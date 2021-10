Opinie: de Nederlandse band met inheemse bevolking van de Amerika’s is niet van een ver duister verleden

Bijeenkomst in Austin, Texas, in aanloop naar Indigenous Day. Beeld REUTERS

Maandag (vandaag) is het Indigenous Peoples Day in de Verenigde Staten. Op dezelfde dag zal een vijfdaagse marathon aan protesten beginnen voor het Witte Huis om Biden zover te krijgen om officieel een klimaatcrisis uit te roepen en eindelijk het leggen van oliepijplijnen door indigenous land voor eens en altijd stop te zetten. Onze bossen staan ​​in brand. Onze steden staan ​​onder water. Onze mensen sterven aan kanker, en wij worden nog steeds gekoloniseerd. Veel mensen in Nederland weten niet in hoeverre zij hier aan bijdragen. Het is niet alleen iets wat mensen gewoonweg niet weten, maar ook niet willen weten. Want in Nederland zijn we ‘post-koloniaal’, en wordt er gedaan alsof kolonialisme een ver duister verleden is, wat ‘al zo lang geleden is’.

Dit is een farce. Zoals Nederland in het verleden bij heeft gedragen aan de genocide van de oorspronkelijke bewoners van de Amerika’s, zijn Nederlandse bedrijven, en de overheid die hen steunt, ook nu verantwoordelijk voor de reden waarom er volgende week vijf dagen aan protesten zullen plaatsvinden. Het zijn Nederlandse banken als de ING en de ABN Amro die de Keystone XL en DAPL oliepijplijnen hebben medegefinancierd, het is de Dutch Royal Shell die al jaren zorgt voor vervuilen van indigenous land in Zuidelijke Staten, zoals Louisiana en landen in de golf van Mexico.

New York

Het zou goed zijn om in Nederland ook bewuster om te gaan met de vaak gewelddadige bijdrage aan het verleden en het heden van de inheemse bevolking. Nederland vertelt heel trots over ‘Nieuw-Amsterdam’, wat nu New York is, maar vergeet vaak te vertellen dat de oorspronkelijke bewoners daar wel zijn bedrogen en systematisch uitgeroeid door de Nederlanders.

Door de Nederlandse belangen in deze oliepijplijnen is Nederland nog steeds verantwoordelijk voor geweld tegen de oorspronkelijke bewoners van de Amerika’s. Ieder met een bankrekening bij de ING of de ABN draagt bij aan de de klimaatcrisis, die nu vooral de inheemse bevolking treft, maar een voorbode is voor wat er in de rest van de wereld zal volgen. Zoals James Baldwin heeft gezegd: ‘If they take you in the morning, they will be coming for us that night.’

Daarom is het goed om Nederlanders bewust te maken van het feit dat er nog zeker inheemse bewoners zijn in de Amerika’s, niet alleen in films en series, maar daadwerkelijke mensen die lijden onder de vervuiling van het gestolen land waar ze op leven. Zoals het ook goed is om mensen hier bewust te maken van wat ze er zelf aan bijdragen en dat ze niet snel de handen opheffen en ‘ik weet niet wat ik moet doen’ roepen. Inactie is ook actie, en wij zijn stervende mede door inactie hier.

Manon Portos Minetti is amerikanist en historicus gespecialiseerd in koloniaal geweld in de VS