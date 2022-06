Opinie: De manier waarop we literaire prijzen toekennen, heeft geen enkele waarde

Roelof ten Napel Beeld Melanie Marsman

Het gaat slecht met de aandacht voor literaire prijzen. Op weblog Tzum verscheen recent een ingezonden brief van schrijver Gerbrand Bakker, jurylid van de tweejaarlijkse Anton Wachterprijs voor het beste romandebuut. Hij reageerde op een bericht waarin men vroeg waarom de organisatie het nieuws over hun shortlist ‘zo klein mogelijk’ had gehouden.

Dat lag volgens Bakker niet aan de organisatie, maar aan de media. Het baarde hem zorgen dat zelfs de toekenning van de prijs, aan Simone Atangana Bekono, ‘geen enkele nieuwswaarde’ leek te hebben. Een prijs waarvan geen melding wordt gemaakt ‘zou je net zo goed niet hebben kunnen winnen’, schreef Bakker, en het gevaar dreigt dat geldschieters zich terugtrekken.

Trage, saaie onthulling

Twee weken eerder klonk in de Volkskrant hetzelfde geluid. Poëzierecensent Geertjan de Vugt vroeg zich af waarom de Grote Poëzieprijs niet werd uitgereikt bij Nieuwsuur, waarom de winnaar niet werd geïnterviewd bij Op1. Waren nieuwsredacties soms bang voor poëzie? Ongetwijfeld. Maar hoewel het artikel van De Vugt op mijn sympathie kon rekenen – ik ben nu eenmaal de desbetreffende winnaar – schaar ik me niet achter zijn diagnose.

Bakker zegt het eigenlijk al: de toekenning van zo’n prijs heeft geen nieuwswaarde. Beter gezegd: de manier waarop we prijzen toekennen. De aankondigende hink-stap-sprong van longlist, shortlist naar winnaar is volstrekt achterhaald. Er zijn geen grote groepen lezers die maandenlang met die nominaties meeleven en het is voor nieuwsredacties volstrekt oninteressant om, met intervallen van een maand of twee, drie vrijwel identieke artikelen te publiceren over de trage, saaie onthulling van de winnende auteur.

Voor de Libris Literatuur Prijs hebben die tussenstappen wellicht een functie, maar bij prijzen voor debuten of kleinere genres houdt die structuur louter de genomineerden zelf in spanning. Dat levert, inderdaad, geen nieuwswaarde op. Zoals je niet benieuwd bent naar wie er misschien in de selectie van het Nederlands elftal zit: je wilt weten wie het zijn geworden, en welke grote namen er verrassend genoeg ontbreken.

Bloemlezingen en literaire avonden

Ik geloof in een simpele oplossing: draai de structuur van al die prijzen om. Er komt geen longlist of shortlist, er komt één nieuwsbericht waarin meteen de winnaar bekend wordt gemaakt, samen met een handvol finalisten. Ook die finalisten krijgen prestige in de vorm van een klein deel van het prijzengeld. Publiceer, in het geval van poëzie, een bloemlezing met de beste gedichten van het jaar, zoals de Vlaamse Herman de Coninckprijs al doet, en de VSB Poëzieprijs vroeger deed.

Organiseer met de winnaar en finalisten een aantal literaire avonden in het land. Als meerdere prijzen daarbij samenwerken, krijg je een reeks evenementen zonder gelijke: het zouden avonden zijn waarbij alle auteurs gekozen zijn door vakjury’s die de hele literaire oogst van het afgelopen jaar hebben doorgespit.

Belangrijk: maak tijdens die avonden goede foto’s en video’s. Als je aandacht wilt, moet je, of je dat nu chic vindt of niet, geen nieuwswaarde scheppen, maar content. Laat sociale media die content verspreiden. Bijkomstig voordeel is dat als al die content het logo van je sponsor laat zien, er wellicht meer partijen bereid zijn om als sponsor op te treden.

BoekTokkers

Stuur natuurlijk een persbericht rond, maar laat je vooral ook bijstaan door BoekTokkers, die de literatuur al voortdurend onder de aandacht brengen. Geef een krant de mogelijkheid de winnaar onder embargo alvast te interviewen, zodat het artikel kan verschijnen wanneer het nieuws nog nieuw is.

Stop kortom met het gebruiken van een structuur die zich niet heeft aangepast aan het bestaan van, zeg, het internet. Bakker schrijft: als media het niet noemen, bestaat het niet. Inderdaad – maar denk bij ‘media’ dan niet alleen aan kranten en tv. Als je aandacht wilt, moet je die trekken op de manieren van vandaag.

Roelof ten Napel is een Nederlands schrijver, dichter en essayist. Hij werd genomineerd voor meerdere (poëzie)prijzen en won het C.C.S. Crone-Stipendium.