Opinie: Denk goed na voordat je spontaan een vluchteling in huis haalt

Lezers over hulp aan vluchtelingen

Verdienmodel

Sommige boodschappen doe ik bij Albert Heijn. En ook nu weer heeft de grootgrutter in andermans ellende een verdienmodel gevonden. Bij de uitgang staan winkelwagentjes met de vermelding dat wat daar in gaat, voor Oekraïne is. Eerder heb ik Albert Heijn al eens een brief geschreven dat tijdens de kerstperiode de voedselbanken niet zijn bedoeld om extra winst op te leveren voor een bedrijf dat toch al heel goed draait.

Mijn idee was toen om de klanten een soort vouchers te koop aan te bieden waarvoor AH dan, tegen inkoopprijs, de levensmiddelen ter beschikking stelt aan noodlijdende instanties en in dit geval aan de vluchtelingen.Het lijkt me dat weer een brief naar AH sturen met datzelfde idee ook nu weer geen actie zal genereren. Overigens is het niet alleen AH die dit doet.

Jozefien de Bruijn, Oudenbosch

Het medeleven en solidariteit van Nederlanders met gevluchte Oekraïners is hartverwarmend. Alle donaties en acties zijn een bewijs dat Nederlanders zich wel degelijk verantwoordelijk voelen voor het welzijn van de ander. Dat positieve gevoel wordt terstond gerelativeerd, met name door Leo Lucassen die tot vervelens toe steeds hetzelfde verhaal opdist over ons xenofobe en islamofobe klimaat (Opinie en Debat, 2 maart).

Wij zouden ons alleen maar verwant voelen met mensen die qua levenswijze op ons lijken en met wie we ons kunnen identificeren. Dat is om te beginnen een socio-biologische wetmatigheid: dankzij conformisme aan de eigen groep heeft de mens kunnen overleven. Wij zouden de moslim en gekleurde migrant ‘ten onrechte als een grote culturele bedreiging afschilderen’. Dat migratiekunde voor een deel uit wensdenken en fantasie bestaat, wordt vaker bewezen. Lucassen is blind voor CBS-cijfers, waarin criminaliteit bijvoorbeeld bij Marokkanen zes keer hoger scoort dan bij autochtonen. Niet voor niets spreken we over de meedogenloze ‘Mocromaffia’.

De tolerantie voor niet-westerse allochtonen is de afgelopen decennia héél langzaam in negatieve zin veranderd doordat wij de consequenties van migratie afgewenteld hebben op de armere wijken, we geconfronteerd worden met een fundamenteel ander beeld op de vrouw, de niet-westerse allochtoon onevenredig veel gebruikmaakt van financiële ondersteuning, het in naam van Allah uitgevoerde terrorisme, en het wegvallen van cohesie in multi-etnische wijken.

Wilbert van Rijen, Holthees

In het artikel ‘Want vluchtelingen die op ons lijken, zijn echte vluchtelingen’ (O&D, 2 maart) leggen vier experts uit waarom Oekraïense vluchtelingen op een warmer welkom mogen rekenen dan vluchtelingen uit bijvoorbeeld Syrië of Eritrea. Omdat het ook Europeanen zijn? Omdat de oorlog plotseling losbreekt? Omdat het conflict ons als als lid van de EU aangaat?

Daar zit vast een deel van de verklaring. Alle experts benadrukken echter dat het er vooral om gaat of de vluchtelingen in kwestie op ons lijken. Of ze bijvoorbeeld een voor ons bekende godsdienst of gebruiken kennen. En zo heeft Nanda Oudejans dan ook weinig hoop dat we in de toekomst meer solidair zijn met vluchtelingen uit andere continenten. Misschien moeten we deze conclusie breder trekken: hoeveel hoop is er dat we in de toekomst meer solidair zijn met onze landgenoten die niet op ons lijken?

Gijs Winters, Voorburg