Opinie: Debat rond mensenrechten in Qatar was een dialoog tussen doven

Wie bij een land als Qatar iets wil ondernemen rond thema’s als gezinsrelaties staat het vrij allerlei acties op touw zetten, maar kan dan (nog) niet leunen op verdragsrechtelijke afspraken. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

In het mooie stuk van Amnesty-directeur Dagmar Oudshoorn over mensenrechten als wereldomvattende, gedeelde waarden (O&D, 13/12) ontbreekt een cruciale schakel. Qatar is inderdaad aangesloten bij een reeks VN-mensenrechtenverdragen, waaronder het vrouwenrechtenverdrag, maar laat met regelmaat noteren dat bij botsing tussen verdragsrechten en het nationale Qatarese recht de sharia voorgaat.

Over de auteur Willem van Genugten is em. hoogleraar Internationaal Recht, Tilburg.

Bij het vrouwenrechtenverdrag betekent dat onder meer: ‘Geen aanmoediging van gezinsrelaties buiten het legitieme huwelijk’, noch ‘een aanmoediging aan vrouwen om hun rol als moeders en opvoeders te verwaarlozen’ omdat ze daarmee ‘familiestructuren ondermijnen’. Op dergelijke punten schiet Oudhoorns ‘afspraak is afspraak’ tekort, omdat er geen afspraak is.

Machtige sjeiks

Wie bij een land als Qatar iets wil ondernemen rond thema’s als gezinsrelaties en, daarmee samenhangend, bijvoorbeeld lhbti+-rechten, staat het vrij allerlei acties op touw zetten, maar kan dan (nog) niet leunen op ‘verdragsrechtelijke afspraken’, en al zeker niet op het nog ruimere ‘universeel erkend’.

Zulke acties kunnen wel bijdragen aan het wereldwijd ingang laten vinden van rechten, in dit geval de versterking van de rechten van vrouwen in Qatar. Dit proces wordt ook wel aangeduid met ‘universalisering’ van de rechten van de mens en kan op veel manieren vorm krijgen, bijvoorbeeld door steun uit te spreken aan degenen die het aandurven de machtige sjeiks uit te dagen of door hen rechtstreeks aan te spreken, al dan niet met verdragen in de hand. Dat laatste vraagt echter om precisie.

In het debat over de mensenrechten in Qatar ging het er sowieso ongenuanceerd en schematisch aan toe. Het werd al gauw ‘het Westen tegen de rest’, waarbij het de Qatarese overheid en tijdelijke bondgenoot Fifa erg gemakkelijk werd gemaakt om terug te slaan: ‘What about you?’

Het is de vraag wat deze ‘dialoog tussen doven’ heeft opgeleverd voor de mensen over wier rechten het ging. Soms leken de effecten zelfs tegengesteld aan de beoogde doelen, omdat kritiek mensen samendrijft: ‘Rallying around the flag’. Bij een genuanceerdere benadering is succes niet verzekerd, maar ontsnappen aan kritiek wordt voor staten dan wel lastiger.