Opinie: Die ene Vaandeldrager is niet het probleem, maar het uitkleden van de hele kunstsector

Rembrandt van Rijn, De Vaandeldrager Beeld Rijksmuseum

Kunstredacteur Wieteke van Zeil (V, 9 december) en Volkskrant-hoofdredacteur Pieter Klok (Commentaar,13 december) bekritiseren de aankoop van een nieuwe Rembrandt, De vaandeldrager, omdat de kosten ervan (175 miljoen euro, waarvan 150 miljoen door de Staat wordt opgehoest) in schril contrast zouden staan met de uitdagingen waarvoor de cultuursector zich geplaatst ziet. Beiden vragen zich hardop af: hebben we niet al genoeg Rembrandts? Kan dat geld niet beter worden besteed?

Het antwoord is ‘nee’. Rembrandt hoort thuis in een illuster rijtje van de groten der aarde. Leonardo da Vinci, Einstein, Galileo Galilei, Michelangelo. Zonder mitsen of maren. Een kans – en dat zijn er niet zoveel – om een schilderij van zulke grootsheid binnen het publieke domein te brengen, moeten we met beide handen aangrijpen.

Van Zeil en Klok lijken slachtoffers van een blinde vlek die inmiddels symptomatisch is voor de cultuursector. Wat is er aan de hand? De sector krijgt een fooi uit de rijksbegroting. Die fooi zijn we gaan beschouwen als de norm. En dus vallen we over elkaar heen hoe de fooi op de juiste wijze te verdelen.

Niet om de hoogte van die fooi aan de kaak te stellen, want dat die fooi slechts een fooi was, dat zijn we allang vergeten. Zo kan het gebeuren dat mensen als Van Zeil en Klok zich afvragen of we het geld wel aan een Rembrandt moeten uitgeven. Ze opperen alternatieven: de zwaar gehavende culturele zzp’er, de noodlijdende musea, de inclusieve en diverse canon.

De cultuursector dendert van crisis naar crisis, al bijna twintig jaar lang. Een cynisch populisme (sinds 2002), een economische crisis (2008), een nietsontziende bezuinigingsgolf (2012) en een coronacrisis (sinds 2020) vormen de smeulende veengronden waarop de cultuursector dapper het ongekend hoge niveau handhaaft van kunst die ertoe doet. Tegelijk doet de sector zijn stinkende best om fair practice toe te passen, van inclusie tot fair pay, van een veilige werkomgeving tot governance.

Maar elke nieuwe crisis legt opnieuw pijnlijk bloot: er is sprake van verdeling van schaarste. Omdat onze samenleving cultuur niet als volwaardige pijler van onze maatschappij wenst te zien, laat staan bereid is tot de toekenning van voldoende middelen. De schoorsteen van ‘onze’ BV Nederland moet roken. Ten koste van alles. In zo’n maatschappij hangen we brievenbussen op voor multinationals. En verwaarlozen we onze toeslagenslachtoffers. In zo’n maatschappij is geen ruimte voor een sector die bespiegeling biedt en verbinding propageert. Je zou er toch maar achterkomen dat je een ruggegraatloze opportunist bent.

Het wordt pas potsierlijk wanneer intellectuelen, kunstliefhebbers en kunstenaars over elkaar heen buitelen, vechtend om een bot en vergeten zijn dat dat bot toebehoorde aan het lichaam van een kunstenaar (lees: de cultuursector). Vergeten lijkt dat we de moord moeten onderzoeken, in plaats van te vechten om het bot. Vergeten lijkt dat de cultuursector uiteen is gereten door een maatschappij die zich niet wil laten overtuigen van het belang van kunst. In godsnaam, begraaf de kunstenaar waardig. Of liever: koop die Rembrandt, toon die Rembrandt. En werk op zijn akkers verder aan een nieuwe, weelderige oogst. Van inclusieve verhalen. En alsjeblieft… tegen een goede prijs.

Tido Visser is artistiek en algemeen directeur van het Nederlands Kamerkoor.

Kwispelstaartje

Welke vraag van Wieteke van Zeil zal de Kamerleden, die het laatste woord hebben over de aankoop van De vaandeldrager van Rembrandt, het meest aanspreken? De vraag: is het in coronatijd te verantwoorden om 175 miljoen aan één schilderij uit te geven en doof te zijn voor hoe de culturele sector ervoor staat? Of: kun je je ogen sluiten voor de discussie over de canon (als dat je beter uitkomt)?

Kunsthistorische ethiek en maatschappelijk verantwoord handelen raken hier elkaar. De canon doet per definitie geen recht aan de geschiedenis, maar dat de huidige inclusiever en gevarieerder zou mogen zijn, daarover zijn velen het eens, ook in de Nederlandse musea. De argumenten van het Rijksmuseum en het ministerie van OCW in dit geval zijn zwak, maar wijken niet af van het bekende, vaak succesvolle riedeltje als zou de verwerving een gat vullen en dat je een buitenkans niet moet laten lopen. Hierbij winnen emotie en adrenaline het van de ratio, waar Van Zeil juist een gefundeerd beroep op doet.

Een oproep aan de Kamerleden om beide vragen mee te nemen en ook het dure kwispelstaartje van de triomftocht door Nederland niet te vergeten.

Marga van Mechelen, kunsthistoricus, Arnhem

Nieuwe kijk

Wieteke van Zeil geeft voldoende argumenten waarom de 150 miljoen die demissionair minister Van Engelshoven wil besteden aan de aankoop van Rembrandts De vaandeldrager beter besteed kan worden aan de ontbrekende kunstenaars en hun werk in onze musea. Haar eigen dienst – de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed – kan haar mijns inziens uitstekend adviseren welke hiaten in de collectie Nederland nog steeds opgevuld moeten worden. Al jaren doet deze dienst – voorheen het Instituut Collectie Nederland – onderzoek naar de samenstelling van de museacollecties.

Als vaandeldraagster van een nieuwe kijk op onze collectie Nederland, zou het haar sieren nu andere keuzes voorrang te geven.

Henriëtte van der Linden, voormalig directeur Instituut Collectie Nederland.

Elleboog

Mooiere symboliek hadden we ons nauwelijks kunnen wensen: De vaandeldrager, door Rembrandt geschilderd met de elleboog uitdagend richting toeschouwer, terwijl tezelfdertijd Nederland zich verheft van modderige polder tot brutale wereldmacht: de wording van de kunstenaar naast de wording van een natie.

Beide ontmoeten elkaar nu opnieuw. De roem van de kunstenaar reikt tot in de hemel, het vaandel van de wereldmacht is gestreken, de natie tot zijn ware proporties teruggebracht.

Uit onderzoek blijkt dat de gemiddelde Nederlander bijna twee keer zo agressief is als de buren. Zouden er misschien sporen van de vroegere heerser in onze vaderlandse ziel zijn achtergebleven? Wordt het Nieuwe Vaandel in onze tijd misschien geheven door wappies en voetbalhooligans? Uit nostalgische spijt?

Het kan zijn, zoals kunsthistoricus Wieteke van Zeil beweert, dat De vaandeldrager niets toevoegt aan de canon van onze Rembrandts, maar wel een eervolle plaats verdient op het podium van onze vaderlandse geschiedenis.

Dick Bergsma, Ammerzoden