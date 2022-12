Opinie: De tafelgasten van Op1 erkenden de moedige strijd van Fleur Jongepier niet

Gordon en Jongepier aan tafel bij Op1. Beeld NPO

Terwijl Gordon allerlei gevallen van fundamentele schendingen van mensenrechten kriskras tegen elkaar afstreepte, en overging tot de orde van de dag, verliet filosoof en ethicus Fleur Jongepier de tafel van talkshow Op1. Zij had zojuist verteld hoe moeilijk het is om in organisaties waarin grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt, de rol van bystander (omstander, iemand die niet zelf direct geraakt wordt maar wel getuige is van onrecht, red.) productief te maken.

Over de auteur Rosemarie Buikema is hoogleraar kunst, cultuur en diversiteit aan de Universiteit Utrecht.

Voor de duidelijkheid: Fleur Jongepier heeft in haar positie als werknemer aan de universiteit van Nijmegen en Utrecht getracht het op te nemen voor slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Zij bekleedt dus in de driehoek dader, slachtoffer, bystander de voor menigeen herkenbare positie van de collega die ervaart hoe moeilijk het is om op te komen voor institutioneel onrecht dat jouw naaste collega’s of studenten wordt aangedaan.

Falen van institutie

Juist dat wilde zij kenbaar maken, namelijk dat het binnen menig organisatie onmogelijk is om op effectieve wijze aan te kaarten dat er grenzen overschreden worden. In alle gevallen die de laatste maanden naar buiten zijn gekomen – van The Voice en DWDD tot aan misstanden aan Nederlandse universiteiten – is dat een constante die om analyse en maatregelen schreeuwt: het is schier onmogelijk om binnen de kaders van de institutie het falen van de institutie duidelijk te maken.

Die institutionele weeffout maakt dat goedwillende bystanders vanzelf ook slachtoffers worden.

Met de rommelige situatie die aan de tafel van Op1 ontstond, werd eens te meer duidelijk hoezeer het publieke debat lijdt aan een schrijnend gebrek aan begrip van wat er speelt in de complexe dynamiek van situaties van grensoverschrijdend gedrag.

Een tweede constante in alle gevallen is echter dat het uitblijven van een adequate reactie van bystanders voor het slachtoffer nog schadelijker is dan de effecten van grensoverschrijdend gedrag op zich al zijn. En juist dat uitblijven van een adequate reactie zagen we aan de tafel van Op1 gereproduceerd.

Geprivilegieerden

Een van de gasten had bijvoorbeeld naar aanleiding van Gordons verdediging van zijn paradijselijke woonplaats Dubai kunnen opmerken dat het inderdaad voor de geprivilegieerden en lichtzinnigen onder ons overal ter wereld mogelijk is om een goed leven te leiden terwijl er binnen een straal van 1 kilometer mensenrechten geschonden worden. Dat kan in Dubai en dat kan in Nederland. Maar dat is geen reden om de zorg daarover af te doen als woke geklets.

Fleur Jongepier kon die helderheid van geest op dat moment begrijpelijkerwijs niet meer opbrengen, realiseerde zich dat en kon alleen nog maar trouw aan zichzelf blijven door te kiezen voor de positie van buitenstaander: ‘Ik vertrek. Ik doe hier niet aan mee.’

De achterblijvers aan de tafel van Op1 faalden in hun rol als omstanders en confirmeerden Jongepiers positie als slachtoffer – zij is gekwetst – in plaats van dat zij haar erkenden als moedig strijder tegen onrecht.