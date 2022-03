Opinie: Die ene vrouw die Poetin aankan. Laat Angela Merkel de oorlog in Oekraïne bezweren

De toenmalige Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Russische president Vladimir Poetin na afloop van een overleg in het Kremlin in Moskou, augustus 2021. Beeld AFP

Wie kan er bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne? Het is de vraag die zich opdringt nu de humanitaire crisis, de economische fall out én de veiligheidsrisico’s als gevolg van de oorlog in het oosten van Europa steeds nadrukkelijker worden. Daarbij is meer dan goede wil geboden. Of de bereidheid om met beide strijdende partijen te praten. Fijn zo’n gesprek, maar wat gebeurt er daarna?

Voormalig premier Matteo Renzi van Italië is ervan overtuigd dat niemand anders dan de Duitse oud-bondskanselier Angela Merkel moet worden aangesteld om te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne. In een interview met la Repubblica stelde Renzi: ‘Het sturen van wapens naar Oekraïne en het aannemen van sancties tegen Rusland dienen als gebaren van solidariteit, maar niet om de oorlog te winnen. De oorlog stopt met onderhandelingen en niet met tweets.’

Daarom pleitte Renzi ‘voor dialoog en een kwalitatieve impuls in de onderhandelingen’ die verder gaat dan de strijdende partijen en vraagt ​​om ‘een ​​persoonlijkheid met een groot gezag’. Merkel dus. ‘Zij is de enige die kan spreken en gehoord kan worden in Moskou, Washington en alle hoofdsteden’, aldus Renzi.

Ook geopolitiek-expert Lucio Caracciolo meent in La Stampa dat Europa’s laatste hoop op vrede Angela Merkel heet: ‘Als de voormalige bondskanselier van Duitsland zou terugkeren van haar welverdiende rust en naar Moskou en Kyiv zou vliegen om te onderhandelen over de voorwaarden van een onmiddellijk staakt-het-vuren als opmaat naar een permanent akkoord over de structuur van Oekraïne, zou ze de geschiedenis in gaan als Europa’s vredestichter in het uur van hoogste nood.’

De Britse hoogleraar Matt Qvortrup, auteur van Angela Merkel: Europe’s most influential leader, is eveneens voorstander van de ex-bondskanselier als bemiddelaar. In de Britse media liet hij weten: ‘Vladimir Poetin zou zich erkend voelen.’ Erkenning vormt volgens Qvortrup de kern van wat de Russische leider zoekt. ‘Merkels rol als onderhandelaar zou een signaal zijn aan de Russen dat ze worden gerespecteerd, dat ze aantoonbaar de meest gerespecteerde politieke leider in West-Europa van de afgelopen 20 jaar krijgen om mee te onderhandelen.’

Kritiek

Maar sinds vorige week klinken ook kritische geluiden, die Merkel betichten van ‘naïviteit in haar omgang met het Kremlin’. Die menen dat Merkel ten onrechte veiligheidsexperts buitenspel zette die haar waarschuwden om Rusland niet als een betrouwbare handelspartner te zien. ‘Een nuchtere beoordeling van de verkeerde inschattingen van de Duitse regering in haar betrekkingen met Rusland in de afgelopen 16 jaar is nu te laat’, aldus CDU-politicus en voormalig Bundeswehr-officier Roderich Kiesewetter in The Guardian.

De Britse historicus David Starkey verwijt Merkel dat ze Duitsland en Europa enorm afhankelijk heeft gemaakt van goedkoop Russisch gas. ‘We moeten de waarheid onder ogen zien. Poetin heeft grotendeels dankzij Merkel een absolute wurggreep op het Westen als het om energie gaat. We kunnen zoveel financiële beperkingen en sancties opleggen als we willen. Als hij dat gas afkoppelt, bestaat de kans dat binnen enkele dagen de Duitse industrie stokt.’

Stem van buitenaf

Maar volgens Andrei Kortunov, hoofd van een invloedrijke, door het Kremlin gefinancierde Russische denktank, is Merkel wel degelijk de meest geschikte bemiddelaar. ‘Ik denk dat het een stem van buitenaf moet zijn, een persoon die president Poetin respecteert, die hij vertrouwt, een persoon die enige empathie kan tonen, maar tegelijkertijd oproept tot veranderingen in de aanpak’, aldus Kortunov tegen de BBC.

Kortunov wijst erop dat Merkel het Oekraïense probleem kent, de akkoorden van Minsk heeft ondertekend, gerespecteerd wordt in Rusland, Oekraïne en Europa en dus ‘dé persoon zou kunnen zijn om een ​​oplossing voor dit probleem te vinden’.

Of het zo ver komt? Merkel heeft nog niet gereageerd op alle oproepen. Een ding weet de oud-bondskanselier in elk geval wel: Poetin liet bij haar afscheid van het internationale podium weten, ‘dat Merkel altijd welkom zal zijn als ze besluit Rusland te bezoeken’.