Opinie: De politieke wens iemand het Nederlanderschap te ontnemen, is typisch voor de heersende irrationaliteit

Vrouwen in het vluchtelingenkamp al-Hol, waar tienduizenden IS-aanhangers zijn opgesloten, vooral moeders met kinderen. Beeld AFP

Op 6 oktober jl. is een wetsvoorstel ingediend door staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Broekers-Knol dat ervoor moet zorgen dat de tijdelijke bevoegdheid van de minister van Justitie en Veiligheid om het Nederlanderschap in te trekken in het belang van de nationale veiligheid permanent wordt gemaakt. Het voorstel om de tijdelijke wet in te voeren werd indertijd al zwaar bekritiseerd door verschillende experts en instanties en het was daarom ook niet vreemd dat het voorstel om de wet permanent te maken op vergelijkbare weerstand mocht rekenen.

Zo liet de Afdeling advisering van de Raad van State in zijn advies van 11 augustus jl. weten dat de minister onvoldoende zwaarwegende argumenten geeft voor een permanente regeling, onder andere omdat er vragen rijzen over de werking en de (neven)effecten van de maatregel. Eerder spraken verschillende maatschappelijke organisaties en experts in Nederland zich al kritisch uit. Ze voegen zich bij hun collega’s in het buitenland – van geharde terroristenjagers als Brett H. McGurk, de voormalige ‘Special Presidential Envoy to the Global Coalition to Defeat ISIS’ (niet iemand die je snel zou bestempelen als ‘soft on terrorism’) tot wetenschappers, mensenrechtenexperts en internationale organisaties – die allemaal problemen hebben met deze maatregel.

Van de radar

Dit onder andere omdat deze discriminatoir is, ons juist niet veiliger maakt (omdat deze ervoor zorgt dat potentieel gevaarlijke mensen van de radar verdwijnen) en bovendien voor straffeloosheid zorgt omdat vermeende terroristen niet meer voor het gerecht worden gebracht.

Een opmerkelijk aspect in deze context die meer aandacht verdient, is de ‘evaluatie’ van deze gebrekkige wet die nu dus zelfs permanent dreigt te worden gemaakt. Er zijn twee evaluaties geweest over (het handelen van de AIVD in het kader van) de wet, van de WODC en van de CITVD. Merkwaardig genoeg wordt de WODC-evaluatie gebruikt als rechtvaardiging om de wet permanent te maken. Dit terwijl de WODC-evaluatie zelf onder andere aangeeft dat deze geen antwoord kan geven op de vraag of door de bevoegdheid ‘de dreiging van terroristische activiteiten op Nederlands grondgebied door Nederlandse leden van jihadistische organisaties is verminderd en daarmee de nationale veiligheid is vergroot’.

Fatima H. en Hicham R.

Wel is in de WODC-evaluatie te lezen dat ‘het OM in een ruime meerderheid van [de] gevallen van oordeel [is] dat de intrekking een mogelijke doorkruising oplevert van de opsporing en vervolging van strafrechtelijke feiten’. In de CTIVD-evaluatie is bovendien te lezen dat volgens de AIVD het directe effect van de maatregel op de nationale veiligheid in brede zin ‘beperkt’ is, omdat deze de (potentiële) dreiging die vanuit een persoon uitgaat niet wegneemt.

Ook werd gewezen op het feit dat dergelijke personen heimelijk naar Nederland kunnen terugreizen. Inmiddels heeft de maatregel de terugkeer van Fatima H. en Hicham R., wier nationaliteit ook werd ontnomen, niet weten te voorkomen, hetgeen serieuze vragen oproept over de effectiviteit van deze bevoegdheid.

Ook procedureel rammelt het wetsvoorstel: het Institute on Statelessness and Inclusion merkte terecht op dat de motie Yesilgöz Zegerius en Van Toorenburg, waarin de regering werd verzocht met een voorstel te komen om de regeling permanent te maken, namelijk al was aangenomen door de Tweede Kamer op 12 november 2020, een maand vóórdat de WODC-evaluatie naar de Eerste en Tweede Kamer was gestuurd. Dit roept de vraag op waarom er eigenlijk überhaupt geëvalueerd wordt, als de uitkomsten van de evaluatie toch niet worden afgewacht.

‘Evidence-based’

Het hele wetgevingstraject rondom deze bevoegdheid is typisch voor de symboliek en irrationaliteit die heersen in de terrorisme-context in het algemeen. Hoewel vaak wordt geroepen dat beleid ‘evidence-based’ moet zijn, is de werkelijkheid anders: cijfers en analyses van onderzoekers en experts die jarenlang bezig zijn met deze kwestie worden genegeerd en het evalueren van de effectiviteit van de maatregel wordt gereduceerd tot een niet-inhoudelijke ‘tick the box exercise’.

De bal ligt nu weer bij de Tweede Kamer, waar vanavond over de wet zal worden gesproken. Als onze volksvertegenwoordigers staan voor mensenrechten, gerechtigheid voor de slachtoffers èn veiligheid voor ons allen, moet deze wet niet permanent gemaakt worden, maar geheel terzijde worden geschoven.

Christophe Paulussen is senior onderzoeker bij het T.M.C. Asser Instituut en tevens verbonden aan het International Centre for Counter-Terrorism – The Hague (ICCT).