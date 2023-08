Opinie: De geestelijke gezondheidszorg is vastgelopen, het moet anders

Van de regen in de drup

In de Volkskrant zien wij regelmatig opiniestukken over de mentale gezondheid van jongeren. ‘Zet jongeren niet in de kou en geef ze ruimhartig toegang to psychische zorg’ zo luidde een kop. In een ander stuk duidde de schrijver zelfs op ‘een mentale pandemie’.

Ik voeg daar een vraag aan toe: worden jongeren adequaat behandeld in de psychische zorg?

Ruim twee jaar geleden kwam ik met mijn zoon plotseling terug uit Taiwan. Mijn zoon moest het Taiwanese leger in. Door toenemende militaire spanningen in de regio vonden wij dat een slecht idee, temeer omdat het Taiwanese ministerie van Defensie mijn zoon na zijn diensttijd tot zijn 40ste wederom kon oproepen, mocht de situatie tussen Taiwan en de VS aan de ene kant, en China aan de andere kant exploderen.

Door onze abrupte sprong moesten we mijn vrouw en dochter in Taiwan achterlaten (die voegden zich na anderhalf jaar bij ons). Mijn zoon leed hier zwaar onder, kampte onder meer met een enorme cultuurschok. Bovendien werd hij na drie maanden in Nederland seksueel betast door een dominee die hem Nederlands leerde. Mijn zoon klapte in elkaar en ging niet meer naar school.

Vier instellingen

In de twee jaar daarna heeft hij behandeling gekregen bij vier psychische-zorg-instellingen. Mijn zoon verbeterde echter niet, hij ging achteruit.

Bij de eerste instelling kreeg mijn zoon emdr-therapie. In een van de beelden, die hij bij deze behandeling aan zijn firmament kreeg, zag hij dat hij zichzelf had opgehangen. Terwijl ik voor de klas stond (ik ben docent) belde de psychologe mij en zei dat ze zich zorgen maakte. Ze had mijn zoon echter naar huis laten gaan. Toen bij mij als vader paniek ontstond (ik zou op zijn vroegst na anderhalf uur thuis kunnen zijn) begreep ze dit niet. Haar baas, een psychiater, belde mij op barse toon en gaf te kennen dat ik meer begrip voor de psychologe moest opbrengen. Na een half uur heen en weer praten bood hij echter zijn excuses aan.

Bij de tweede instelling, een psychiatrische afdeling van een ziekenhuis waar mijn zoon tien weken opgenomen was, had mijn zoon zich in de polsen gesneden. Ik vroeg de dienstdoende verpleger of mijn zoon veilig was in de nacht. Die veiligheid kon hij niet garanderen, zei hij. Hij raadde mij aan rustig (!) naar bed te gaan en het teamgesprek de volgende ochtend af te wachten. Ook wilden ze mijn zoon abrupt wegsturen nadat hij een verpleger had bedreigd. Die zei dat mijn zoon in de behandeling Nederlands moest spreken, terwijl hij alleen Chinees en Engels sprak. Gezien het gevaar dat wegsturen opleverde voor mijn gezin en mijn zoon, diende ik een klacht in bij de geneesheer-directeur. Mijn zoon kon daarop blijven.

Bij de derde instelling ging het ook mis. Mijn zoon kreeg door de behandeling thuis paniekaanvallen, voelde zich onbegrepen en eenzaam met de rug tegen de muur staan, temeer omdat behandelaren dreigden hem weg te sturen. We hadden vijf keer de politie over de vloer. Die praatte telkens met mijn zoon. En vertelde ons eenmaal, andermaal dat ze pas iets konden doen als een gezinslid lichamelijk letsel had opgelopen. Ze boden dan hun excuses aan voor het falende systeem.

De instelling maakte zich zorgen over de veiligheid van behandelaren. Thuis konden wij niet anders doen dan de situatie accepteren zoals die was, was vrij vertaald de boodschap. De directrice noemde mijn zoons behandeling ‘dweilen met de kraan open’.

Bij de vierde instelling werd mijn zoon weggestuurd na een fysieke confrontatie met een andere patiënt. We kregen een lijst met mogelijkheden tot adequate zorg. Ik besteedde uren aan telefonades met andere instellingen. Door enorme wachtlijsten was er geen hulp voor mijn zoon.

Achteruit

Hij mocht na drie maanden terugkomen; na tien weken interne behandeling kregen wij een lijst met adviespunten. Precies zo’n advieslijst had mijn zoon een jaar eerder bij de andere instelling gekregen. Mijn zoon had weliswaar geleerd hoe zich te gedragen, voor de diepere oorzaak van zijn gedrag moet hij wederom elders aankloppen.

Na ruim twee jaar knokken met psychologische en psychiatrische instellingen is mijn zoon niet vooruit, maar achteruit gegaan. Hij vraagt zich vertwijfeld af hoe hij in een falend zorgsysteem een gelukkig leven kan opbouwen en sluit zich op in zijn kamer.

We moeten nu lang wachten op adequate behandeling, met het gevaar dat mijn zoon zichzelf iets aandoet of er thuis iets desastreus gebeurt.

Dirk Westerduin, Utrecht