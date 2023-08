Opinie: De religieuze veelkleurigheid van India ligt onder vuur

Demonstranten verbranden een beeltenis van de Indiase premier Modi. Aanleiding voor het protest zijn de onlusten in de Indiase deelstaat Manipur. Beeld ANP / EPA

Het duurde ruim zeventig dagen voordat de Indiase premier Nahrendra Modi zijn stilzwijgen verbrak over de sinds mei aanhoudende bloedige onrust in de deelstaat Manipur. Pas na choquerende beelden van een meute die naakte christenvrouwen over straat sleepte, reageerde de leider van de grootste democratie ter wereld (1,4 miljard inwoners) eind juli met ‘pijn en afschuw’ en beloofde de daders te arresteren.

Het lijdt geen twijfel dat Modi onder de slogan ‘Nation First, Always First’ het land en de belangen van India voorop zet, maar de premier negeert onrecht tegen burgers. Onder Modi heeft de mening postgevat dat de nationale identiteit van India in essentie hindoeïstisch is, hoewel India grondwettelijk een seculiere natie is. Een echte Indiër is een hindoe, is de lijn van Modi’s hindoe-nationalistische Bharatiya Janata Party (BJP).

Over de auteur

Maarten Dees is directeur van Open Doors Nederland, een internationale christelijke organisatie die ondersteuning biedt aan christenen in landen waar christenvervolging plaatsvindt. Dit is een ingezonden bijdrage, die niet noodzakelijkerwijs het standpunt van de Volkskrant reflecteert. Lees hier meer over ons beleid aangaande opiniestukken. Eerdere bijdragen in deze discussie vindt u onder aan dit artikel.

Onder Modi’s bestuur zien moslims (213 miljoen) en christenen (69 miljoen) dan ook hun recht op godsdienstvrijheid in toenemende mate aangetast. Het aantal aanslagen op christenen is dramatisch toegenomen, met onder meer aanranding of verkrachting van jonge meisjes, zuuraanvallen en ‘eerwraak’. Op sociale media verspreiden hindoe-radicalen valse berichten over gedwongen bekeringen en roepen openlijk op tot geweld tegen andersgelovigen.

Antibekeringswetten

De religieuze veelkleurigheid die India kende tijdens zeventig jaar onafhankelijkheid, ligt onder vuur. En niet alleen in Manipur. De BJP steunt deelstaten die antibekeringswetten (willen) invoeren; inmiddels zijn dat er twaalf. Christenen en moslims die verdacht worden van bekeringsactiviteiten, kunnen celstraffen tot tien jaar krijgen. Niet zelden krijgen zij te maken met mishandelingen door gewapende burgergroepen, zonder dat de politie ingrijpt.

De opmars van de zogeheten hindutva-ideologie biedt vrijwel geen ruimte meer voor andere religies. Christenen met een hindoe-achtergrond krijgen met vervolging te maken, met name door de strategie van ‘Ghar Wapsi’ (thuiskomst), die bekeerlingen onder druk zet om terug te keren naar het oude hindoegeloof. De nationalistische groepering RSS organiseert speciale Ghar Wapsi-bijeenkomsten, in het bijzonder voor lagere kastes als de ‘dalits’ (onaanraakbaren), om hen met geld te verleiden tot terugkeer naar de hindoeïstische cultuur en waarden.

Democratische landen volgen met zorg de ontwikkelingen in het immense land. De Europese Unie en religiewaakhond Irfba spraken hun afkeuring uit over het geweld in de Indiase deelstaat Manipur en vroegen om aandacht voor de positie van religieuze minderheden in India. De Amerikaanse overheidscommissie voor internationale godsdienstvrijheid Uscirf classificeerde India afgelopen jaar als een ‘land van bijzondere zorg’.

Open Doors liet in 2021 een diepgravend en onafhankelijk onderzoek uitvoeren door de gerenommeerde London School of Economics, dat een zorgelijk beeld schetste van de vrijheid van Indiërs om te geloven. De titel van het rapport was veelzeggend: Destructive Lies (Verwoestende leugens). Deze leiden ertoe dat godsdienstige minderheden in India systematisch blootstaan aan geweld, discriminatie, verkrachting en moord.

Jij-bakken

India pareert de internationale kritiek door te stellen dat de kwestie-Manipur een binnenlandse aangelegenheid is. Bemoeienis van buitenaf wordt afgeschilderd als neokoloniaal – wat voor een volwassen natie van 76 jaar niet meer echt geloofwaardig is. Op sociale media wordt gewezen op de dubbele moraal van Europa, zoals bij de rellen in Frankrijk; maar met jij-bakken kan India niet rechtpraten wat krom is.

Zolang de buitenwacht (regeringen en non-gouvernementele organisaties als Open Doors) de kat niet de bel aanbinden, kan India zijn eigen gang gaan. Daarom kijken ze niet weg, ook niet als India tijdens de jaarlijkse Independence Day ‘de verschillende culturen in het land feestelijk vieren’. Want de realiteit is dat er sprake is van aantasting van geloofs- en gewetensvrijheid van miljoenen Indiase burgers.

Ranglijst Christenvervolging

India stond in voorgaande jaren in de top-tien van de Ranglijst Christenvervolging, het jaarlijkse overzicht van vijftig landen waar christenen het hevigst worden vervolgd. Laat India zich inspannen om van deze lijst af te komen.

Want als de regering in New Delhi haar koers niet bijstelt, dreigt het enorme India een broedplaats te worden van religieuze onverdraagzaamheid. Daarmee is het land niet gediend en zijn inwoners – onder wie tientallen miljoenen christenen – nog minder.