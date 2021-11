Opinie: De lichte coronaregels in Zweden zijn verleidelijk, maar de bevolking pikt ook veel inperkingen als ze ‘evenwichtig’ zijn

Inwoners van Stockholm eten 's avonds laat op terrassen van restaurants afgelopen juli, nadat de coronabeperkingen zijn opgeheven. Beeld AFP

Eenmaal aangekomen in Stockholm was lagom een van de eerste woorden die ik leerde. Het is een typisch Zweeds woord en betekent ‘precies genoeg’ of wel ‘de juiste hoeveelheid’. Een vriend van mij heeft zelfs zijn koffie-lunchzaak in het centrum van de stad Lagom genoemd. En zeker, zijn broodjes zijn eenvoudig en zonder al teveel poes-pas; gewoon, lekker en precies genoeg voor de lunch.

Menig Zweed houd zich aan lagom vast en beschouwd het zelfs als een way-of-life; niet te weinig maar ook nooit te veel. Je ziet het terug in het dagelijkse leven. Op vele etiketten staat: lagom eieren, lagom gezouten boter. Maar ook een lagom kopje koffie; de juiste maat en precies genoeg voor jou. Maar de vraag is: wat is precies de juiste hoeveelheid en wie bepaald deze standaard? Want er zullen verschillen tussen mensen zijn maar ook voor mijzelf geldt: soms eet ik meer, soms eet ik minder, ik hou juist graag van grote eieren, en mijn voorkeur is een kleine espresso; niet lagom, maar naar mijn individuele en variabele standaard wel.

Staatsstandaard

Het is de Zweedse staat die de standaard bepaalt en zegt wat lagom is. Zo heeft de staat alle alcohol (boven 3,5 procent) gereguleerd sinds 1955 door middel van een monopolie waarbij alle verkoop gecentreerd is in de staatswinkel System Bolaget. En als men al niet wordt ontmoedigd om bier, wijn, aquavit, en andere sterke dranken in te slaan vanwege de stroom aan reclamespotjes die wijzen op de relatie tussen alcoholisme en huiselijk geweld, dan zijn er nog wel de absurde openingstijden van de staatswinkel: door de week tot 19.00 uur, zaterdags tot 15.00 uur, zondags en feestdagen gesloten. Dit is lagom.

Een ander voorbeeld van lagom zijn de recente restricties van roken in het openbaar. Standaardisering en lagom: er is bepaald dat roken naast het buskhokje of treinstation niet meer mag, op het terrasje buiten al helemaal niet en op festivals of in clubs zijn er enkele beperkte en kleine ruimtes gespaard gebleven waarin propperig gerookt ‘mag’ worden. Dit betekent aanpassen en dit is lagom.

Maar toch zien we dat de Zweden zich zonder al teveel mokken aan deze door de regering ingestelde standaarden onder het mom van lagom en gezondheid aanpassen. Er zijn inperkingen, maar het is precies genoeg, of is het dan toch een beperking van vrijheid en maakt het de Zweden niet uit?

Coronadiscussie

Nu wordt Zweden in de huidige coronadiscussie snel en vaak aangehaald als voorbeeld voor het land van de vrijheid. In Zweden zijn er minder ‘serieuze’ beperkingen en is het leven redelijk ‘normaal’ gebleven. Zweden doen het anders. Ik kan niet klagen. Kijkend naar de harde lockdowns van andere Europese landen, met name Italië, maar ook Nederland, was ik opgelucht dat ik wel nog gewoon een kopje koffie in de zaak van mijn vriend kon drinken.

De Zweedse regering, geadviseerd door Anders Tegnell, de Zweedse Jaap van Dissel, heeft een andere standaard ingesteld. Hij werd wereldwijd bekend door zijn advies en scepsis ten aanzien van de lockdown-beperkingen en het gebruik van mondkapjes tijdens de pandemie. Ook hier lagom; een precieze en minimale afstemming die de Zweedse bevolking, gewend om de staat te volgen, deed zonder morren.

Maar wat zeggen de harde cijfers? Is het lagom-beleid goed genoeg, beter, of is het eigenlijk niet zo optimaal? De tijd zal het leren. Eén ding is wel duidelijk: het precies afstemmen van regels om de bevolking door een crisis te leiden of om alcohol dan wel rookgedrag te reguleren gaat gepaard met de inperking van vrijheden. En dat zien we als buitenstaanders vaak niet zo duidelijk. Leuk is anders. Het zou maar eens in Nederland gebeuren dat je geen sigaretje meer mag opsteken buiten het station of op het terras, laat staat dat je geen fles wijn meer kan halen op weg naar een dinertje of een paar koude biertjes op zondagmiddag voor in het park. Vrijheden die in Nederland heel gewoon zijn.

En in Zweden? Het lijkt soms het ultieme land der vrijheid, vooral nu. Maar door de lagom-standaard is het eigenlijk wel anders: vrijheden zijn ingeperkt en de Zweden weten niet beter. Of hebben ze zoveel vertrouwen in de staat en Anders Tegnell? Dat is toch ook wel weer mooi om te zien. Aanpassen en welkom in lagom Zweden.

Sjors Joosten is PhD-student sociologie aan Stockholm University.