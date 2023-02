Opinie: De overheid moet studenten beter voorlichten over de risico’s van makkelijk studiegeld lenen

Studentenmanifestatie tegen het ‘te lage’ compensatiebedrag van 1.000 euro voor studenten die onder het zogenoemde leenstelsel studeerden. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Nederland maakt zich op voor een nieuw financieel stelsel om een nieuwe generatie studenten te financieren. In 2023 mag de basisbeurs het weer gaan proberen en wordt het leenstelsel uit zijn lijden verlost. Althans, niet gedeeltelijk. De basisbeurs zal 274,90 euro per maand gaan bedragen voor uitwonende studenten (met een tijdelijke verhoging van 164,30 euro in het studiejaar 2023-2024). Met een lage basisbeurs – net genoeg om de verwarming mee te betalen – zal voor velen een aanvullende studielening nog steeds een noodzakelijk goed zijn.

OVER DE AUTEUR Jonas Poolman is advocaat en werkzaam bij het internationale advocatenkantoor Linklaters.

Voor mijn master onderzocht ik de verschillen tussen de wetgeving die de overheid heeft opgetuigd voor private kredietverstrekkers – oftewel financiële instellingen zoals een bank – en de regels die de overheid voor zichzelf heeft gemaakt wanneer zij studieleningen verstrekt aan studenten. De uitkomsten waren helder: de overheid meet met twee maten. De groep die bescherming dient te genieten werd compleet aan haar lot overgelaten. Daarentegen wordt de consument die bij een private kredietverstrekker een lening wil afsluiten in verregaande mate beschermd.

Goed geïnformeerd

Een private kredietverstrekker moet zorgen dat de consument in staat wordt gesteld om goed geïnformeerde beslissingen te nemen. Daarnaast wordt een actieve rol verwacht van de kredietverstrekker om informatie in te winnen over de financiële draagkracht van de consument en te beoordelen of er sprake is van verantwoorde kredietverstrekking.

Kredietverstrekkers moeten onder andere controleren of een consument andere schulden heeft. De wetgever legt de verantwoordelijkheid voor het nemen van een verantwoorde kredietbeslissing bij de kredietverstrekker: het is zelfs verboden om een lening te verstrekken wanneer de consument niet kredietwaardig wordt bevonden.

Is er een soortgelijk stelsel in het geval de overheid zelf krediet gaat verstrekken aan 18-jarigen? Absoluut niet. De student krijgt een link naar een website, kan daar een bedrag invullen van bijvoorbeeld 800 euro en krijgt dat bedrag maandelijks overgemaakt. Dit alles zonder dat de kredietverstrekker ooit actief controleert of de student zich bewust is van de risico’s. Het resultaat? Zeker 300 duizend mensen met studieschulden van 30 duizend euro en meer.

De wetgever vond dat voor alle studenten de voorwaarden om te lenen dermate gunstig en sociaal moesten zijn dat leenangst of leenaversie werd voorkomen. De wetgever legde zodoende de verantwoordelijkheid bij de studenten. In de wetstoelichting staat: ‘Het is aan de student de geboden leenruimte op een verstandige manier te benutten.’ Het bleek een laconiek uitgangspunt. Een onderzoek van het Nibud (2017) wees al uit dat 31 procent van de ondervraagde studenten maximaal leende zonder te kijken of zij dit bedrag daadwerkelijk nodig hadden. In een minuutje 300 euro extra in de maand lenen zonder dat iemand ook maar één vraag stelt, is een kredietwalhalla voor impulsieve jongeren.

Liever minder geleend

Waar de wetgever er ten aanzien van consumenten in de private kredietsector niet van uitgaat dat men zelf in staat is verstandige kredietbeslissingen te nemen, is diezelfde wetgever van mening dat studenten van 18 jaar dat wél kunnen.

Er zijn verschillen: de studielening kent een maximumleenbedrag, gunstige terugbetalingsvoorwaarden middels een draagkrachtregeling en een lage rente. Dat betekent niet dat de overheid achterover kon gaan leunen. Een studielening heeft bijvoorbeeld invloed op de hoogte van je hypotheek. Onderzoek van het Nibud (2021) toont aan dat vier op de tien studenten liever minder hadden geleend.

De focus moet op het nieuwe stelsel. Er is veel winst te behalen in voorlichting. Met name omdat jongeren een financiële verplichting aangaan met langdurige gevolgen. Een advies aan de overheid: geef voorlichting aan middelbare scholieren over het leenstelsel en de bijbehorende risico’s. Van studieleningen tot zorgtoeslagen, er is zó veel onwetendheid. Daarbij komt niet iedereen uit een gezin waarin je wordt geholpen om ‘op een verstandige manier de leenruimte te benutten’.

Schuldencheck

Ten tweede hebben banken de verplichting een schuldencheck te doen voorafgaand aan het verstrekken of verhogen van een lening. Daarentegen kan een student met bijvoorbeeld talloze schulden bij de bank moeiteloos zijn lening bij de overheid verhogen. Een alarmerend telefoontje zou in zo’n geval niet misstaan.

Know your customer, zegt de overheid almaar tegen financiële instellingen. Tijd dat de overheid haar eigen klant beter leert kennen en zich gaat gedragen als een verantwoordelijke kredietverstrekker. En als we toch bezig zijn: een enigszins redelijke compensatie voor mijn generatie zou ook niet misstaan. Maar dat is voor een volgende keer.