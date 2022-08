Opinie: De festivalzomer is voorbij, maar het drugsgebruik zeker niet

Bezoekers van festival Down The Rabbit Hole in Eindhoven. Beeld Sas Schilten

Nu de studiesemesters weer beginnen, kunnen we stellen dat de eerste festivalzomer na de pandemie ook ten einde komt. Op deze festivals is drugsgebruik vaak normaal. Desondanks lijkt een breed debat over een radicale herziening van het drugsbeleid maar niet dichterbij te komen. Daardoor worden parallelle samenlevingen in stand gehouden die burgers in gevaar brengen, in meerdere opzichten, terwijl het aanbod en gebruik van drugs zo zeker niet wordt tegengehouden. Oftewel, wanneer gaan we het nu echt met z’n allen over het drugsbeleid hebben?

Hoewel drugs van alle tijden is, was tijdens de lockdowns in het nieuws dat jongeren meer drugs zijn gebruiken. Volgens het gezaghebbende Trimbos-instituut gebruikte 13 procent van de studenten vorig jaar xtc. Op de website probeert het instituut de vraag te beantwoorden of er ook daadwerkelijk sprake is van normalisering van drugsgebruik, onder andere met een gezondheidsenquête. Hieruit blijkt dat 3 procent van de 50- tot 64-jarigen ooit xtc heeft gebruikt, 9 procent van de 40- tot 49-jarigen, 18 procent van de 30- tot 39-jarigen en 19 procent van de 20- tot 24-jarigen. Deze cijfers laten zien dat in ieder geval onder jongere generaties het xtc-gebruik normaler is geworden.

Over de auteur Bas Keemink is filosoof en podcastmaker.

Mainstream

Afgelopen half jaar heb ik veel rondgereisd door Europa. Het viel mij op dat niet alleen op festivals, maar overal waar ik kwam drugsgebruik normaal was. Wat mij daarnaast opviel, is dat mensen van alle leeftijden en achtergronden op de meest uiteenlopende momenten drugs gebruikten. Vóór de pandemie zag ik al een normalisering van xtc en mdma, maar ook drugs als ketamine, 2cb en lsd – die tien jaar geleden nog als extreem werden gezien – lijken langzamerhand mainstream te worden.

Desondanks lijkt er geen ruimte voor een inhoudelijk debat over het drugsbeleid. Een debat dat mensen die drugs gebruiken serieus neemt. Wie op de website van de Europese Unie kijkt, ziet de bekende mantra’s meteen in beeld. De EU stelt dat het hun strategie is om zowel het aanbod van als de vraag naar drugs terug te dringen, gebaseerd op beleid dat zichzelf bewezen heeft.

Gevaren

Maar als het beleid van de afgelopen vijftig jaar één ding heeft bewezen, is dat het juist niet werkt. De vraag naar drugs is er al sinds mensenheugenis en als we naar de cijfers kijken worden er tegenwoordig niet minder, maar juist meer drugs gebruikt. In plaats van naar de gebruiker en/of de aanbieder te wijzen, is het tijd dat er een serieus debat wordt gehouden over hoe het huidige drugsbeleid gevaren in stand houdt. Door een verbod op middelen blijven deze namelijk op de criminele markt. Het gebeurt bijna jaarlijks dat iemand overlijdt door een vervuilde xtc-pil: dit kan voorkomen worden door xtc uit de criminele sfeer te halen.

Daarnaast worden jongeren die zichzelf kansloos achten, door het grote geld verleid om een extreem gewelddadige wereld te betreden. Op deze manier is er een parallelle samenleving van drugsaanbieders die lak hebben aan de rechtsstaat, een parallelle samenleving van drugsgebruikers die de middelen consumeren en een parallelle samenleving van overheden – zoals de Europese Unie – die voet bij stuk houden om deze beide groepen te criminaliseren, zonder enig nut. De overheid moet als doel hebben om gevaren in te perken, iets wat duidelijk niet lukt met dit beleid.

Hoewel de zomer op zijn einde loopt en het aanbod aan festivals in de weekenden ook minder wordt, is tijdens de lockdowns het thuisgebruik ontdekt. Het drugsgebruik zal ook zonder de festivals doorgaan. Hoe gaan we er nu echt voor zorgen om jongeren uit een gewelddadig milieu te houden, en tegelijkertijd jongeren de kans geven om zo veilig en verantwoord mogelijk te kunnen experimenteren met drugs?

Dat gaat pas lukken als er ruimte is voor een stem die het huidige drugsbeleid in twijfel trekt.