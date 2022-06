Opinie: De grote Amerikaanse schok: een grondrecht is ingetrokken

Het gebouw van het Hooggerechtshof in Washington. Het gebied eromheen is afgesloten in verband met verwachte demonstraties. Beeld AFP

Hoofdredactioneel commentaar van The New York Times:

‘Ook al wisten we dat het eraan zat te komen, de schok is er niet minder om en dreunt nog na. ‘Voor het eerst in de Amerikaanse geschiedenis heeft het hooggerechtshof een diep verankerd en fundamenteel grondrecht ingetrokken, namelijk dat van de waardigheid en het recht van de burger om zelf te beslissen over het eigen lichaam.

Sinds 24 juni 2022 hebben 64 miljoen Amerikaanse vrouwen in de vruchtbare leeftijd minder rechten dan ze de dag ervoor nog hadden, en minder rechten dan hun moeders en soms zelfs ook grootmoeders, om te beslissen over hun eigen lichaam.

Dat is de eerste en de belangrijkste consequentie van de uitspraak van het hooggerechtshof om de bestaande abortusvrijheid (‘Roe vs Wade’) te schrappen. (...)

Deze intrekking heeft desastreuze gevolgen en veroordeelt Amerika tot een nieuw tijdperk van juridische strijd over abortuswetgeving, dat zal worden getekend door chaos, verwarring en menselijk lijden.’

Hoofdredactioneel commentaar van The Washington Post:

‘De eerste slachtoffers zullen Amerikaanse vrouwen die zwanger zijn of die zwanger zullen worden. Abortus wordt automatisch illegaal in 13 staten. Alabama, Louisiana en Oklahoma hebben al aangekondigd dat hun abortusverbod onmiddellijk is ingegaan, South Dakota gaat hierover een speciale bijeenkomst beleggen. (..)

‘En dan staat er ongetwijfeld nog een reeks beperkende maatregelen aan te komen. Sommige vrouwen zullen in staat zijn om de grens over te steken om een abortus te laten uitvoeren. Maar dat zal moeilijker zijn voor arme mensen, die hebben die optie niet, en conservatieve staten zullen er juridisch alles aan doen om die mogelijkheden voor hun inwoners af te snijden.

‘Illegale en potentieel gevaarlijke abortussen kunnen zo wijdverspreid raken. Staten gaan wellicht ook verder met het beperken van anticonceptie-mogelijkheden, zoals het plaatsen van een spiraaltje, of komen wellicht met een verbod op ivf.’

De grootste krant van Canada, The Globe and Mail:

‘Op donderdag besloot het Amerikaanse hooggerechtshof dat Amerikanen het grondwettelijke recht hebben om een wapen te dragen. Op vrijdag besloot het wat betreft het recht op abortus, het omgekeerde. (...) Dat betekent dat een Amerikaan die New York op straat met een pistool loopt grondwettelijke bescherming geniet, en iemand die een abortus wenst, niet. (...)

‘De eerste uitspraak, over wapenbezit, beperkt de macht van de staten en de federale overheden om het dragen van wapens verder te beperken; de tweede uitspraak, over abortus, doet het omgekeerde, door een eerdere uitspraak van het hooggerechtshof nietig te verklaren en zo de constitutionele bescherming die sinds 1973 bestond en wettelijke beperkingen voorkwam, te beëindigen.’

Hoofdredactioneel commentaar van The Chicago Tribune

‘We betreuren het besluit van vrijdag omdat het vrijheid en keuzemogelijkheid verkleint, en omdat we de diepgewortelde overtuiging koesteren dat de overheid zich niet mag bemoeien met onze individuele lichamen. We erkennen dat veel gelovige Amerikanen vooral tegen abortus zijn omdat een foetus een speciale vorm van menselijk leven is, een ziel, die het verdient, op morele gronden, gekoesterd en voldragen te worden. Dit is altijd een moeilijke kwestie geweest, en veel redelijke Amerikanen voelen zich ongemakkelijk bij abortus zodra de foetus het stadium heeft bereikt dat het buiten de baarmoeder levensvatbaar is, een moment dat in de loop van de tijd is verschoven en onderwerp blijft van discussie en meningen.

‘Maar ‘Roe v. Wade’ verplichtte niemand om op welk punt in een zwangerschap dan ook een abortus te ondergaan. Het bood louter de vrijheid een ​​eigen keuze te maken.

Wetten, zelfs rechten, zijn onderhevig aan praktische overwegingen. Maar als er één waarheid als een paal boven water staat in alle feiten rond dit debat, dan is het dat vrouwen die een abortus willen, er een zullen blijven zoeken, ook in de nasleep van een niet langer geldende Roe v. Wade.’