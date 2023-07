Opinie: De Global Goals zijn niet gehaald, hoe gaan we nu armoede en ziekte te lijf?

In het door droogte getroffen Kenia wachten moeders en kinderen op voedsel- en medicijnhulp van de VN. Beeld Tony Karumba / AFP

De Global Goals, ook wel bekend als de duurzameontwikkelingsdoelen, zijn een fantastisch idee. Deze doelstellingen kwamen tot stand toen de Verenigde Naties samenkwamen en zeiden: ‘Dit zijn de grootste problemen van de wereld en dit is hoe we de vooruitgang gaan meten.’ Het gaat om een totaal van zeventien doelstellingen met de belofte om een einde te maken aan extreme armoede en honger, klimaatverandering te beperken, onderwijs te verbeteren en ongelijkheid en corruptie tegen te gaan.

Dit jaar bevinden we ons halverwege tussen start- en eindpunt van deze doelen. In 2016 werden ze opgesteld als opvolgers van de millenniumdoelen, en in 2030 zouden ze moeten zijn behaald. En hoewel de doelen veel goeds hebben opgeleverd, schiet de wereld op bijna alle punten tekort.

Dit is dan ook het perfecte moment om de doelstellingen te evalueren, te kijken wat werkt, toe te geven wat niet werkt en onze aanpak te verfijnen, zodat we zoveel mogelijk goed kunnen doen voor de mensen die dat het hardst nodig hebben.

Laten we eerst eens kijken naar wat wél heel goed gaat. Het mooie van deze doelstellingen is dat ze de wereld dwongen het eens te worden over wat nu precies belangrijk is, en over de maatstaf voor vooruitgang. Deze consensus leidde op zijn beurt weer tot actie: regeringen, stichtingen en andere financiers hebben grote toezeggingen gedaan op het gebied van ontwikkelingshulp en andere vormen van steun aan de armste mensen in de wereld, en gebruiken de doelstellingen als leidraad voor waar ze het geld aan uitgeven.

Enorm veel subdoelen

Maar het probleem is dat de Global Goals te veel van het goede zijn. De zeventien doelstellingen gaan vergezeld van een enorm aantal subdoelstellingen: 169, om precies te zijn.

Dat hoeft niet per se een probleem te zijn als de wereld zich zou inspannen om al die doelen ook allemaal te financieren. Maar dat gebeurt niet. Ondanks recordbeloften van geldschieters bleek onlangs uit een rapport dat de financiering van de doelen in de rest van dit decennium 10 tot 15 biljoen dollar (oftewel zo’n 9 tot 14 biljoen euro) per jaar tekort zal schieten. Dat is grofweg gelijk aan de belastingen die alle regeringen ter wereld gezamenlijk innen.

Oorlog tegen Oekraïne

Dit enorme tekort vraagt om een tweeledige aanpak. Ten eerste: alles doen wat mogelijk is om dit tekort te dichten. Geldschieters moeten hun toezeggingen voor het behalen van de doelen nakomen en zelfs overtreffen. Hoewel de totale buitenlandse hulp in 2022 voor het vierde achtereenvolgende jaar steeg, ging het grootste deel van deze stijging naar vluchtelingenhulp en humanitaire hulp die nodig was vanwege de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. De hulp aan de minst welvarende landen blijkt zelfs te zijn afgenomen.

Er zijn enkele opmerkelijke uitzonderingen, want Frankrijk, Nederland, de Verenigde Staten en China hebben onlangs hun financiering voor gezondheidszorg in lage-inkomenslanden verhoogd. De Gates Foundation is op weg om het totaal aan donaties met 50 procent te verhogen tot 9 miljard dollar per jaar in 2026, met een focus op gezondheid en ontwikkeling. We hopen dat anderen dit voorbeeld zullen volgen.

Trieste realiteit

Ten tweede moeten we allemaal erkennen dat de inflatie en de stijgende rente de regeringen tot het uiterste drijven, zelfs nu financiers meer geld geven. De trieste realiteit is dat de wereld niet elk jaar 10 biljoen dollar méér gaat vinden voor de VN-doelstellingen. We moeten dus de beste ‘koopjes’ op het gebied van ontwikkeling identificeren, oftewel de investeringen die het meeste goeds zullen bereiken, afgezet tegen de beschikbare financiering.

Dit hoeft geen giswerk te zijn. Dankzij tientallen jaren aan onderzoek naar wat wel en niet werkt, kunnen we data gebruiken om de beste aanpakken te vinden. In een recent project hebben economen twaalf zeer efficiënte beleidsmaatregelen vastgesteld, opgetekend in het boek Best Things First, die enorme voordelen opleveren tegen relatief lage kosten.

1,2 miljoen pasgeborenen

Ze ontdekten dat eenvoudige manieren om de omstandigheden rond geboortes te verbeteren het leven van 166 duizend moeders en 1,2 miljoen pasgeborenen per jaar kunnen redden, en dat voor minder dan 5 miljard dollar per jaar. Een extra 5,5 miljard dollar per jaar voor landbouwonderzoek en -ontwikkeling voor de armen zou ondervoeding tegengaan, boeren helpen om het toch goed te doen in een opwarmend klimaat en de voedselkosten drukken. Dit zou op de lange termijn een voordeel van

184 miljard dollar per jaar opleveren.

Andere aanbevelingen omvatten inspanningen om tuberculose en malaria te voorkomen, meer kinderen in te enten, het onderwijs te verbeteren en landeigendomsrechten te versterken.

Economische voordelen

In totaal bleek uit het project dat deze twaalf beleidsmaatregelen tegen 2030 meer dan

4 miljoen levens per jaar zouden redden en jaarlijkse economische voordelen zouden genereren ter waarde van 1,1 biljoen dollar, voor landen met een laag of gemiddeld inkomen. Tegen een kostprijs van ongeveer 35 miljard dollar (op basis van de huidige koers) per jaar tussen nu en 2030, gaat het dan om een rendement van ongeveer 52 keer de investering.

Maar de principes zijn belangrijker dan welk specifiek beleid ook. Ten eerste: laten we nogmaals beloven inspanningen voor de Global Goals te financieren, omdat dit levens redt en mensen helpt te ontsnappen aan extreme armoede. En ten tweede: laten we erkennen dat er minder geld beschikbaar is dan nodig is, en dat we ons dus moeten richten op de inspanningen met de meeste impact. Met deze principes in het achterhoofd kunnen we ervoor zorgen dat de Global Goals zoveel mogelijk goeds tot gevolg hebben.

