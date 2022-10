Opinie: De Iraanse protesten zijn niet tegen hoofddoeken, maar tegen het regime

Een vrouw protesteert in Istanbul, Turkije, bij de Iraanse ambassade. Beeld SOPA Images/Getty

De demonstraties tegen en de confrontaties met het Iraanse regime na de dood van Mahsa Amini gaan de tweede maand in. Veel wijst erop dat de Iraanse bevolking dit keer vastberaden is om zich te bevrijden van de ellende die de fundamentalistische machthebbers hebben veroorzaakt: de onderdrukking, corruptie, armoede en militaire conflicten in de regio. Bovendien is er onvrede dat het regime wapens aan Rusland levert voor de oorlog tegen Oekraïne.

Over de auteur Ehsan Kermani is publicist. Hij vluchtte ruim veertig jaar geleden uit Iran.

Mahsa Amini was een jonge vrouw, een soenniet die behoorde tot de Koerdische minderheid. Deze kenmerken waren volgens het Iraanse regime voldoende om haar dood te verzwijgen. Dat bleek een misrekening. Een attente journaliste, die inmiddels in de gevangenis zit, maakte de dood wereldkundig. Dit was de zoveelste gevangenneming, mishandeling en discutabele dood van een Iraanse vrouw.

Berlijnse Muur

De onderdrukking van vrouwen begon toen Ruhollah Khomeini, in 1979 de stichter van de Islamitische Republiek, in Iran aan de macht kwam. Stap voor stap bouwden hij en zijn opvolger met geweld een, zoals het elders is genoemd, Berlijnse Muur tussen de seksen. Daarbij werden alle elementaire rechten van vrouwen geëlimineerd.

De dood van Mahsa Amini was de druppel die de emmer deed overlopen. Dit keer namen vrouwen de leiding. Ook jongeren gingen daarna de straat op. Vrouwen, jong en oud, doen hun hoofddoek af: het symbool van de Muur en de onderdrukking. Ze steken de hoofddoek in brand en knippen hun haren af als teken van protest en van rouw. De acties krijgen over de hele wereld navolging. Veel vrouwelijke politici, kunstenaars en beroemdheden knippen uit solidariteit met de Iraanse vrouwen een stukje van hun haar af.

Veel media wereldwijd en vooral politici die voor het Iraanse regime zijn, duiden de demonstraties als anti-hijab. Dat is een misvatting, een grote vergissing en zelfs een belediging van de heldhaftige vrouwen en mannen die staan tegenover de tot de tanden toe bewapende gardisten en paramilitairen. Velen zijn bereid hun leven te geven om van dit regime af te komen.

Onverzettelijk

De aanhangers van het regime proberen de demonstraties af te doen als een beperkt protest. Zij denken dat het probleem is op te lossen met verzachting van de regels en misschien het opheffen van de zedenpolitie. Maar het verzet in steden, van zuid tot noord en van oost tot west, laat zien dat het Iraanse volk onverzettelijk is en van het regime af wil.

De meest voorkomende slogans zijn niet voor niets ‘Dood aan dictatuur’, ‘We willen geen Islamitische Republiek’ en ‘Kanonnen, geweren en vuurwerk hebben geen zin!’ of ’Khamenei moet weg’. En natuurlijk ook, ‘Vrouw, leven, vrijheid.’ Geen enkele leus betreft louter verzet tegen het dragen van een hoofddoek.

De huidige opstand is een opeenstapeling van de eerdere demonstraties in 2009, 2017, 2019. Een Iraanse blogger schreef: ‘Deze opstand is als de bouw van een huis. We hebben die steen voor steen opgebouwd.’ De vorige demonstraties hadden vaak maar een beperkt oogmerk en werden door een deel van de bevolking als probleem gezien: fraude bij verkiezingen, de hoogte van de benzineprijs of van de pensioenen.

Het regime wist de demonstraties steeds de kop in te drukken met veel geweld, loze beloften, het inschakelen van zogenaamde hervormers of door het beschuldigen van etnische bevolkingsgroepen van separatistische neigingen. Dit keer zie je echter dat het verzet ook buiten Teheran, in zeer diverse districten als Baluchistan, Koerdistan en provincie Azerbeidzan, het grootst en het felst is.

Zelfs als het de bevolking van Iran ook dit keer niet lukt hun land van dit barbaarse regime te bevrijden, dan zullen de demonstranten het later ongetwijfeld opnieuw proberen. Mensen zijn klaar met dit regime, en de onvrede sluimert al langer. Maar er is nu al genoeg bloed vergoten. Het is nu tijd dat Nederland en Europa in actie komen.

Sanctielijst

De Verenigde Staten hebben al een aantal stappen gezet. Zo hebben ze hun steun uitgesproken voor de demonstranten. Daarnaast hebben ze sancties voor Amerikaanse internetbedrijven opgeheven: het is Amerikaanse ict-bedrijven nu toegestaan om in Iran internet aan te bieden. De Europese Unie heeft meerdere Iraniërs en Iraanse organisaties op een sanctielijst gezet. Maar de maatregelen van de EU en de VS zijn absoluut niet toereikend om het geweld in Iran te doen stoppen.

Veel Iraniërs vinden dat hun regime een lakei is van de Russische president Poetin, omdat het Rusland dodelijke drones en raketten levert die in Oekraïne worden ingezet. Reden voor de Oekraïense president Zelensky de banden met Iran te verbreken.

Europa en de VS moeten zijn voorbeeld volgen en de Iraanse ambassadeurs uitwijzen. Daarnaast moeten ze de eigendommen van de Iraanse machthebbers en hun families onteigenen, zoals ze met de Russische oligarchen hebben gedaan. Alleen dan kunnen Europa en de VS werkelijk iets voor de Iraniërs betekenen.