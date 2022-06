Opinie: De maatschappij krijgt de huisarts die zij verdient - op afstand, met digitale assistenten en e-consulten

Een anatomische model en het elektronisch patiëntendossier in een huisartsenpraktijk. Beeld ANP XTRA

De afgelopen maanden is de overbelasting van de huisarts in diverse media veelvuldig aan bod gekomen. Recent nog werd in de Volkskrant de blaaskatheter gebruikt als vertrekpunt om te illustreren hoe bureaucratie huisartsen frustreert bij het goed zorgen voor hun patiënten.

Naast de terreur van bureaucratie zijn meer oorzaken beschreven die bijdragen aan die overbelasting zoals de matig georganiseerde substitutie van zorg van tweede naar eerste lijn, toegenomen zorgvraag (bijvoorbeeld door een minder zelfredzame maatschappij en door de dubbele vergrijzing), personeelstekorten (zowel bij doktersassistenten, praktijkondersteuners als ook bij praktijkhoudende huisartsen), het suboptimaal functioneren van (delen van) de ggz/de jeugdzorg/het welzijnswerk (waar toenemend extreem lange wachttijden bestaan en verantwoordelijkheid daarvoor wordt afgeschoven), de toegenomen complexiteit (zowel zorginhoudelijk als ook qua organisatie van zorg), marktwerking in de zorg die samenwerking frustreert, et cetera.

Meer over de auteur Mark van der Wel is academisch huisarts bij Wijkgezondheidscentrum Lindenholt en de afdeling eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc.

Morele stress

Wat veel eerdere publicaties met elkaar verbindt, maar niet eerder zo werd benoemd, is het fenomeen ‘moral distress’. Deze term lijkt in 1984 als eerste gemunt door Andrew Jameton in een Amerikaans boek over ethiek voor verpleegkundigen. Morele stress kan worden gedefinieerd als het vervelende gevoel dat zorgverleners ervaren wanneer zij de zorg die zij willen bieden niet in de praktijk kunnen brengen als gevolg van externe factoren. Morele stress ondermijnt de kwaliteit van zorg en het werkplezier van een zorgverlener.

Luisterend naar collega’s in mijn regio durf ik te concluderen dat een groeiende groep huisartsen in toenemende mate last heeft van morele stress.

Morele stress gaat om moeten schipperen met je aandacht en tijd omdat er te veel patiënten op de dag gepland staan in consulten met te weinig tijd voor het probleem. Morele stress gaat over de ondermijning van je gevoel van kwaliteit, omdat je noodgedwongen korter door de bocht gaat, iemand voor je gevoel afscheept, je eerder verwijst dan echt nodig is, aan snelle symptoombestrijding doet in plaats van aanpakken bij de bron. Het gaat over het ontbreken van tijd om je te verdiepen in een complex probleem.

Het gaat om het moeten verdragen dat overige hulpverlening ‘gesloten’ is, dat patiënten om drogredenen worden afgewezen voor hulp of ondersteuning, dat verantwoordelijkheid voor vervolgbeleid wordt afgeschoven. En dat ‘dus’ de verantwoordelijkheid bij de huisarts blijft liggen. Het gaat over het gevoel niet te kunnen doen hoe je geleerd hebt dat het zou moeten. Of niet te kunnen doen waarvan je in overleg met je patiënt denkt dat dat nodig is om vooruit te komen.

Het bestaan van morele stress impliceert dat er een kwalitatieve norm bestaat. Huisartsen wordt die norm grotendeels aangeleerd tijdens de opleiding tot huisarts. Zij leren naast medische inhoudelijke kennis en vaardigheden ook over de kernwaarden van de huisartsgeneeskunde: generalistisch, continue en persoonsgericht.

Kernwaarden

Die kernwaarden zijn een essentiële voorwaarde voor het met kwaliteit uitoefenen van het werk als huisarts. Er is een indrukwekkende hoeveelheid gedegen wetenschappelijk onderzoek dat aantoont hoe die kernwaarden in de praktijk te brengen en hoe die vervolgens in combinatie met medische kennis en vaardigheden leiden tot goede diagnostiek, goede behandeling en goede begeleiding van hoge kwaliteit en met hoge doelmatigheid.

Zonder generalistische vaardigheid zal een huisarts niet om kunnen gaan met de veelheid aan mogelijke diagnosen en de daarbij horende onzekerheid en verzanden in een overdaad aan aanvullende diagnostiek (lab, scans, et cetera). Zonder generalisme kan een huisarts niet omgaan met een patiënt bij wie meerdere ziekten tegelijkertijd aanwezig zijn en waarbij het gewenste beleid voor een van de ziekte afzonderlijk botst met het gewenste beleid bij een van de andere ziekten.

Zonder continuïteit in persoon (dezelfde arts ziet gedurende vele jaren dezelfde patiënt steeds terug) is het niet mogelijk als arts kennis op te bouwen over hoe een patiënt klachten presenteert. Over hoe klachten met elkaar in verband staan, of het knispertje bij het luisteren van de longen er altijd al zat of nu voor het eerst aanwezig is (en dan mogelijk toch een longontsteking is). Zonder continuïteit in persoon is het moeilijker vertrouwenspersoon te worden, wat erg kan helpen als problemen ingewikkeld zijn en wijsheid gewenst.

Zonder persoonsgerichtheid zal het stellen van de juiste diagnose en het bepalen van het goede beleid moeilijker zijn. Welk werk of hobby's kunnen mede bepalen waar een hoest vandaan komt. Welke ziekten komen in gezin en familie voor en is dat nu helpend bij de huidige klachtpresentatie? Kan iemand goed lezen of niet? Zijn er schulden, hoe woont iemand? Krijgt een patiënt voldoende liefde en geborgenheid of juist helemaal niet? Is iemand een angsthaas die bij elke hoest denkt aan kanker en daarom vraagt om een röntgenfoto van de longen? Of bagatelliseert iemand altijd zijn problemen en blijkt die wel mee te vallen pijn op de borst toch een hartinfarct te zijn?

Het moge duidelijk zijn dat deze drie kernwaarden geen vrijblijvende hobby van de huisarts zijn, maar onmisbare bouwstenen, nodig om de kwaliteit van zorg te leveren die onze maatschappij gewoon is te krijgen. Een deel van de morele stress van de huisarts komt voort uit het steeds moeilijker naar behoren kunnen toepassen van deze kernwaarden van de huisartsgeneeskunde.

Keuzes

Welke keuzes gaan we in Nederland maken als het gaat om de huisartsgeneeskunde? Gaan we pragmatisch kiezen voor roeien met de riemen die we hebben? Overbelast blijven? De morele stress laten toenemen? Gaan we als voldongen feit aannemen dat er tekort aan vast personeel is en te weinig middelen (geld, ondersteuning, tijd) om dat op te lossen? Laten we de kernwaarden heel geleidelijk ondermijnen, met praktische oplossingen op de korte termijn zoals de chatbot als doktersassistente, het e-consult en beeldbellen als werkdrukverlagers (visie VGZ), minder bureaucratie beloven maar laten stranden in de uitvoering? Ik hoor patiënten in mijn praktijk nog bar weinig vragen om deze oplossingen.

Of proberen we principieel te blijven? En gaan we ondanks tekorten en huidige, minder helpende structuren (marktwerking in de zorg, Wet Algemene verordening gegevensbescherming overdaad, schotten tussen financiering zorg-welzijn/eerste en tweede lijn) pal staan voor het blijven toepassen van huisartsgeneeskunde volgens de kernwaarden? Juist omdat er zoveel bewijs bestaat over de relevantie en de doelmatigheid daarvan. En gaan we aan zo’n principiële keuze dan ook beleidsconsequenties verbinden?

Andere invulling

Ik voorzie dat bij de aanstaande ontwikkelingen in de huisartsenzorg pragmatiek zal winnen van principes. Verschraling als oplossing om een overbelast zorgsysteem toch wat overeind te houden. Het beroep huisarts zal vast niet verdwijnen, maar krijgt een andere invulling. Deze nieuwe huisarts zal door opgelegd beleid en door systeembeperkingen minder kunnen werken volgens de kernwaarden. Huisartsen die slechts geheel of hoofdzakelijk digitaal beschikbaar zijn voor patiënten bestaan al. In een zorgstelsel dat morele stress vergroot zal het aantal praktijkhoudende huisartsen afnemen.

De overgeblevenen zullen uit zelfbehoud en door opgeworpen drempels als oplopende wachttijd, digitale doktersassistenten, e-consulten, thuisdiagnostiek en meer goedkoper, ondersteunend personeel dat deel van de taken van de huisarts overneemt, op afstand van de patiënt komen te staan. Om zich vervolgens te buigen over alleen het hoogst nodige en hoogst ingewikkelde. Een huisarts die op deze manier niet meer laagdrempelig beschikbaar is, minder generalist wordt en voor wie het moeilijker wordt om daadwerkelijk persoonsgericht te werken. Ik heb zorgen dat deze ontwikkelingen een nieuwe norm zullen creëren met een lagere kwaliteit van zorg en minder doelmatigheid. Een norm waar wij als maatschappij aan gaan wennen en genoegen mee gaan nemen.

Nieuwe weg

Deze nieuwe vormen van invulling van het vak huisarts zullen door beleidsmakers en verzekeraars ongetwijfeld verkocht worden als ‘onvermijdelijk’ of als een veelbelovende weg, als een ‘kans’. En daarmee een beweging inzetten die wegdrijft van het handelen waarvoor gedegen bewijs bestaat dat het doelmatig en goed is. ‘Het ontbreken van bewijs voor die nieuwe weg met verdunde toepassing van kernwaarden is geen bewijs dat het niet zal werken’, zal vast ingezet worden om de keuzen te rechtvaardigen. De onderzoeker in mij kan daar niet veel tegenin brengen, de dokter in mij kan aan zijn vezels voelen dat de geschetste ontwikkeling mijn morele stress zal verhogen. De vraag is of ik dat kan weerstaan.

Onder huisartsen bestaat het gezegde ‘als huisarts krijg je de patiënten die je verdient’. Analoog daaraan geldt voor beleidsmakers en daarmee ook voor de maatschappij dat zij de huisarts krijgen die ze verdienen.