Opinie: De oorlog in Oekraïne biedt hoopt voor Taiwan

Op het Vrijheidsplein in Taipei, Taiwan, liggen mensen op 17 april voor dood op straat als protest tegen de oorlog in Oekraïne. Beeld ANP

Zoals minister Wopke Hoekstra benadrukte in zijn toespraak in Washington nadat hij op 14 april jl. zijn ambtsgenoot Anthony Blinken opzocht, loopt de breuklijn tussen de democratie enerzijds en autocratie anderzijds niet alleen dwars door Europa, maar ook door de Indo-pacific.

De Russische invasie van Oekraïne is een grove schending van de liberale ­internationale orde, die na de Tweede Wereldoorlog is opgebouwd en die een grote mate van stabiliteit bracht. Het onvoorstelbare lijden dat Oekraïners ervaren, onder meer door de bombardementen op steden als Marioepol en het afslachten van ongewapende burgers door Russische soldaten in Boetsja en elders, is dag in dag uit te volgen in de kranten en op televisie.

Vergelijkbare dreiging

De wereld is echter ook getuige van de ongelooflijke moed en vastberadenheid van de Oekraïense president Zelenski en zijn volk. De strijd heeft ook geleid tot een veel grotere eensgezindheid en solidariteit tussen West-Europa, de VS en andere gelijkgestemde landen. Het is een alliantie van landen die willen bewerkstelligen dat dergelijke agressie tegen een vreedzame buur niet slaagt.

Aan de andere kant van de wereld heeft Taiwan met een dreiging te maken die vergelijkbaar is met de situatie in ­Oekraïne, aangezien het land op eenzelfde manier wordt bedreigd door een agressief en totalitair buurland: China. De Chinese regering beschouwt Taiwan ten onrechte als onderdeel van zijn grondgebied.

De geschiedenis toont duidelijk aan dat Taiwan nooit deel uitmaakte van de Volksrepubliek China en dat Chinese claims van vóór 1895, het begin van de Japanse koloniale periode in Taiwan (1895-1945), op zijn best dubieus zijn. Vanuit Taiwanees perspectief biedt de oorlog in Oekraïne echter ook enkele lichtpunten.

Hoop voor Taiwan

Ten eerste kan Taiwan hoop putten uit het feit dat het vastberaden en moedige verzet van Zelenski en zijn volk de opmars van Rusland aanzienlijk heeft vertraagd en op sommige punten zelfs heeft teruggedrongen. China kan hier een belangrijke les uit trekken. De manier waarop het veel kleinere Oekraïne als een ­David tegen Goliath terugvecht tegen de Russische overmacht, is een lichtend voorbeeld voor Taiwan. De Taiwanese vertegenwoordigster in de VS, Bi-khim Hsiao, bracht de moraal helder onder woorden in een opinieartikel van The Washington Post op 24 maart.

Ten tweede is er hoop omdat Oekraïne de strijd veel langer volhoudt dan verwacht werd, terwijl Oekraïne ten opzichte van Rusland een stuk ongunstiger ligt dan Taiwan ten opzichte van China. Het was voor Rusland immers relatief eenvoudig om Oekraïne binnen te vallen: de Russische tanks konden simpelweg de tweeduizend kilometer lange landsgrens over rijden. Taiwan wordt echter van China gescheiden door de 180 kilometer brede Straat van Taiwan. Die zee vormt een formidabele natuurlijke barrière die onder normale omstandigheden al zeer moeilijk over te steken is – laat staan ​​tijdens een oorlog. Vijandelijke schepen en vliegtuigen die trachten de andere kant te bereiken, zijn een gemakkelijk doelwit voor de goed gepositioneerde verdedigingslinies langs de rotsachtige kusten van Taiwan.

Een derde belangrijk punt is dat de gezamenlijke reactie van de VS en de EU veel sterker was dan verwacht, met name op het gebied van economische en financiële sancties. Tot voor kort aarzelde de EU om zelfs maar over dergelijke sancties te praten, maar na de Russische invasie werden ze razendsnel uitgevoerd.

Daardoor hebben de EU en de VS nu ervaring met ingrijpende maatregelen, en zijn ze veel beter voorbereid en in staat om zwaarwegende sancties te gebruiken.

Dat moet China tot nadenken stemmen, aangezien het in grote mate afhankelijk is van de export. Als de export hapert of staakt, heeft dit onmiddellijk zwaarwegende gevolgen voor de Chinese economie.

Twee wereldvisies

Terug naar de woorden van Hoekstra in Washington. Hij stelde dat er tijdens een crisissituatie als de huidige oorlog in Oekraïne een duidelijk verschil merkbaar wordt tussen de twee wereldvisies: in het democratische wereldbeeld wordt de nadruk gelegd op gemeenschappelijke waarden, vrijheid en democratie.

In het autocratische wereldbeeld, dat Rusland en China voor ogen staat, spelen macht, intimidatie en inboezemen van angst de boventoon. ‘In de huidige crisis heeft het volk van Oekraïne duidelijk gekozen voor vrijheid en democratie. De wereld waartoe Oekraïne wil behoren is ook onze wereld’, aldus Hoekstra.

Dat is ook de wereld waartoe het Taiwanese volk wil behoren: door machtspelletjes in het verleden, die over de hoofden van de Taiwanezen werden gespeeld, is het land in een politiek isolement geduwd. Het is zaak dat Nederland en Europa ook achter Taiwan gaan staan om de Taiwanezen te helpen een volwaardig lid van de vrije en democratische internationale gemeenschap te worden.

Gerrit van der Wees is voormalig Nederlands diplomaat. Hij doceert nu geschiedenis van Taiwan aan de George Mason Universiteit en Amerikaanse betrekkingen aan de George Washington Universiteit.