg ik mijn werkgever de smartphone uit de school te weren, op z’n minst om onze beginnende docenten te steunen. Zij verlaten immers massaal het onderwijs. Zijn antwoord: ‘Nieuwe docenten kunnen beter met zulke techniek omgaan.’

Naast elkaar

Ook mentoren weten niet waar ze het zoeken moeten. Ik heb na elf betekenisvolle jaren als mentor een streep getrokken: ik doe het niet meer, dit schooljaar niet. Met alle hervormingen die worden opgedrongen en alle nood die opstapelt, is het mentoraat nu te ongezond voor deze docent.

We moeten schoolleiders, docenten en leerlingen beschermen. Ten eerste door de smartphone te verbieden in school, de hele school. School is dé plek om je te ontwikkelen tussen je gelijken, dat is al lastig genoeg zonder telefoon. Leerlingen zitten nu niet met elkaar, maar slechts naast elkaar in de klas.

App

Ten tweede moet elke school de app van het leerlingvolgsysteem verbannen. Omdat die app elk cijfer, elk te-laat-briefje en elke afwijking van de norm trillend vermeldt aan de leerling en tegelijk doorsnitcht aan de ouders. Verbied ten derde het maken van huiswerk buiten kantooruren, gun die kids hun jeugd.

We moeten rust en focus herwinnen. Want ook in de school is wel degelijk wat veranderd. Sommigen van u zijn nog geslaagd in zes of zeven examenvakken. Sinds 1998 hebben leerlingen tot wel achttien vakken tegelijk. Vakken die allemaal huiswerk, leerwerk en toetsen genereren. Allemaal docenten die in kleine vakken tot wel 360 leerlingen per week bedienen. Geef vakken meer uren per week in minder leerjaren. Je krijgt er kosteloos roosters met focus voor terug.

Scholen van Nederland, breng in 2023 de focus terug en creëer analoge rust, voor je personeel en vooral voor jullie leerlingen.