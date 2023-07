Opinie: De keuze om dit kabinet op asielbeleid te laten vallen is schraal. Had op zijn minst een volksraadpleging gehouden

Vrouwen en kinderen lopen van het ene deel naar een ander deel van het azc in Ter Apel. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Wat vindt u eigenlijk van gezinshereniging? Ik had er tot vorige week nog niet veel over nagedacht. Ik kan me ook niet herinneren dat ik ooit mijn mening heb gegeven in een stemwijzer over de gezinshereniging van vluchtelingen uit oorlogslanden, dan wel van vluchtelingen die nooit meer veilig terug kunnen. Ik zal niet de enige zijn.

Er zijn Nederlanders die minder vluchtelingen willen opnemen, ongeacht wie of wat. En er zijn ook Nederlanders die vinden dat een moeder het recht heeft haar vooruit gereisde kinderen achterna te gaan, ongeacht haar situatie. Daartussenin bevinden zich velen anderen. En die mensen verdelen zich niet netjes over partijlijnen.

Over de auteur

Mark Beumer is hoofdonderzoeker bij Populytics, een onderzoeksbureau werkzaam in het veld van burgerparticipatie. Dit is een ingezonden bijdrage, die niet noodzakelijkerwijs het standpunt van de Volkskrant reflecteert. Lees hier meer over ons beleid aangaande opiniestukken. Eerdere bijdragen in deze discussie vindt u onder aan dit artikel.

Wisten de onderhandelaars de afgelopen dagen hoe Nederlanders hierover denken? Als een thema belangrijk genoeg is om een kabinet te laten vallen, hadden ze dat dan niet even moeten vragen?

Als de VVD, en Mark Rutte in het bijzonder, zichzelf niet kwetsbaar had willen maken voor het verwijt dat zijn timing en tactiek vooral politiek-electoraal gedreven was, dan was een andere aanpak raadzaam geweest. Dit had anders gemoeten. Maar hoe?

Het antwoord begint bij de observatie dat verkiezingen een tamelijk slechte graadmeter zijn voor wat mensen van specifieke onderwerpen vinden. We kiezen eens in de vier jaar een nieuwe Tweede Kamer. In het beste geval informeert een kiezer zich over de programma’s met in elk daarvan een breed pakket maatregelen. In sommige standpunten zal deze zichzelf herkennen, in andere niet. Het zij zo, denkt deze kiezer, en kiest de partij die door de bank genomen het beste past.

Deze geïnformeerde kiezer vertegenwoordigt het beste scenario. Er zijn daarnaast gewoontekiezers die altijd op dezelfde partij stemmen. Er zijn ‘afhakers’ die vooral kijken waar hun proteststem deze keer zal landen. En na het sluiten van een coalitieakkoord komen daarbovenop altijd nieuwe ontwikkelingen, zoals de oorlog in Oekraïne en de asielcrisis in 2022, die geen enkele kiezer mee heeft laten tellen in zijn/haar stem.

Kortom, verkiezingen zijn een generieke, zo niet ronduit onbetrouwbare, manier om de mening van Nederland te weten te komen over zo’n specifiek thema als asiel, en al helemaal gezinshereniging. Het doel van een kabinet moet zijn om beleid te maken dat past bij wat mensen écht belangrijk vinden. Hoe hadden de coalitiepartijen dan moeten handelen, juist nu het zo lastig was om tot een compromis te komen?

Er was geen gebrek aan methodes. Een referendum zou het vraagstuk te plat hebben geslagen tot een ja/nee-vraag. Een opiniepeiling of stemwijzer zou snel zijn, maar te klein en incidenteel. En de opkomende variant van het burgerberaad zou te lang hebben geduurd om te organiseren, waarbij de vraag blijft hoeveel vertrouwen een advies van 150 gelote burgers heeft onder de hele bevolking.

Hoe had het wel gemoeten?

In een ideaal scenario hadden Nederlanders de belangrijkste dilemma’s ervaren, zonder te verdrinken in details. Ze hadden verschillende opties tegen elkaar af moeten kunnen wegen, gegeven dat niet alles kan. En het zou praktisch moeten zijn: snel te beginnen, en toegankelijk voor alle Nederlanders.

Dat is geen toekomstmuziek. In de 21ste eeuw, met alle digitale mogelijkheden die er zijn, hadden we een nationale raadpleging over het asielbeleid in Nederland kunnen houden. Daarin hadden alle Nederlanders die dat willen een afgewogen keuze kunnen maken tussen de belangrijkste dilemma’s. Dergelijke raadplegingen zijn op nationaal niveau al toegepast bij het coronabeleid, het klimaatbeleid en het milieubeleid.

Waarom niet bij het asielbeleid? Aan de hand van de resultaten hadden de onderhandelaars een maatschappelijke dialoog kunnen beginnen, of hun onderhandelingen kunnen voeden met inzicht in de (gemeenschappelijke) waarden, voorkeuren en zorgen van de bevolking.

We hoeven niet voor elk besluit van de regering het volk te raadplegen. De representatieve democratie werkt goed. Maar de keuze om dit kabinet op deze manier te laten vallen is schraal. Nederland is stuurloos terwijl grote dossiers door jaren van besluiteloosheid tot enorme urgentie gestuwd zijn.

Natuurlijk hadden de vier partijen alsnog, op inhoudelijke gronden, tot de conclusie kunnen komen dat de standpunten te ver uiteen lagen. Maar dan was de geur van politiek-electorale opportunisme niet zo sterk geweest.