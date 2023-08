Opinie: De mentale pandemie onder jongeren schreeuwt om een nieuw soort OMT

Jongeren tijdens het Nationaal Jeugddebat in de Tweede Kamer, in april van dit jaar. Beeld David van Dam / de Volkskrant

Suïcide is de meest voorkomende doodsoorzaak bij jongeren onder de 30 jaar, zo bleek in mei uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Psychische klachten als angst en depressie zijn wereldwijd met een kwart toegenomen, blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Die problemen zijn onder jongeren het grootst.

Het verklaart waarom talloze instanties, zoals het RIVM en het Trimbos-instituut, onlangs aan de bel trokken. Hoogleraar jeugdpsychiatrie Arne Popma voorspelde het vorig jaar al in dagblad Trouw: nu de viruspandemie voorbij is, moeten we dealen met een mentale pandemie.

Grote mentale problemen onder jongeren waren er voor corona al. Het beeld dat de onderzoekers schetsen verrast mij, jonge vrouw van 29, niet. Tijdens mijn psychologiecolleges léérde ik niet alleen over paniekaanvallen, maar werd ik er zelf ook mee geconfronteerd.

Over de auteur Joyce van der Wegen is programmamanager externe relaties bij het Expertisecentrum inclusief onderwijs (Ecio) en oud-bestuurslid van de Landelijke Studentenvakbond (LSvB). Dit is een ingezonden bijdrage, die niet noodzakelijkerwijs het standpunt van de Volkskrant reflecteert. Lees hier meer over ons beleid aangaande opiniestukken. Eerdere bijdragen in deze discussie vindt u onder aan dit artikel.

En ik ben niet de enige: jongeren struikelen al langer over een te hoge prestatielat. Een bezoek aan de psycholoog lijkt in mijn omgeving eerder regel dan uitzondering. Cijfers bevestigen dat: het aantal jongeren dat als patiënt in de ggz terechtkomt, stijgt al jaren. Nu is hulp zoeken op zichzelf niet ‘slecht’, maar deze stijging laat wel zien dat we de waarschuwing voor een mentale pandemie serieus moeten nemen.

Preventieakkoord

Hoewel de problemen inmiddels het Torentje hebben bereikt, wordt de urgentie niet gevoeld. Alleen erover praten is niet afdoende: er moet (genoeg) geld worden geïnvesteerd. Pas in 2022 werd het Nationaal Preventieakkoord uitgebreid naar mentale gezondheid. Op jaarbasis is daar 60 miljoen euro voor gereserveerd. De nadruk ligt in het preventieakkoord op een rookvrije generatie, minder alcoholgebruik en het terugdringen van overgewicht.

Hoewel de coronacrisis niet een-op-een vergelijkbaar is, werd er voor die pandemie veel meer geld uitgetrokken – in 2022 alleen al werd er 15,2 miljard euro aan besteed. Een volkomen terechte uitgave, maar nu wordt het tijd om de volgende pandemie met een vergelijkbaar aanvalsplan te lijf te gaan. Van de afgelopen crisis hebben we geleerd dat het aanstellen van een speciaal crisisteam, zoals een Outbreak Management Team (OMT), hierbij kan helpen.

Obesitasniveau

Hoogleraar Jochen Mierau stelde in de Volkskrant voor om de volksgezondheid te verbeteren door speciale doelen in de wet te verankeren, om zo bijvoorbeeld het obesitasniveau terug te dringen. Een prima idee, maar daarmee vervalt Mierau in een bekend patroon: gezondheid gelijkstellen aan lichamelijke gezondheid. Mentale gezondheid is ook gezondheid en verdient afzonderlijke maatregelen. Mentale problemen zijn niet direct zichtbaar aan de buitenkant, maar wél in bovengenoemde cijfers.

Misschien kun je mentale gezondheidsproblemen niet zo concreet aanpakken als bijvoorbeeld de invoering van een ‘suikertaks’ tegen obesitas, maar dat pleit des te meer voor een OMT dat het kabinet op dit punt adviseert. Een team van experts dat helpt met een doordacht plan en concrete maatregelen. Want de problemen worden ook in deze pandemie alleen maar groter als we afwachten.

Studentenwelzijn

Dat betekent niet dat we niets weten of dat er geen stappen zijn gezet. Onlangs publiceerde het Expertisecentrum inclusief onderwijs (Ecio) nog een rapport met oplossingsrichtingen om de prestatiedruk onder jongeren te verminderen. Een ander voorbeeld is het meerjarenplan dat hogescholen en universiteiten een paar weken terug presenteerden voor een beter studentenwelzijn.

Toch zulen deze maatregelen geen zoden aan de dijk zetten als ministeries onvoldoende samenwerken. Zelfs als de begeleiding in het onderwijs intensiever wordt, belanden studenten na een doorverwijzing alsnog op een ggz-wachtlijst. Daarom hebben we de hulp hard nodig van knappe koppen die over de gescheiden ministeriemuren heen kijken.

Unicef-advies

Hierbij is het van belang de jongeren zelf niet te vergeten. Zij geven aan dat politici nog niet genoeg naar hun voorstellen luisteren, zo staat in een Unicef-advies uit 2022. Nodig jongeren daarom altijd uit bij het formuleren van een advies.

We hebben niet langer de luxe om gezondheid te benaderen vanuit een kokervisie. Het draait om meer dan fysieke gesteldheid, zo laten de suïcidecijfers zien. Laten politieke partijen deze zomerperiode dus aangrijpen voor het vormen van een plan. De problemen van jongeren dienen een serieuze kopzorg te worden van het nieuwe kabinet.