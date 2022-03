Opinie: De grootste fout die we nu kunnen maken, is denken dat Europa de morele oorlog heeft gewonnen

Posters in het Europees parlement, dat bijeenkwam om de maatregelen tegen Rusland te bespreken. Beeld REUTERS

Oekraïners vechten in de straten van Kiev, Charkov en Marioepol niet alleen om te overleven - ze vechten voor hun droom om ooit een welvarend land te worden dat gestoeld is op Europese waarden als democratie, pluralisme, vrijheid en respect voor mensenrechten. Sinds de Maidanrevolutie in 2013 heeft Oekraïne langzaam maar zeker deze transitie naar een modern Europees, liberaal-democratisch land ingezet. Daarbij zagen de Oekraïners de EU-lidstaten ten westen van Kiev altijd als voorbeeld en de EU zelf als eindstation.

Er werd flinke voortgang geboekt met de doelstellingen uit het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne. De Oekraïense regering ondernam noodzakelijke anti-corruptiehervormingen en het maatschappelijk middenveld en vrije media floreerden. Oekraïne heeft de wens tot toetreding tot de EU zelfs vast laten leggen in haar grondwet.

Terwijl Oekraïne zich heldhaftig verweert tegen de verschrikkelijke invasie van Vladimir Poetin en zijn siloviki, vallen EU-leiders over elkaar heen om de Russische agressie te veroordelen, om steunbetuigingen aan Oekraïne te uiten en het van militaire of andere vormen van ondersteuning te voorzien. Na decennia stagnatie op het gebied van Europees defensie en buitenlandbeleid worden er stappen gezet die een week geleden ondenkbaar waren, waaronder gezamenlijke wapenleveranties aan een niet-EU land. Zo blijkt opnieuw dat ‘Europa in crisis zal worden gesmeed’, zoals EU-grondlegger Jean Monnet voorspelde.

Oekraïne vecht voor haar Europese toekomst, de EU toont zich vastberaden en eensgezind in haar steun voor een Europees Oekraïne. Met zo’n overvloed aan Europees sentiment zou je bijna vergeten dat de EU tot voorkort permanent in crisis verkeerde. Eerst was het de Eurozone, toen migratie, daarna Brexit en een pandemie. En met iedere nieuwe crisis werd de weerklank van anti-Europese, populistische en uiteindelijk ronduit antidemocratische geluiden in Europa groter. Nu delen we krachtige sancties uit tegen Poetin voor zijn poging tot onthoofding van de Oekraïense democratie, niet kort daarvoor waren Polen en Hongarije nog het voornaamste doelwit van Europese strafmaatregelen die de democratische rechtstaat moeten beschermen.

De vraag is dus waar de Oekraïners precies voor vechten. Voor een Europa dat het grootkapitaal in bescherming neemt terwijl we keiharde bezuinigingen oplegden aan de burgers van Zuid-Europese lidstaten? Een Europa dat Assad vervloekt maar Syriërs laat verdrinken in de Middellandse zee of doodvriezen in een Pools bos? Lieten we Poetin en Xi Jinping niet protesterend hun autoritaire gang gaan met Navalny en de Oeigoeren omdat we zelf in scheiding lagen met de Britten en er een antiliberale ‘dealmaker’ in het witte huis zat?

Op deze manier bezien is het niet gek dat Poetin dacht dat hij weg zou komen met deze onmenselijke aanval. Samen met Xi Jinping was hij ervan overtuigd dat de EU te zwak en verdeeld was geworden om een vuist te kunnen maken tegen zijn ‘nieuwe wereldorde’ - iets dat hij trouwens zelf al decennia gretig probeert te bewerkstelligen middels de verspreiding van desinformatie en de financiering van Europese pro-Russische bewegingen (waaronder aannemelijk FvD). Zijn visie dat het Westen net zo schijnheilig was over zaken als democratie en de rechtstaat werd kracht bijgezet door schandalen in de voorbeeldigste liberale democratieën, waaronder Nederland en haar toeslagenaffaire en Oostenrijk waar voormalig kanselier Sebastiaan Kurz vrije media betaalde voor positieve berichtgeving.

Over de hele wereld uiten mensen nu hun steun voor een vrij en democratisch Oekraïne, maar ziet men ook de Europese reactie. Zeker in Rusland en China, waar protesten tegen het standpunt van het Kremlin of de Communistische Partij zeldzaam zijn. Vandaag geven we Poetin een krachtig Europees antwoord op zijn stelling dat de EU in verval is geraakt: nyet. Die boodschap wordt niet alleen opgemerkt op de stadspleinen van Kiev, Moskou en Minsk, maar ook in de regeringskamers van Beijing en bijvoorbeeld Teheran.

De grootste fout die we nu kunnen maken is denken dat we met deze slag de morele oorlog hebben gewonnen. Er is nog te veel te doen voordat we weer naar de EU en haar lidstaten mogen kijken als bakens van democratie, vrijheid en rechtvaardige welvaart. Dat zijn we nu niet meer alleen aan onszelf verschuldigd, maar nu ook aan alle Oekraïners die momenteel met die droom in een leven-of-dood gevecht verwikkeld zijn.

Reinout van der Veer is universitair docent Internationale Betrekkingen aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij doet onderzoek naar de EU, waaronder EU-sanctiebeleid.