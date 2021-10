Opinie: De klimaatcrisis is code rood voor de mensheid

Een Indonesische vrouw en haar twee kinderen op een zwaar vervuild strand van Jimbaran, Bali. Beeld Agung Parameswara / Getty

Wereldleiders worden binnenkort op de proef gesteld op de VN-Klimaatconferentie (COP26) in Glasgow. Hun acties, of inactiviteit, zullen laten zien hoe serieus zij de aanpak van de noodsituatie van onze planeet nemen.

De waarschuwingen kunnen niemand ontgaan: overal bereiken temperaturen nieuwe hoogten, biodiversiteit bereikt een nieuw dieptepunt, oceanen warmen op, verzuren en verstikken in plastic afval. Stijgende temperaturen zullen grote delen van onze planeet onleefbaar maken voor mensen tegen het eind van deze eeuw.

En het gerespecteerde medische tijdschrift The Lancet typeerde klimaatverandering onlangs als de ‘cruciale kwestie in de menselijke gezondheid’ voor de komende jaren - een crisis getekend door wijdverspreide honger, ademhalingsziekten, dodelijke rampen en uitbraken van besmettelijke ziekten die nog erger kunnen zijn dan Covid-19.

Noodklok

Hoewel de noodklok oorverdovend wordt geluid, zien we in de recentste VN-rapporten nieuw bewijs dat de acties van regeringen tot nu toe gewoon niet voldoen aan wat zo hard nodig is.

Nieuwe aankondigingen voor klimaatactie de laatste tijd zijn welkom en van cruciaal belang, maar toch stevent onze wereld af op rampzalige wereldwijde temperatuurstijgingen, ruim boven 2 graden celsius.

Dat is ver verwijderd van de doelstelling van 1,5 graad waarover de wereld het eens is geworden in het Akkoord van Parijs, een doel waarvan de wetenschap ons vertelt dat het de enige duurzame uitweg voor onze wereld is.

Dat doel is volledig haalbaar. Als we de wereldwijde uitstoot dit decennium met 45 procent ten opzichte van het niveau in 2010 verminderen. Als we klimaatneutraliteit tegen 2050 bereiken. En als de wereldleiders naar Glasgow komen met gedurfde, ambitieuze en controleerbare doelstellingen voor 2030 en nieuw, concreet beleid om deze ramp te keren.

Vooral de leiders van de G20 moeten resultaten boeken. De tijd van diplomatieke beleefdheden is voorbij. Als regeringen, vooral de G20-regeringen, niet in actie komen en het voortouw nemen voor deze inspanningen, stevenen we af op vreselijk menselijk leed.

Maar alle landen moeten beseffen dat het oude model van economische ontwikkeling op basis van fossiele brandstoffen een doodvonnis betekent voor hun economieën en onze planeet.

Koolstofvrij

We moeten koolstofvrij worden, elke sector en elk land. We moeten subsidies verschuiven van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie en vervuiling belasten, niet mensen. We moeten een prijs zetten op koolstof en dat geld gebruiken voor veerkrachtige infrastructuren en banen.

En we moeten het gebruik van steenkool tegen 2030 hebben beëindigd in OESO-landen en tegen 2040 in alle andere landen. Steeds meer regeringen hebben beloofd te stoppen met geld steken in steenkool, en de privésector moet dringend hetzelfde doen.

Mensen verwachten terecht dat hun regeringen het voortouw nemen. Maar we dragen allemaal de verantwoordelijkheid om onze gezamenlijke toekomst veilig te stellen.

Bedrijven moeten hun klimaatimpact verminderen en hun activiteiten en financiële stromen volledig en op een geloofwaardige manier afstemmen op een klimaatneutrale toekomst. Geen excuses meer, geen groenwassen meer.

Zowel openbare als privé-investeerders moeten hetzelfde doen. Ze zouden zich moeten aansluiten bij koplopers zoals de alliantie van klimaatneutrale vermogensbezitters en het eigen pensioenfonds van de VN, dat met zijn koolstofverminderende investeringsdoelstellingen voor 2021 sneller en beter deed dan gepland, met een vermindering van 32 procent dit jaar.

Betere keuzen

Individuen in elke samenleving moeten betere, meer verantwoorde keuzen maken in wat ze eten, hoe ze reizen en wat ze kopen. Jongeren en klimaatactivisten moeten blijven doen wat ze doen: eisen dat hun leiders in actie komen en hen op hun verantwoordelijkheid wijzen.

We hebben wereldwijde solidariteit nodig om alle landen te helpen deze overgang te maken. Ontwikkelingslanden worstelen met schulden- en liquiditeitscrises. Ze hebben steun nodig.

Openbare en multilaterale ontwikkelingsbanken moeten hun klimaatportefeuilles aanzienlijk vergroten en hun inspanningen opvoeren om landen te helpen bij de overgang naar klimaatneutrale, veerkrachtige economieën. De ontwikkelde wereld moet dringend voldoen aan haar toezegging van ten minste 100 miljard dollar aan jaarlijkse klimaatfinanciering voor ontwikkelingslanden.

Donoren en multilaterale ontwikkelingsbanken moeten minstens de helft van hun klimaatfinanciering besteden aan aanpassing en veerkracht.

De Verenigde Naties werden 76 jaar geleden opgericht om consensus te bereiken om actie te ondernemen tegen de grootste bedreigingen voor de mensheid. Maar zelden hebben we te maken gehad met een crisis als deze, een echte existentiële crisis die, als die niet wordt aangepakt, niet alleen ons bedreigt, maar ook toekomstige generaties.

Er is één weg vooruit. Een toekomst van 1,5 graad is de enige levensvatbare toekomst voor de mensheid. Leiders moeten in Glasgow doorpakken, voor het te laat is.

António Guterres is Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties.