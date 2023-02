Opinie: De pechgeneratie heeft recht op ruimhartige compensatie

‘Pechstudenten’ die onder het leenstelsel vielen demonstreren voor een hogere compensatie. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Studenten die vielen, en nog steeds vallen, onder het leenstelsel, kunnen fluiten naar compensatie, zoveel werd woensdag in de Tweede Kamer wel duidelijk. Een symbolische tegemoetkoming van 1.400 euro kunnen ze krijgen – een druppel op de gloeiende plaat voor studenten die zonder basisbeurs 14 duizend euro zijn misgelopen. Een flinke domper en een grove onrechtvaardigheid. To add insult to injury gaat de argumentatie daarvoor ook nog eens mank. Voorstanders van de karige compensatie verwijzen naar de invoering van het basispensioen en de gratis kinderopvang, waarvoor eerdere generaties ook niet achteraf werden gecompenseerd. Een ander argument dat zij gebruiken is dat het hier gaat om een bewuste beleidskeuze destijds, waarvoor dus blijkbaar niet gecompenseerd hoeft te worden.

Over de auteur Peter van der Heiden is universitair docent aan de Radboud Universiteit en vader van studenten uit de pechgeneratie.

De vergelijking met de invoering van het basispensioen en de gratis kinderopvang, hoe logisch die op het eerste gezicht misschien ook lijkt, slaat helemaal nergens op. Vóór de invoering van een oudedagsvoorziening was er helemaal niets geregeld, een compleet andere situatie dus dan die rond de studiefinanciering. Op dit terrein heeft de overheid zelf bewust een gat laten ontstaan door de basisbeurs in 2015 af te schaffen en deze weer in te voeren met ingang van komend collegejaar. Door inderdaad bewust beleid heeft het toenmalige kabinet een cohort van acht jaar laten ontstaan dat anders werd behandeld dan de cohorten daarvoor en daarna. Daarmee is uitdrukkelijk een pechgeneratie gecreëerd.

Gelijke behandeling

De herinvoering van de basisbeurs heet niet voor niets een herinvoering; het is een reparatie van een fout die de overheid in het verleden heeft gemaakt. Voor de introductie van gratis kinderopvang geldt hetzelfde als voor de invoering van de AOW: ook daar is geen regeling tijdelijk onderbroken. Compensatie voor iets dat er nog niet was is evident ridicuul – er was geen enkele generatie die aanspraak ergens op kon maken, simpelweg omdat het nog niet bestond. Compensatie voor het tijdelijk ongelijk behandelen van een groep burgers die daar zelf niets aan kon doen - kinderen hebben er niet voor gekozen om juist in de periode 2015-2023 van studerende leeftijd te zijn - zou niet meer dan rechtvaardig zijn. Wat is er geworden van het rechtsbeginsel dat de overheid burgers in gelijke gevallen gelijk dient te behandelen? Het is evident dat dat principe hier met voeten wordt getreden.

Ook het argument dat het bewust beleid was waardoor deze ongelijkheid ontstond, ontslaat de overheid niet van haar op zijn minst morele plicht om ruimhartig te compenseren. De uitwassen die leidden tot het toeslagenschandaal waren tot op zekere hoogte ook bewust beleid, en in die kwestie is, hoewel er op de uitwerking forse kritiek te geven is, terecht wél gekozen voor compensatie. Zeker waar het kabinet met de herinvoering van de basisbeurs tenminste impliciet erkent dat die bewust genomen beleidsbeslissing een onjuiste was, ligt schadeloosstelling, of minimaal een veel ruimhartiger tegemoetkoming, voor de getroffen studentengeneraties voor de hand.

Te duur

Het achterliggende argument dat jammer genoeg doorslaggevend lijkt te zijn, gaat uiteraard gewoon over geld. Compensatie voor acht jaar foutief beleid is gewoon te duur. Liever zadelt de coalitie de individuele student op met de torenhoge rekening van het wanbeleid, dan er zelf de beurs voor te trekken. In de geruststellende zekerheid dat studenten een onvoldoende machtsfactor vormen om tegemoetkomingen af te dwingen. Liever zet de coalitie deze generatie studenten op een nóg grotere afstand tot de woningmarkt, dan zelf de pijn te voelen van de foutieve keuzes. Liever zet de coalitie een generatie studenten financieel fors op achterstand, dan burgers in gelijke gevallen gelijk te behandelen.

De invoering van het ‘sociale leenstelsel’, waarvan het bijvoeglijk naamwoord al vanaf het begin een wassen neus was, was al een blunder van jewelste. De wijze waarop dit nu wordt afgeschaft is in alle aspecten nog erger.