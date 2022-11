Opinie: Deepfakes leveren grote maatschappelijke schade op, verbied ze voor burgers

Vergelijking van een originele en een deepfakevideo van Facebook-ceo Mark Zuckerberg. Beeld The Washington Post via Getty Im

Op verzoek van van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum van het ministerie van Justitie heb ik samen met collega’s van Universiteit Tilburg vorig jaar een rapport geschreven over de regulering van deepfakes. Bij deepfakes gaat het om materiaal (beeld, audio, tekst) op internet dat geheel of gedeeltelijk door kunstmatige intelligentie is gegenereerd. Zo kun je Trump woorden in de mond leggen, je moeder een gek dansje laten doen of een niet-bestaand persoon een virtuele rondleiding laten geven in een museum.

Over de auteur Bart van der Sloot is associated professor bij Tilburg Institute for Law, Technology, and Society, Universiteit Tilburg.

Het onderzoek werd aangevraagd omdat er in de Tweede Kamer grote zorgen waren over de snelle verspreiding van deepfaketechnologie en de maatschappelijke gevolgen daarvan. Terecht.

Alarmerend beeld

Uit ons onderzoek komt een alarmerend beeld naar voren. Deepfakes dragen bij aan een zogenaamde ‘post-truth’-samenleving waarin de scheidslijn tussen feit en fictie steeds verder vervaagt. Experts voorspellen dat over vijf jaar meer dan 90 procent van het digitale materiaal geheel of gedeeltelijk gemanipuleerd zal zijn. Vaak gaat dat om kleine manipulaties (als je met iemand videobelt, worden vaak automatisch de hoge tonen weggefilterd en je huid geëgaliseerd) en soms om ingrijpende, zoals bij deepfakes. De term deepfake stamt uit pornotoepassingen en deepfakeporno van vrouwen die geen toestemming gaven, verspreidt zich als een olievlek over het internet.

Andere zorgelijke ontwikkelingen zijn dat deepfaketechnologie wordt gebruikt bij identiteitsdiefstal (zo zijn grote bedragen overgemaakt door een medewerker die dacht dat zijn ceo hem daarom verzocht), het verspreiden van nepnieuws (president Zelensky die zijn troepen lijkt op te roepen de wapens neer te leggen) en het beïnvloeden van democratische verkiezingen (zie de Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen).

Gezien de verstrekkende gevolgen voor de democratische rechtsstaat, betrouwbare nieuwsvoorziening en de maatschappelijke positie van vrouwen, suggereerden wij het kabinet een aantal concrete opties om de snelle ontwikkeling van deze technologie in goede banen te leiden.

Verbod op technologie

In de Kamer en de daaropvolgende discussie in de media is met name aandacht geweest voor de meest verstrekkende van de mogelijkheden: het verbieden van deepfaketechnologie voor de consumentenmarkt. Dat betekent dat je de techniek beschikbaar stelt voor professionele partijen, maar niet voor burgers.

Naast veel steunbetuigingen van experts en slachtoffers die dit als de effectiefste manier zien om de kwalijke gevolgen van de technologie te beteugelen, klinken er ook veel kritische geluiden – zoals van Volkskrant-verslaggever Laurens Verhagen en Otto Volgenant op de site van Villamedia (15 november). Zij stellen dat een verbod niet nodig, niet effectief en niet wenselijk is. Die tegenargumenten overtuigen echter niet.

Vaak wordt gezegd: technologie is niet goed of fout, het gaat erom wat je ermee doet. Ergo, de slechte toepassingen van de techniek moeten worden verboden, niet de techniek als zodanig. Denk aan de slogan: guns don’t kill people, people kill people. Maar techniek is nooit neutraal, techniek is ontworpen voor bepaalde toepassingen en dus geschikt voor bepaalde doeleinden (al zijn er altijd onbedoelde toepassingen mogelijk). Je kunt met een fiets wel een spijker in de muur slaan, maar makkelijk is het niet. Vuurwapens zijn ontworpen en met name geschikt om schade aan te richten; dat is de reden dat het bezit daarvan sterk aan banden is gelegd.

Deepfaketechnologie wordt vrijwel uitsluitend ingezet om tegen de zin van vrouwen deepfakeporno te maken: 96 procent van alle deepfakes betreft deepfakeporno. De techniek wordt dus vrijwel uitsluitend gebruikt voor deze schadelijke toepassing. Dus ‘neutraal’ is deepfaketechnologie bepaald niet en alhoewel deepfakeporno minder schade aanricht dan een vuurwapen, is bekend dat verspreiding van pornografisch materiaal mensen jarenlang kan traumatiseren en zelfs tot zelfmoord kan drijven.

Goede toepassingen

Dan, wordt ook wel gezegd, met een verbod op deepfaketechnologie voor de consumentenmarkt wordt het kind met het badwater weggegooid. Want een verbod sluit ook veel pósitieve toepassingen uit. Dat is maar gedeeltelijk waar. Tot nu toe zijn het vooral professionele partijen die er goed mee omgaan. Denk aan de politie die een deepfakeprofiel inzet om een crimineel netwerk te infiltreren. Of de filmindustrie die gevaarlijke stunts laat uitvoeren door een deepfake. De retailindustrie die met een deepfake kan laten zien hoe de nieuwe winterjas jou zou staan.

Eén veelvoorkomend positief gebruik van deepfaketechnologie door burgers is: satire. Niet onbelangrijk, maar satire wordt niet onmogelijk door het ontoegankelijk maken van deze ene technologie. Terwijl deepfakeporno vrijwel altijd door burgers wordt gegenereerd.

Een ander punt van kritiek op een verbod is dat een verbod op het internet niet werkt: omdat het makkelijk te omzeilen is. Dat is waar, maar geen enkel verbod is honderd procent afdwingbaar. Ook het vuurwerkverbod wordt omzeild door mensen die het in het buitenland aanschaffen; vuurwapens kun je kopen op de zwarte markt. Maar een verbod helpt wel: het problematiseert het bezit en vereenvoudigt de handhaving, omdat de politie zich slechts hoeft te richten op een handvol kwaadwillenden.

Dat geldt ook voor het internet. Kinderporno is verkrijgbaar, maar verbannen van het grootste deel van het internet; het illegaal downloaden van films kan, maar gebeurt relatief weinig. Een verbod op deepfaketechnologie voor de consumentenmarkt is dus geen panacee, maar kan wel degelijk helpen.

Handhavingsproblemen

Tenslotte menen tegenstanders van een verbod op toegang deepfaketechnologie voor burgers dat het ook niet nodig is, omdat het zonder toestemming verspreiden van deepfakeporno en andere schadelijke toepassingen al verboden is, bijvoorbeeld in het strafrecht. Dat klopt, maar die verboden worden nauwelijks gehandhaafd. En in een wereld waarin iedere burger toegang heeft tot deepfaketechnologie en in één minuut een realistische deepfake kan maken en verspreiden, wordt handhaving vanwege die enorme hoeveelheid bijna onmogelijk.

Al vertienvoudig je de capaciteit van de Autoriteit Persoonsgegevens en de politie, het zal nooit genoeg zijn om van alle video’s na te gaan of die fake zijn of er toestemming is verkregen van de betrokkene, wie het filmpje heeft gemaakt en in welk land die zich bevindt. Bovendien is het probleem van de huidige aanpak dat handhaving pas geschiedt nádat de schade is ontstaan, dus nadat de deepfake is verspreid en duizenden en soms zelfs miljoenen keren is bekeken.

Voorkomen is beter

Juist omdat het verspreiden van deepfakeporno nu al strafbaar is maar vrijwel alle deepfakes nog steeds porno zijn, kun je concluderen dat de huidige aanpak niet werkt. In plaats van de techniek vrij te laten en te wachten tot mensen in meer dan 96 procent van de gevallen de wet overtreden, is het misschien beter ervoor te zorgen dat burgers die techniek überhaupt niet tot hun beschikking hebben.

Ongetwijfeld druk met alle crises, heeft het kabinet een jaar na het opleveren van het rapport nog geen actie ondernomen. Gelukkig heeft de recente tv-serie Welmoed en de sexfakes niet alleen het publiek, maar ook het ministerie wakker geschud – en komt de minister voor het kerstreces met een reactie.